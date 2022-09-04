Как звезды проводили последние деньки лета

Лето пролетело, но нам есть что вспомнить. Звезды, например, показали себя в новых купальниках. Мы выбрали самые яркие фотографии - посмотришь на них, и появляется стимул сесть на диету. Вот и время до следующего лета у нас есть. Итак, шесть королев пляжа по версии журнала «Телепрограмма».
Ляйсан Утяшева
Фото: соцсети
Женщина, которая решается позировать в белом купальнике, уверена в своей фигуре. Этот цвет полнит, поэтому подходит только таким стройным и длинноногим гимнасткам, как Ляйсан. А веселит звезду во время путешествия на яхте муж Павел Воля, который много ест, спортом не занимается, но при этом остается стройным как кипарис - повезло с метаболизмом.
Наталья Подольская
Фото: соцсети
Мама двоих маленьких сыновей может себе позволить выложить фото без ретуши. На турецком пляже она загорает в мини-бикини. Как она получила такую фигуру к пляжному сезону? Хорошо потрудившись. Об этом певица рассказала «Телепрограмме»: «Весной я вернулась к силовым и кардиотренировкам и занятиям растяжкой в фитнес-зале. У меня четыре тренировки в неделю».
Ольга Бузова
В Красной Поляне в Сочи артистка любит ходить в баню. А еще здесь получаются очень красивые фото. Кислотный цвет купальника в моде, а спортивный стиль актуален для женщин, которые хотят сделать акцент на подтянутой фигуре. Бузова полгода старалась - подкачивала руки, ноги, ягодицы.
Олеся Судзиловская
Фото: соцсети
Актрисе 48, но она легко может себе позволить купальники в стиле минимализм. Таким длиннющим ногам позавидуют супермодели. Чтобы сохранить тело в такой отличной форме, требуется постоянный контроль питания и регулярные физические нагрузки. Артистка сейчас в Ялте на съемках КВН.
Ольга Орлова
Фото: соцсети
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова недавно вышла замуж и привезла на морской отдых с мужем чемодан купальников. Этот - самый удачный (такой же, как у Утяшевой). У Орловой фигура - песочные часы, эта модель как раз подчеркивает талию и крутые бедра. Учитывая, сколько фото Ольги на итальянском курорте Форте-дей-Марми сделал ее муж, именно этот купальник и ему пришелся по вкусу.
Светлана Ходченкова
Фото: соцсети
Ходченкова отдыхала в Сочи с компанией друзей. Светлана, кажется, еще больше похудела, но при этом не выглядит истощенной - худоба ей идет. Купальные шорты вместо плавок - универсальный вариант для скромных белокожих барышень, не загорающих до цвета шоколадки.