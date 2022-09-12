Какой Елизавета II была в молодости: рассматриваем фото из личного архива

В Интернете появился видеоролик, в котором за одну минуту проносится жизнь Елизаветы II - от раннего возраста и до последних дней. Жизнь как одно мгновение, мгновение – как жизнь! В СМИ много писали о последних годах британской королевы, но какой она была в детстве и юношестве?
Какие предметы любила будущая королева
До 13 лет домашние называли Елизавету Лилибет, но потом она попросила называть ее полным именем – Елизавета Александра Мария. Несмотря на кажущуюся серьезность, будущая королева была очень подвижным, жизнерадостным ребенком, любившим игры на свежем воздухе. Но и конечно, не забывала и об учебе.
Принцесса получила домашнее образование. Занятия обычно начинались в 9. 30 утра и длились до 11. Юная Елизавета изучала основы математики, географии, физики, а также экономики, юриспруденции и конституционного права. Но больше всего девочке нравились история и литература.
Елизавета II в детстве. Фото: Global Look Press
Любовь к животным – это святое
В свободное время Елизавета любила возиться с собаками и лошадьми и заявляла, что непременно выйдет замуж за фермера. И эту любовь к братьям нашим меньшим она пронесла через всю жизнь. Даже последние годы в прессе появлялись фотографии, на которых королева с прямой осанкой восседает верхом на коне.
А уж любовь к собакам породы корги – это святое. Первый четвероногий друг по кличке Дуки у нее появился еще в детстве. Пес прославился тем, что завоевал множество побед на собачьих международных выставках. После ухода Дуки в жизнь королевы пришла питомица по кличке Сьюзен, которая удостоилась чести быть рядом с хозяйкой даже во время ее свадебного путешествия.
Экс-игрок клуба «Арсенал» (королева болела за эту команду) Эммануэль Эбуэ вспоминал, как перед встречей с Елизаветой II в Букингемском дворце, одноклубник Тьерри Анри попросил его не говорить ничего лишнего и не шутить. Футболист дал обещание, что не станет этого делать. Но тут ему на глаза попались питомцы королевы…
«Когда при встрече Елизавета пожимала всем руку, я заметил ее милых придворных корги. И когда она спросила у меня, как дела, из меня выскочило: «Я больше не хочу быть футболистом, хочу ухаживать за вашими собаками!» Смеялись все!» - рассказывал игрок.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Елизавета II и ее сестра – принцесса Маргарет – на открытии Итальянского кинофестиваля в 1954 году. Фото: Global Look Press
Любовь длиною в жизнь
Несмотря на то, что королева практически всю жизнь оставалась ребенком в душе, ей пришлось довольно рано повзрослеть. Принцессе было всего лишь 13 лет, когда началась Вторая мировая война. В 1940 году она обратилась к британцам с первой речью, призвав их объединиться перед лицом врага.
Елизавета II в 1960 году. Фото: Global Look Press
В 1945 году и сама поступила во вспомогательную территориальную службу, получила квалификацию механика-водителя автомобиля и закончила войну в звании младшего командира.
А уже в 1947 году вышла замуж за греческого принца Филиппа, который ради своей любви навсегда покинул Родину и отказался от всех титулов. Поначалу в семье Елизаветы не принимала ее выбор, но потом полюбили ее избранника. И как оказалось, не зря.
Елизавета II и принц Филипп. Фото: Global Look Press
Елизавета и Филипп прожили вместе 73 года. В этом браке родилось четверо детей.
Елизавета II и премьер-министр Канады Пьер Трюдо в 1969 году. Фото: Global Look Press
Елизавете II довелось пережить 15 британских премьеров, 14 президентов США и 9 глав СССР и России. Она знакомилась с Юрием Гагариным, группой «The Beatles», Катрин Денев, Элизабет Тейлор и другими незаурядными людьми из разных стран мира. Она и сама была выдающейся личностью. Воплощенной историей!