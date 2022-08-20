Как звезды отмечают семейные праздники

Многие знаменитости теперь предпочитают приглашать гостей домой, а не устраивать гулянки в ресторанах, но от этого праздники менее роскошными и креативными не становятся.
Наполеон и крокодил
Дмитрий Дибров с женой Полиной. Фото: соцсети
Телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной и тремя сыновьями живет в подмосковном поселке на Рублевке - здесь Дибровы и отмечают все семейные праздники. В этот раз гуляли на 33-летии Полины. Сам день рождения именинница с мужем провели на родине, в Ростове-на-Дону, а вернувшись домой, устроили вечеринку для московских друзей. Собралось около 20 человек.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Праздник проходил под названием Safari Paulinа 33. Полина говорила: «Хотелось отпраздновать ярко, по-особенному. Лето и тема Африки идеально дружат».
Африканские музыканты играли на национальных инструментах, пели и танцевали. Тематику праздника поддержали музыкой и ярким декором, даже доставили на Рублевку настоящего крокодильчика - с ним охотно фотографировались гости праздника. Для организации веселья Диброва приглашала профессионалов - декораторов, музыкальный коллектив, кейтеринг, гостей кормил шеф-повар одного из модных кафе.
Фишкой стали бургеры - этим летом они есть в меню всех звездных вечеринок. Свечи именинница задувала на самом модном торте этого лета - на наполеоне с ягодами и фруктами, который готовили на заказ. Вес торта - почти 8 кг, а стоит такой красавец 20 тысяч рублей.
Итого: расходы на декор, развлечения, артистов, угощения потянет на 500 тысяч рублей. Однако стоит учесть, что знаменитостям часто делают скидки, получая взамен рекламу в соцсетях.
Сладкие кубки
Евгений Малкин и Анна Кастерова с сыном. Фото: соцсети
Хоккеист Евгений Малкин отметил 36-й день рождения в Москве - игрок клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» сейчас в отпуске в России. Малкин собрал дома близких и друзей - всего 10 человек. Жена знаменитого спортсмена, телеведущая Анна Кастерова, украсила дом шарами, семейными фото, а также придумала дизайн торта, который изготовил кондитер.
Торт сделан по мотивам мультфильма «Королев Лев»: Евгений родился как раз под этим знаком зодиака. Кроме того, заметной частью кондитерского шедевра шоколадные Кубки Стэнли - мини-копии трофея, который Малкин уже не раз завоевывал на льду. Свечи именинник задувал с 6-летним сыном Никитой.
Итого: праздничный ужин дома с заказом ресторанной еды - от 50 тысяч рублей.
«Мерседес» за 20 миллионов
Джиган и Оксана Самойлова с детьми. Фото: соцсети
Недавно рэпер Джиган и бизнесвумен Оксана Самойлова с четырьмя детьми и штатом прислуги переехали в четырехэтажный особняк площадью 1745 квадратов. Жилье в охраняемом поселке взяли в аренду за 3 миллиона рублей в месяц и тут же устроили праздники. Сначала отметили 11-й день рождения старшей дочери Ариелы - организовали надувную полосу препятствий, фотозону, детский сладкий бар, пространство для игр, красиво декорировали двор.
Даже постелили лиловую дорожку для юной принцессы! За все отвечало агентство по организации праздников. Они же устроили лазертаг с зомби - игра с использованием лазерных стрелялок. Были аниматоры: детей развлекали ростовые куклы в костюмах Хагги Вагги и Кисси Мисси (персонажи мультика и компьютерной игры-страшилки Poppy Playtime).
На день рождения заказали контактный мини-зоопарк рептилий - всеобщими любимцами стали жабы гигантских размеров. Кстати, заказывать на праздник контактный зоопарк с различными мелкими животными теперь модно: 15 тысяч рублей стоит первый час, а потом - по 5 тысяч рублей за каждый час.
После игр был ужин, потом детская дискотека и вынос торта со свечами. Мама именинницы обустроила спальные места для подружек дочери, которым разрешили остаться с ночевкой, - дети получили именные пижамы, личные вигвамы и интересную программу девичника со страшными историями, гаданием и чаепитием на ночь.
А через несколько дней праздновали 37-й день рождения самого Джигана. Жена подарила имениннику минивэн «Мерседес» стоимость около 20 миллионов рублей (брат-близнец этого красавца - на фото внизу).
Фото: mersedes benz.ru
В благодарность Джиган расцеловал фото жены, которым был украшен капот авто. Дети в футболках с изображением папы прочли стихи и вручили самодельные открытки. А вечером взрослые пошли гулять в ресторан.
Среди гостей был Тимати с невестой, моделью Валентиной Ивановой. Всем пришедшим предложили отведать торт в форме ракеты с фигуркой Джигана. А еще из декоративных рукомойников текло вино - прямо как в сладком сне неравнодушного к алкоголю человека.
Итого: детский праздник под ключ в агентстве по VIP-сценарию с учетом торта и угощений для детей и взрослых - от 800 тыс. руб. Ужин в VIP-ресторане на 20 человек - от 300 тысяч рублей.