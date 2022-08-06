Камилла Паркер-Боулз: от девушки с дурной репутацией до «почти королевы»

Когда (и если) принц Чарльз станет королем Великобритании, его супруга Камилла Паркер-Боулз станет королевой. Ну, точнее, королевой-консортом. У нее не будет никакой власти, но все равно звучит красиво. И, надо думать, Камилле, герцогине Корнуолльской, будет приятно.
На ее месте могла оказаться народный кумир принцесса Диана - если бы не погибла и если бы до того не развелась с Чарльзом. А развелась она главным образом из-за Камиллы. В дешевых романтических историях о Диане миссис Паркер-Боулз предстает монстром-разлучницей. Но, конечно, не все в этой истории было так просто.
Сама посоветовала жениться на Диане
Ее отцом был офицер британской армии, после службы ушедший в бизнес. Матерью - домохозяйка, происходившая, впрочем, из знатного рода. Камилла Шэнд получила превосходное образование - сперва в Англии, потом в Швейцарии, а потом во Франции. Дальше надо было где-то работать - и она работала секретаршей. Разумеется, это была не совсем обычная секретарша: обычные не живут в Белгравии, самом роскошном районе Лондона.
Юность Камиллы пришлась на 60-е - золотую эпоху «свингующего Лондона», она не отказывала себе в танцах и вечеринках. И кавалеров ей вполне хватало. Одним из них был молодой военный Эндрю Паркер-Боулз. Поговаривают, родители Эндрю практически заставили сына жениться на девушке. И хоть в браке родилось двое детей, идеальным он не был: и у мужа, и у жены еще до свадьбы возникли увлечения на стороне.
Так забавно сложилось, что Эндрю и Камилла заинтересовались сестрой и братом, двумя детьми ее величества королевы Елизаветы II: Эндрю ухаживал за принцессой Анной, а у Камиллы началась связь с принцем Чарльзом. Роман был серьезным, основательным - почему же Чарльз еще тогда не сделал Камилле предложение? Одни говорят, что у нее была репутация не очень серьезной барышни. Другие - что принц, которому было чуть за двадцать, решил раньше тридцати под венец не идти. Ну, а третьи - что королева-мать мечтала женить внука на девушке из семейства Спенсер.
Она просто очень дружила со своей бывшей фрейлиной, баронессой Рут Сильвией Роше, и у той как раз подрастали две внучки на выданье, Сара и Диана. Похоже, бабушки и спланировали брак, который был заключен между Дианой и Чарльзом 20 июля 1981 года. Прямую трансляцию смотрело 750 000 000 человек по всей планете. И практически никто из них не догадывался, что принц влюблен не в юную невесту, а в замужнюю Камиллу.
Она к тому моменту уже была главной советчицей Чарльза. Говорят, она сама настаивала, чтобы он женился именно на Диане (коль скоро уж надо на ком-то жениться): эта девушка представлялась Камилле не способной составить ей конкуренцию. Другой вопрос, что Диана из-за всего этого очень тревожилась. Чем дальше, тем очевиднее становилось для Дианы, что ее волшебное замужество - чистый маскарад. Что фактически у супруга есть другая, настоящая жена на стороне. При этом Диана с Камиллой были прекрасно знакомы, регулярно и подчеркнуто вежливо общались.
Чем сильнее люди во всем мире любили Диану, тем яростнее ненавидели ее соперницу. Фото: Global Look Press
Это безумие длилось годами. Давно и во всех смачных подробностях описаны страдания Дианы: и странное падение с лестницы во время беременности (Диана потом призналась, что бросилась с нее специально, причем как бы ненароком так вышло, что распростертую на полу невестку тут же увидела Елизавета II), и роман с кавалеристом Джеймсом Хьюиттом, который принцесса завела с относительно чистым сердцем (моральное право изменять мужу у нее было)…
Но только в 1989 году Диана решилась на серьезный разговор - подошла к любовнице супруга и сказала: «Знай: я в курсе насчет всего, что у вас происходит с Чарльзом. Не обращайся со мной как с идиоткой». Камилла хладнокровно ответила Диане: «Все мужчины в мире в тебя влюблены, у тебя двое чудесных детей, чего тебе еще надо?»
В 1996-м странный брак Дианы с Чарльзом наконец официально закончился. А еще через год Диана погибла, но в этом уж Камилла точно не виновата (кстати, не виноваты и папарацци, которых обвиняли поначалу - следствие показало, что шофер машины, разбившейся под парижским мостом Альма, был элементарно нетрезв).
«Окажите ей поддержку»
Первый муж Камиллы Эндрю Паркер-Боулз развелся с ней в 1995-м, и лишь спустя 10 лет она вышла замуж за Чарльза. Фото: Global Look Press
Камилла, как и Диана, развелась со своим мужем в середине 90-х. Казалось, что ей с Чарльзом теперь ничто не мешает заключить брак - но разведенному британскому принцу нельзя просто так жениться на разведенной женщине. Нужно, чтобы на это согласились семья и Великобритания в целом. А Камилла стала одной из самых нелюбимых женщин в стране, в то время как Диана после смерти в глазах простых граждан превратилась в богиню.
Понадобились еще годы реверансов. Камилла лишь изредка появлялась на публике с Чарльзом. Только в 2000 году Камилла появилась на публике рядом с Елизаветой II (журналисты смекнули, что королева таким образом официально одобрила роман своего сына). Но и после этого пять лет Чарльз не делал Камилле предложения - говорят, опасался бурной общественной реакции.
Она и последовала в 2005 году, когда 57-летний принц и его 58-летняя подруга все-таки объявили о помолвке. В адрес жениха и невесты поступило немало проклятий; иные говорили, что теперь, после женитьбы «на шлюхе», Чарльзу не видать престола.
Лишь в 2000 году королева Елизавета публично одобрила связь сына с Камиллой, появившись рядом с ней на одном из мероприятий. Фото: Global Look Press
Но время лечит даже такие страшные раны - к Камилле привыкли. Если вернуться к разговору о ее будущем титуле, то поначалу его определили как «принцесса-консорт» (что звучит не так круто). Но постепенно применительно к Камилле начало звучать слово «королева». Точку в этих дискуссиях поставила лично Елизавета II. В 2022 году в Британии широко отмечалось 70-летие ее пребывания на троне, так называемый платиновый юбилей.
И в обращении к нации она изрекла: «Когда с течением времени мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле ту же поддержку, какую оказываете мне; и моя искренняя воля на то, чтобы, когда придет время, Камилла была известна как королева-консорт».
Иными словами, все - и бурная юность, и разводы, и страдания Дианы - забыто, любовь победила, а Камилле на высочайшем уровне объявлена тотальная амнистия.