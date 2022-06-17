Какими откровениями делился Лазарев, говоря о дочери от суррогатной матери

Сергей Лазарев слывет примерным семьянином, и не зря! Певец один воспитывает разнополых детей: артист с легкостью справлялся с ролью отца для сынишки Никиты, также он ладит и с дочкой Аней. Примечательно, что будучи старшим братом сын Сергея Лазарева старается всячески опекать сестренку.
В беседе с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» певец рассказал, что у его детей стопроцентное родство — у них одна биологическая мама на двоих. При этом наследников артисту вынашивали разные суррогатные мамы.
С воспитанием детей Лазарев справляется и без помощи нянечек. Так, к примеру, певец сам вставал ночами к сыну и дочке, когда те капризничали из-за режущихся молочных зубок. Можно сказать, что все прелести отцовства Сергей испытал на себе, заменив детям еще и маму.
Также артист дал понять, что по характеру его сын и дочка отличаются друг от друга, как времена года. Никита более спокойный, вдумчивый, а вот его сестренка — озорная хулиганка, которая постоянно испытывает отца на прочность.
«Аня у нас красотка, куколка. Хотя она очень боевая, с характером, очень отличается от Никиты — он поскромнее, поделикатнее. Видимо, Анюта, моя доча, проверяет, что ей дозволено, а что нет. Очень хулиганистая! Бегает, носится как угорелая», — со смехом уточнил Лазарев.
Сергей Лазарев с детьми. Фото: личный архив
Певец старается делать все, чтобы его дети росли счастливыми и ни в чем не нуждались. Кстати, то, что у него родилась дочка Сергей Лазарев скрыл даже от своей экс-возлюбленной Леры Кудрявцевой. Правда позже, артист все-таки решил познакомить теледиву со своими отпрысками. Они, кстати, неплохо поладили с дочкой Леры Кудрявцевой от хоккеиста Игоря Макарова - Машей, которая по характеру не уступает Ане там, где речь заходит о шалостях и баловстве.