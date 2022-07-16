Каких питомцев держат знаменитые российские фигуристки

Легальных методов для спортсменов не так много. Один из них - домашние животные, принимающие на себя стресс и отдающие в ответ тепло и ласку. В фотоподборке «Телепрограммы» - домашние питомцы самых известных фигуристок (в основном собачки).
Алина Загитова
Олимпийская чемпионка без ума от своего акита-ину по имени Мансару. Несложно догадаться, что виновата Япония. Точнее - фильм «Хатико», из которого все узнали про эту милую породу. Плюшевая собачка популярна в Стране восходящего солнца. Щенка Алине подарили японский премьер-министр Синдзо Абэ и глава ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси.
Евгения Медведева
Евгения Медведева. Фото: соцсети
У двукратной серебряной олимпийской призерки сразу две собачки - Джерри и Тофу-чан.
«С детства у меня была мечта иметь двух французских бульдогов, которых будут звать Тофу-чан и Basil, - рассказывает Женя. - Я без понятия, почему мне пришло тогда это в голову. Тофу-чан всегда было мое любимое имя (так зовут собачку из популярного аниме. - Ред.). Поэтому я знала, что мы едем забирать именно Тофу-чан. Но, возможно, где-то в моем будущем есть и Basil».
Александра Трусова и Этери Тутберидзе
Александра Трусова и Этери Тутберидзе. Фото: соцсети
Идентичные собаки у прославленного тренера Этери Тутберидзе и обладательницы «серебра» Олимпийских игр-2022 Александры Трусовой - это компактные мальтипу.
Александра Трусова. Фото: соцсети
Кроме того, у Саши еще есть чихуа-хуа Тина, пудель Лана, басенджи Алита, пудель-тикап Элла и хаски Джек. А еще две кошки.
Алена Косторная
Алена Косторная. Фото: соцсети
У чемпионки Европы Алены Косторной тоже мальтипу - по имени Одри. Она путешествует с фигуристкой на сборы и бывает на тренировках. Дома спортсменку ждут два чихуа-хуа, сиба-ину Такара, дворняжка Юстен, а еще кот и даже кролик!
Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: соцсети
Олимпийская чемпионка Камила Валиева свободное время проводит со шпицем Левой. Он очень скучает без хозяйки: «Когда я ухожу, аж подвывать начинает. Я иногда даже не знаю - уходить или остаться с ним. Зато очень радуется, когда я возвращаюсь».
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева. Фото: соцсети
У красавицы Лизы Туктамышевой две собачки - шпиц Коко и щенок Фиби.
«Мы ехали с мамой в машине, я просто показала фото собаки, которую бы хотела себе, а потом все как в тумане, - вспоминала фигуристка. - Приехали в Пушкин, выбрали ту самую. Потом поняли, что абсолютно не знаем, как существовать с питомцем. Но очень быстро привыкли, теперь, конечно, не представляем нашей жизни без Кокоши».
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова. Фото: соцсети
Легендарный тренер и главный арбитр шоу «Ледниковый период» Татьяна Анатольевна Тарасова счастлива, обнимая любимого пуделя Шурика. Собачку подарили коллеги в трудные, как признавалась тренер, времена.