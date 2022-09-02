«Какая пара разбилась»: Климова воссоединилась с Месхи, чтобы отвести дочку Беллу в первый класс

Екатерина Климова — мама четверых детей. У аткрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» есть старшая дочка Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко и младшая дочка Белла от Гелы Месхи. С третьим мужем Климова успела развестись.
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Однако пара продолжает поддерживать связь, все-таки у них подрастает общий ребенок. В новом учебном году Белла пошла в первый класс. Она будет учиться в Ломоносовской школе, которую когда-то окончила ее старшая сестра Лиза. И пока еще учатся братья Матвей и Корней.
Екатерина Климова с дочкой Беллой на Первое сентября. Фото: личный архив
Гела Месхи отвел дочку Беллу в Ломоносовскую школу. Фото: личный архив
Екатерина Климова и Гела Месхи воссоединились ради дочка Беллы, чтобы отвести ее в школу, как это полагается маме и отцу. Родители девочки были рядом в важный для их малышки день. Ведь она стала первоклассницей. Гела Месхи отложил все важные дела, чтобы повидаться с экс-женой и дочкой на торжественной школьной линейке первого сентября.
«Какая пара разбилась!», «Идеальные! Ну почему решили расстаться?», «Гела приехал к дочке, какой молодец», «Может, еще сойдутся? Дочка просто прелесть у них», «Такие хорошенькие», «И зачем только развелись?», «Гела все бросил и прилетел к семье», «Белла просто милашка», — написали фолловеры.