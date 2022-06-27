Какой ляп допустили в «Великолепном веке», принизив Хюррем перед Махидевран

В турецком сериале «Великолепный век» было допущено много огрехов. Некоторые из них сайт Teleprogramma.pro выуживал из сценария. К примеру, Нур Феттахоглу, сыгравшая Махидевран султан засветилась в кадре с идеальным французским маникюром. И это в 16 веке.
Еще одна актриса, сыгравшая служанку Хюррем султан, случайно показала татуировку на запястье. Что было просто немыслимо в эпоху Османской империи. И таких ляпов было предостаточно: слишком смелые декольте, простоволосые султанши без платков, обеденный стол во дворце Ибрагима паши, в кадр также попала и вышка сотовой связи.
Махидевран султан была всего лишь фавориткой султана Сулеймана, которая подарила ему сына Мустафу. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Еще одним ляпом в турецком сериале «Великолепный век» стало то, что по сценарию Махидевран султан называли хасеки. Хотя она и являлась госпожой, подарив османской династии шехзаде Мустафу, но этим титулом никогда не владела.
Первой хасеки стала Хюррем султан. До этого в гаремной иерархии с матерью правящего султана — Валиде — не могла сравниться во власти ни одна фаворитка. Этот титул — хасеки — султан Сулейман придумал для своей славянской фаворитки, чтобы выделить ее среди остальных наложниц. Таким образом, именуя Махидевран султан в гареме хасеки, значимость Хюррем султан, можно сказать, принижалась. И если сценаристы не обратили внимание на такой огрех, то телезрители прознали о тонком промахе.
После того, как султан Сулейман даровал Хюррем султан свободу и провел с ней обряд никаха, она получила титул хасеки. Таким образом, повелитель наделил славянскую фаворитку безграничной властью. Соперничать по могуществу в гареме Хюррем султан могла разве что с Валиде.
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