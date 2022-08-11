Какую машину сегодня можно купить за 2 млн рублей и правда ли, что скоро они начнут дешеветь: ответы эксперта

Что сегодня происходит на автомобильном рынке? Правда ли, что цены на машины начинают снижаться, - или, наоборот, продолжают расти? Что можно купить прямо сейчас за 2 миллиона рублей?

С этими вопросами мы обратились к автожурналисту, автоэксперту Александру Добину.

- Некоторые эксперты и аналитики утверждают, что цены на автомобили в России начинают стабилизироваться, а совсем скоро можно ждать даже некоторого снижения их стоимости. Это действительно так? Насколько могут подешеветь машины?

- Стабилизируются – ну, можно и так сказать. Просто потому, что выше цен уже не бывает. Тот ценник, который предлагают на новые машины, - не просто запредельный… Падение продаж на 77% относительно прошлого года красноречиво показывает, что происходит с ценами на новые машины. Покупатель голосует кошельком.

- Правда ли, что сейчас поднялся спрос на отечественные «антикризисные» машины - LADA Granta и Niva?

- Говоря о машинах, которые у нас окрестили «антикризисными», то с точки зрения безопасности на дорогах их можно назвать минами замедленного действия, - у них нет ни подушек безопасности, ни других необходимых вещей.

То есть они представляют опасность и для водителя, и для пассажиров, и для других участников движения. По сути, это просто железная коробка на колесах, которая ездит. Особенно такие машины опасны в плохую погоду, в гололед: они становятся неуправляемыми снарядами в тонну весом, которые летят, куда им заблагорассудится.

- И все-таки их продолжают активно покупать…

