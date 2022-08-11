Какую машину сегодня можно купить за 2 млн рублей и правда ли, что скоро они начнут дешеветь: ответы эксперта

Что сегодня происходит на автомобильном рынке? Правда ли, что цены на машины начинают снижаться, - или, наоборот, продолжают расти? Что можно купить прямо сейчас за 2 миллиона рублей?
С этими вопросами мы обратились к автожурналисту, автоэксперту Александру Добину.
- Некоторые эксперты и аналитики утверждают, что цены на автомобили в России начинают стабилизироваться, а совсем скоро можно ждать даже некоторого снижения их стоимости. Это действительно так? Насколько могут подешеветь машины?
- Стабилизируются – ну, можно и так сказать. Просто потому, что выше цен уже не бывает. Тот ценник, который предлагают на новые машины, - не просто запредельный… Падение продаж на 77% относительно прошлого года красноречиво показывает, что происходит с ценами на новые машины. Покупатель голосует кошельком.
- Правда ли, что сейчас поднялся спрос на отечественные «антикризисные» машины - LADA Granta и Niva?
- Говоря о машинах, которые у нас окрестили «антикризисными», то с точки зрения безопасности на дорогах их можно назвать минами замедленного действия, - у них нет ни подушек безопасности, ни других необходимых вещей.
То есть они представляют опасность и для водителя, и для пассажиров, и для других участников движения. По сути, это просто железная коробка на колесах, которая ездит. Особенно такие машины опасны в плохую погоду, в гололед: они становятся неуправляемыми снарядами в тонну весом, которые летят, куда им заблагорассудится.
- И все-таки их продолжают активно покупать…
Автомобили. Фото: Global Look Press
- Спрос увеличился, потому что только такие машины и можно купить по цене от 600 тысяч до миллиона рублей. Например, LADA Vesta Sport, которая еще недавно предлагалась за 1 миллион 300 тысяч, сейчас стоит 2 миллиона 200 тысяч рублей. Если говорить о сегодняшнем дне – пользуется спросом все, что дешево.
- Еще недавно принято было продавать машину спустя 4-5 лет эксплуатации, чтобы купить что-то новое. А сейчас?
- Люди, владеющие иномарками, купленными 3-5 лет назад, сегодня уже не думают о том, чтобы их продать и купить что-то на замену: это из области фантастики. Они вкладывают деньги в то, чтобы максимально сберечь и продлить жизнь своей машине.
- И все-таки, какова вероятность того, что машины могут подешеветь?
- Я не помню такого случая, чтобы после подорожания машины дешевели! Такого не было – даже если вдруг снижался курс доллара и евро.
В начале марта этого года, когда началась вся эта свистопляска с переписыванием ценников по несколько раз в день, машины в официальных китайских дилерских центрах дорожали буквально с каждым часом. Дилерам важно было какое-то время продержаться на плаву и хоть как-то вернуть вложенные средства.
И их покупали! Потому что не знали, что будет дальше, потому что были деньги, были планы купить машину. По сравнению с тем периодом – да, сегодня ситуация стабилизировалась. Цены перестали повышаться каждый день.
- А что происходит на вторичном рынке – машины с пробегом стали покупать активнее? Цены на них растут или снижаются?
Автомобили. Фото: Global Look Press
- На них цены не растут, потому что они уже выросли в свое время. Но здесь надо понимать: это круг, который однажды должен замкнуться. Что такое машины с пробегом? Это машины, которые когда-то были новыми.
Сейчас, чтобы пополнить этот рынок, должны появляться новые машины, которыми будут заменять подержанные, а подержанные – продавать. Пока этого прироста нет, и цены машин с пробегом стабилизировались, потому что эти машины могут только стареть.
- Как рассчитывается стоимость машины с пробегом?
- Автомобиль, купленный, к примеру, три-четыре года назад за 2,5 миллиона, сегодня стоит столько же, сколько стоил, будучи новым, плюс 300-500 тысяч рублей.
- На что надо обратить внимание при покупке машины – наверное, в первую очередь на стоимость ее обслуживания, ведь запчасти подорожали?
- Надо понимать, что покупка машины, скажем, за 3,5 миллиона – это далеко не все расходы, а только начало. Потребуются траты на мойку машины раз в неделю, заправку, техобслуживание, замену масла, смену колодок, замену резины с зимней на летнюю… Добавьте сюда платную парковку.
В прежние благополучные времена все это обходилось примерно в 200 тысяч рублей в месяц. Сейчас надо на все обращать внимание. Угадать, что обойдется дешевле, – невозможно.
Очень важно техническое состояние автомобиля на момент покупки. Для его определения можно воспользоваться услугами специальных служб, экспертов. А все, что касается стоимости владения автомобилем, то есть во сколько он будет обходиться, - это лотерея.
- Какие машины сейчас можно купить в России за 2 миллиона рублей? Еще недавно, например, за такую сумму можно было купить Toyota Camry.
- За 2 миллиона рублей можно купить новый отечественный автомобиль Vesta. Если говорить о машине с пробегом – то это Volkswagen Tiguan. Это городской кроссовер 4-5-летней давности.
Таких предложений, кстати, довольно много на специализированных сайтах. Знаете, как сейчас говорят: если вы успели купить новую машину в начале этого года, то, во-первых, вам дико повезло, а во-вторых, смиритесь с мыслью, что вы будете ездить на ней всю оставшуюся жизнь.
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- Но есть же, наверное, какой-то выход для тех, кому очень нужна новая машина по адекватной цене?
- Сейчас «прорвало плотину» с машинами, привезенными из Арабских Эмиратов. Например, Тойота, поступившая оттуда, стоит 5 миллионов. Относительно цен в салонах – это дешево.
Но надо понимать, что эти машины – «летние», не рассчитанные на низкие зимние температуры. Там нет подогрева сидений, рулевого колеса, нет многих опций, необходимых в наших широтах зимой. Хотя, скорее всего, местные «Кулибины» на автосервисах скоро решат эту проблему…