Какие студентки, чьи родители не нуждаются в представлении, получили дипломы о высшем образовании

Социолог Саша Стриженова

Александра Стриженова признается: после защиты диплома она до сих пор как выжатый лимон. И это неудивительно: круглая отличница к концу учебного года и сессию сдала, и олимпиаду выиграла, а потом и красный диплом получила. Младшая дочь телеведущих и актеров Екатерины и Александра Стриженовых окончила социологический факультет Московского государственного университета.

Екатерина дочкой гордится и признает - у них с мужем нет красных дипломов, а у дочки есть. Телеведущая обратилась к дочери: «Саша, всегда помни своих учителей и педагогов, кто помогал постичь и понять, кто верил в тебя! Ты понимаешь, что знание - это реальная сила, а опыта придется набираться всю жизнь. Решай, куда двигаться дальше: твой выбор - твоя судьба!» Кстати, еще во время учебы Александра Стриженова вместе с подругами запустила свой первый бизнес-проект: рекламное агентство. У девушки большие планы: Саша себя никогда не считала представительницей «золотой молодежи», поэтому училась везде на «отлично» и ставила серьезные цели.

Юрист Злата Ковальчук