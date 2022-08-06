Камилла Паркер-Боулз: от девушки с дурной репутацией до «почти королевы»

Когда (и если) принц Чарльз станет королем Великобритании, его супруга Камилла Паркер-Боулз станет королевой. Ну, точнее, королевой-консортом. У нее не будет никакой власти, но все равно звучит красиво. И, надо думать, Камилле, герцогине Корнуолльской, будет приятно.

На ее месте могла оказаться народный кумир принцесса Диана - если бы не погибла и если бы до того не развелась с Чарльзом. А развелась она главным образом из-за Камиллы. В дешевых романтических историях о Диане миссис Паркер-Боулз предстает монстром-разлучницей. Но, конечно, не все в этой истории было так просто.

Сама посоветовала жениться на Диане

Ее отцом был офицер британской армии, после службы ушедший в бизнес. Матерью - домохозяйка, происходившая, впрочем, из знатного рода. Камилла Шэнд получила превосходное образование - сперва в Англии, потом в Швейцарии, а потом во Франции. Дальше надо было где-то работать - и она работала секретаршей. Разумеется, это была не совсем обычная секретарша: обычные не живут в Белгравии, самом роскошном районе Лондона.

Юность Камиллы пришлась на 60-е - золотую эпоху «свингующего Лондона», она не отказывала себе в танцах и вечеринках. И кавалеров ей вполне хватало. Одним из них был молодой военный Эндрю Паркер-Боулз. Поговаривают, родители Эндрю практически заставили сына жениться на девушке. И хоть в браке родилось двое детей, идеальным он не был: и у мужа, и у жены еще до свадьбы возникли увлечения на стороне.

Так забавно сложилось, что Эндрю и Камилла заинтересовались сестрой и братом, двумя детьми ее величества королевы Елизаветы II: Эндрю ухаживал за принцессой Анной, а у Камиллы началась связь с принцем Чарльзом. Роман был серьезным, основательным - почему же Чарльз еще тогда не сделал Камилле предложение? Одни говорят, что у нее была репутация не очень серьезной барышни. Другие - что принц, которому было чуть за двадцать, решил раньше тридцати под венец не идти. Ну, а третьи - что королева-мать мечтала женить внука на девушке из семейства Спенсер.

Она просто очень дружила со своей бывшей фрейлиной, баронессой Рут Сильвией Роше, и у той как раз подрастали две внучки на выданье, Сара и Диана. Похоже, бабушки и спланировали брак, который был заключен между Дианой и Чарльзом 20 июля 1981 года. Прямую трансляцию смотрело 750 000 000 человек по всей планете. И практически никто из них не догадывался, что принц влюблен не в юную невесту, а в замужнюю Камиллу.

Она к тому моменту уже была главной советчицей Чарльза. Говорят, она сама настаивала, чтобы он женился именно на Диане (коль скоро уж надо на ком-то жениться): эта девушка представлялась Камилле не способной составить ей конкуренцию. Другой вопрос, что Диана из-за всего этого очень тревожилась. Чем дальше, тем очевиднее становилось для Дианы, что ее волшебное замужество - чистый маскарад. Что фактически у супруга есть другая, настоящая жена на стороне. При этом Диана с Камиллой были прекрасно знакомы, регулярно и подчеркнуто вежливо общались.