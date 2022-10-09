«Какого красавца от Певцова родила»: как сейчас выглядит 15-летний сын Дроздовой из «Бандитского Петербурга»

Дмитрий Певцов и Ольга Орлова долгие годы жили в бездетном браке, мечтая о том, что у них появится общий ребенок. Однако долгое время актрисе не удавалось забеременеть. Так что рождение сына Елисея стало для супругов своего рода маленьким чудом.
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Певцов относится к воспитанию отпрыска со всей строгостью. Актер считает, что любить свою родину человек может только в том случае, если знает ее историю. Около трех лет Елисей проучился в кадетском училище. А недавно перешел в обычную московскую школу, в которую ходил с самого детства.
Ольга Дроздова мечтала, что ее сынишка будет заниматься музыкой. Елисей играет на фортепиано, много репетирует, готовясь к концертам. Однако заниматься музыкой в училище, где каждый день проходит по особую распорядку было бы не так просто.
В свои 15 лет сын Дмитрия Певцова растет вдумчивым, серьезным и ответственным. Хотя он и переживает переходный возраст. По словам актера, он очень рад, что Елисей растет в полной семье, где есть и мама, и отец.
Сын Дмитрия Певцова - Елисей. Фото: кадр из программы "Ты не поверишь!"
Ольга Дроздова с сыном Елисеем. Фото: кадр из программы "Ты не поверишь!"
«Я пытаюсь сделать из него патриота. А патриот - это не человек, сидящий на диване. Чтобы любить свою родину нужно знать ее историю. У меня сын смотрит советские фильмы. И знает многое из того, что не знают его ровесники», - отметил Певцов.
Сейчас 15-летний Елисей учится в восьмом классе обычной московской школы. Ольга Дроздова не скрывает, что многое их сын унаследовал от отца. И не только харизматичность, мужественную внешность, но и пытливый ум.
Юноше не нравилось, что его друзья по кадетскому училищу так много времени проводят уткнувшись в смартфоны.
«Он написал целое письмо, которое потом зачитали: "Я начинаю терять друзей". Он умный... в папу!», - заверила Дроздова в беседе с журналистами программы «Ты не поверишь!», подметив, что ее сыну просто не хватало общения.
Поклонники заметили, что Елисей растет копией своего отца. Мальчик обещает стать мужественным красавцем. «Глазастенький! Чернобровый... Невесты будут хороводы вокруг водить», «Какого красавца от Певцова родила», «Классный парнишка», - пишут фолловеры.