Каникулы римские, маршруты крымские: как проводят лето наши звезды

Анастасия Ивлеева в перерыве между телесъемками впервые в жизни отдохнула одна - сначала в Амстердаме, потом в Риме. Настя в восторге:

«Путешествие в одиночку - лучшее, что случалось со мной в этом году. Посиживая в одиночестве в барах Амстика, я не привлекала к себе никакого внимания. А вот в Италии на меня посматривают странновато - девушка, вашей маме зять не нужен?»