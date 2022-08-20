Как звезды отмечают семейные праздники

Телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной и тремя сыновьями живет в подмосковном поселке на Рублевке - здесь Дибровы и отмечают все семейные праздники. В этот раз гуляли на 33-летии Полины. Сам день рождения именинница с мужем провели на родине, в Ростове-на-Дону, а вернувшись домой, устроили вечеринку для московских друзей. Собралось около 20 человек.

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Праздник проходил под названием Safari Paulinа 33. Полина говорила: «Хотелось отпраздновать ярко, по-особенному. Лето и тема Африки идеально дружат».

Африканские музыканты играли на национальных инструментах, пели и танцевали. Тематику праздника поддержали музыкой и ярким декором, даже доставили на Рублевку настоящего крокодильчика - с ним охотно фотографировались гости праздника. Для организации веселья Диброва приглашала профессионалов - декораторов, музыкальный коллектив, кейтеринг, гостей кормил шеф-повар одного из модных кафе.

Фишкой стали бургеры - этим летом они есть в меню всех звездных вечеринок. Свечи именинница задувала на самом модном торте этого лета - на наполеоне с ягодами и фруктами, который готовили на заказ. Вес торта - почти 8 кг, а стоит такой красавец 20 тысяч рублей.

Итого: расходы на декор, развлечения, артистов, угощения потянет на 500 тысяч рублей. Однако стоит учесть, что знаменитостям часто делают скидки, получая взамен рекламу в соцсетях.

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