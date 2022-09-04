Как звезды проводили последние деньки лета

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова недавно вышла замуж и привезла на морской отдых с мужем чемодан купальников. Этот - самый удачный (такой же, как у Утяшевой). У Орловой фигура - песочные часы, эта модель как раз подчеркивает талию и крутые бедра. Учитывая, сколько фото Ольги на итальянском курорте Форте-дей-Марми сделал ее муж, именно этот купальник и ему пришелся по вкусу.

Светлана Ходченкова