Какой ляп допустили в «Великолепном веке», принизив Хюррем перед Махидевран

Еще одним ляпом в турецком сериале «Великолепный век» стало то, что по сценарию Махидевран султан называли хасеки. Хотя она и являлась госпожой, подарив османской династии шехзаде Мустафу, но этим титулом никогда не владела.

Первой хасеки стала Хюррем султан. До этого в гаремной иерархии с матерью правящего султана — Валиде — не могла сравниться во власти ни одна фаворитка. Этот титул — хасеки — султан Сулейман придумал для своей славянской фаворитки, чтобы выделить ее среди остальных наложниц. Таким образом, именуя Махидевран султан в гареме хасеки, значимость Хюррем султан, можно сказать, принижалась. И если сценаристы не обратили внимание на такой огрех, то телезрители прознали о тонком промахе.

После того, как султан Сулейман даровал Хюррем султан свободу и провел с ней обряд никаха, она получила титул хасеки. Таким образом, повелитель наделил славянскую фаворитку безграничной властью. Соперничать по могуществу в гареме Хюррем султан могла разве что с Валиде.

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