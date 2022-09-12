Какой Елизавета II была в молодости: рассматриваем фото из личного архива

В Интернете появился видеоролик, в котором за одну минуту проносится жизнь Елизаветы II - от раннего возраста и до последних дней. Жизнь как одно мгновение, мгновение – как жизнь! В СМИ много писали о последних годах британской королевы, но какой она была в детстве и юношестве?

Какие предметы любила будущая королева

До 13 лет домашние называли Елизавету Лилибет, но потом она попросила называть ее полным именем – Елизавета Александра Мария. Несмотря на кажущуюся серьезность, будущая королева была очень подвижным, жизнерадостным ребенком, любившим игры на свежем воздухе. Но и конечно, не забывала и об учебе.

Принцесса получила домашнее образование. Занятия обычно начинались в 9. 30 утра и длились до 11. Юная Елизавета изучала основы математики, географии, физики, а также экономики, юриспруденции и конституционного права. Но больше всего девочке нравились история и литература.