Какими откровениями делился Лазарев, говоря о дочери от суррогатной матери

Сергей Лазарев слывет примерным семьянином, и не зря! Певец один воспитывает разнополых детей: артист с легкостью справлялся с ролью отца для сынишки Никиты, также он ладит и с дочкой Аней. Примечательно, что будучи старшим братом сын Сергея Лазарева старается всячески опекать сестренку.

В беседе с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» певец рассказал, что у его детей стопроцентное родство — у них одна биологическая мама на двоих. При этом наследников артисту вынашивали разные суррогатные мамы.

С воспитанием детей Лазарев справляется и без помощи нянечек. Так, к примеру, певец сам вставал ночами к сыну и дочке, когда те капризничали из-за режущихся молочных зубок. Можно сказать, что все прелести отцовства Сергей испытал на себе, заменив детям еще и маму.

Также артист дал понять, что по характеру его сын и дочка отличаются друг от друга, как времена года. Никита более спокойный, вдумчивый, а вот его сестренка — озорная хулиганка, которая постоянно испытывает отца на прочность.