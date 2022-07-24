Какие студентки, чьи родители не нуждаются в представлении, получили дипломы о высшем образовании

Социолог Саша Стриженова
Александра Стриженова признается: после защиты диплома она до сих пор как выжатый лимон. И это неудивительно: круглая отличница к концу учебного года и сессию сдала, и олимпиаду выиграла, а потом и красный диплом получила. Младшая дочь телеведущих и актеров Екатерины и Александра Стриженовых окончила социологический факультет Московского государственного университета.
Екатерина дочкой гордится и признает - у них с мужем нет красных дипломов, а у дочки есть. Телеведущая обратилась к дочери: «Саша, всегда помни своих учителей и педагогов, кто помогал постичь и понять, кто верил в тебя! Ты понимаешь, что знание - это реальная сила, а опыта придется набираться всю жизнь. Решай, куда двигаться дальше: твой выбор - твоя судьба!» Кстати, еще во время учебы Александра Стриженова вместе с подругами запустила свой первый бизнес-проект: рекламное агентство. У девушки большие планы: Саша себя никогда не считала представительницей «золотой молодежи», поэтому училась везде на «отлично» и ставила серьезные цели.
Юрист Злата Ковальчук
Фото: Global Look Press
Сейчас в Санкт-Петербурге продолжаются съемки 22-го сезона сериала «Тайны следствия» (подробнее - на стр. 8). Главную героиню Марию Швецову, как известно, играет Анна Ковальчук, а вместе с ней в кадре аж с 2000 года трудится и ее дочь дочь Злата, играющая, как нетрудно догадаться, дочку Швецовой. Правда, этот опыт никак не повлиял на выбор профессии - Злата никогда не хотела быть актрисой.
Анна говорит: «Дочь - моя гордость, недавно она получила диплом юриста». Действительно, этим летом Злата закончила юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Несмотря на ежегодные съемки в «Тайнах следствия», Злата планирует устроиться работать по специальности.
Пиарщица Ева Лепсверидзе
Фото: Global Look Press
Дочка Григория Лепса окончила факультет международной журналистики МГИМО. Девушка не скрывает, что училась на платном отделении. На вручении дипломов дочери аплодировал ее звездный папа. Григорий Викторович специально прервал гастрольный тур и прилетел на пару часов в Москву, чтобы присутствовать на важном для дочки событии.
Специализация у Евы - связи с общественностью, пиар. Выпускница поделилась планами: «Планирую заниматься музыкой, творчеством. Полученная профессия пригодится в любой сфере». Ева уже несколько лет поет в группе Cosmos Girls, которую продюсирует ее отец. В группе три солистки, и они уже принимали участие в крупных фестивалях. Папа не хотел, чтобы дочь становилась певицей, но отцовское сердце сдалось, когда Ева продемонстрировала свои вокальные данные. Правда, юной вокалистке пришлось выполнить условие - получить хорошее образование.