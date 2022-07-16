Каких питомцев держат знаменитые российские фигуристки

Легальных методов для спортсменов не так много. Один из них - домашние животные, принимающие на себя стресс и отдающие в ответ тепло и ласку. В фотоподборке «Телепрограммы» - домашние питомцы самых известных фигуристок (в основном собачки).

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка без ума от своего акита-ину по имени Мансару. Несложно догадаться, что виновата Япония. Точнее - фильм «Хатико», из которого все узнали про эту милую породу. Плюшевая собачка популярна в Стране восходящего солнца. Щенка Алине подарили японский премьер-министр Синдзо Абэ и глава ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси.

Евгения Медведева