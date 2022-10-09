«Какого красавца от Певцова родила»: как сейчас выглядит 15-летний сын Дроздовой из «Бандитского Петербурга»

Дмитрий Певцов и Ольга Орлова долгие годы жили в бездетном браке, мечтая о том, что у них появится общий ребенок. Однако долгое время актрисе не удавалось забеременеть. Так что рождение сына Елисея стало для супругов своего рода маленьким чудом.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

Певцов относится к воспитанию отпрыска со всей строгостью. Актер считает, что любить свою родину человек может только в том случае, если знает ее историю. Около трех лет Елисей проучился в кадетском училище. А недавно перешел в обычную московскую школу, в которую ходил с самого детства.

Ольга Дроздова мечтала, что ее сынишка будет заниматься музыкой. Елисей играет на фортепиано, много репетирует, готовясь к концертам. Однако заниматься музыкой в училище, где каждый день проходит по особую распорядку было бы не так просто.

В свои 15 лет сын Дмитрия Певцова растет вдумчивым, серьезным и ответственным. Хотя он и переживает переходный возраст. По словам актера, он очень рад, что Елисей растет в полной семье, где есть и мама, и отец.