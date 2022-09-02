«Какая пара разбилась»: Климова воссоединилась с Месхи, чтобы отвести дочку Беллу в первый класс

Екатерина Климова — мама четверых детей. У аткрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» есть старшая дочка Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко и младшая дочка Белла от Гелы Месхи. С третьим мужем Климова успела развестись.

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Однако пара продолжает поддерживать связь, все-таки у них подрастает общий ребенок. В новом учебном году Белла пошла в первый класс. Она будет учиться в Ломоносовской школе, которую когда-то окончила ее старшая сестра Лиза. И пока еще учатся братья Матвей и Корней.