Карты и конструкторы: что известно о детях Боярской и Матвеева

Елизавета Боярская и Максим Матвеев счастливы в браке 12 лет. Они воспитывают двух сыновей Андрея и Григория. Старшему в этом году исполнилось 10 лет, а младшему в декабре будет четыре.

Актерская чета не любит делиться снимками детей в соцсетях и вообще старается огораживать их от виртуального мира. Занятий у них и без того достаточно. Так, Андрей занимается музыкой, шахматами, плаванием, английским языком и ментальной математикой. По мнению актрисы, у него технический склад ума. Он с легкостью собирает из конструкторов космические корабли, а еще играет в карты.