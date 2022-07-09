Каникулы римские, маршруты крымские: как проводят лето наши звезды

Анастасия Ивлеева в перерыве между телесъемками впервые в жизни отдохнула одна - сначала в Амстердаме, потом в Риме. Настя в восторге:
«Путешествие в одиночку - лучшее, что случалось со мной в этом году. Посиживая в одиночестве в барах Амстика, я не привлекала к себе никакого внимания. А вот в Италии на меня посматривают странновато - девушка, вашей маме зять не нужен?»
Григорй Лепс. Фото: соцсети
Григорий Лепс набирается сил в Италии перед важным событием - 16 июля музыкант отметит 60-летие сольным концертом в «Лужниках». В Италии Лепс установил личный рекорд, приуроченный к грядущему юбилею, - прошел 60 километров за 8 часов 17 минут по местным дорогам.
Григорий Викторович - большой поклонник ходьбы на длинные дистанции. Впрочем, артист оставил себе время и на более привычный туристический отдых: например, на этом фото Лепс позирует у знаменитого фонтана Треви в Риме.
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Ольга Бузова позирует под палящим африканским солнцем, но, представьте себе, она не отдыхает, а работает. Целый месяц Бузова вкалывает на съемках очередного сезона шоу «Звезды в Африке», которые традиционно проходят в ЮАР.
Перед стартом съемок Оля побывала на экскурсиях в одном из самых крупных и красивых городов страны - Кейптауне. Эх, всем бы нам такую работу - когда перед съемками можно успеть и на экскурсию сходить, и позагорать.
Алена Свиридова. Фото: соцсети
Алена Свиридова на оставшееся лето уехала в Крым - оттуда певица периодически будет выезжать на концерты в другие регионы. На родине, в Керчи, у певицы дача у моря: небольшой приусадебный участок с цветами и фруктовыми деревьями.
Артистка на отдыхе не расслабляется: перед водными процедурами у Свиридовой каждое утро в расписании прогулка на велосипеде.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Анна Хилькевич с дочкой. Фото: соцсети
Анна Хилькевич с мужем и дочками загорает в Турции в пятизвездочном отеле. Актриса довольна: «Если младшему ребенку почти 4, а старшему 7, можно отдохнуть с детьми. Очутившись здесь, продлила отпуск на несколько дней, поменяв билеты».
Анастасия Макеева. Фото: соцсети
Анастасия Макеева легко справляется с водным мотоциклом. У артистки нашлось время после спектаклей в Северной столице на отдых в компании мужа и друзей. Это фото сделано в полночь, но догадаться об этом непросто.
Макеева раскрывает секрет: «До чего хорош летний Питер и его белые ночи! Красиво, тепло, весело. Мы катались и не замечали, что было уже 0.00...»