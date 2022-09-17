Как звезды блистали на красных дорожках на этой неделе

Главные светские события минувшей недели были связаны с громкими кинопремьерами.
Фото: Владимир Веленгурин/КП

Фото: Владимир Веленгурин/КП

Как бы торжественно ни хоронили отечественный кинопрокат, он все же существует и периодически радует интересными премьерами. Некоторые из них прокатчики стремятся обставить с помпой и превратить в полноценное светское мероприятие  - получается очень даже неплохо. На минувшей неделе в такие светские рауты превратились показы двух заморских лент - «Ирония судьбы в Голливуде» и «Три тысячи лет желаний».

Первая, впрочем, заморская не на сто процентов - снимал ее известный по трилогии «Любовь в большом городе» Марюс Вайсберг, и вдохновлена она классической новогодней комедией Эльдара Рязанова. Наверное, поэтому премьера и собрала такое количество отечественных звезд. Их западные коллеги, кстати, не сидели без дела - в Италии 10 сентября завершился Венецианский кинофестиваль, и там тоже было, на что и на кого посмотреть.

Глюкоза привела на показ «Иронии судьбы...» дочек - младшую, Веру, и старшую, Лиду. Судя по тому, как выглядела Лида, разговоры о том, что 15-летняя девушка хочет сменить пол, безосновательны.

Фото: Владимир Веленгурин/КП

Гарик Харламов пришел в кинотеатр один, а отсутствие спутницы компенсировал вот такими озорными усиками.

Фото: Владимир Веленгурин/КП

Посмотреть голливудскую «Иронию...» пришел и Александр Ревва с женой Анжеликой. Пользуясь случаем, супруги поспешили развеять слухи о своем отъезде на ПМЖ в Испанию.

Фото: Владимир Веленгурин/КП

Странный наряд Филиппа Киркорова, по словам самого артиста, был составлен из ультрамодных и крайне дорогостоящих элементов. Что ж, поверим поп-королю на слово...

Фото: кинокомпания «ВОЛЬГА»

Найди десять отличий (слева направо): заслуженная артистка России Ксения Кутепова, ее дочь Лидия и сестра Полина (которая, кстати, тоже имеет звание заслуженной артистки РФ).

Фото: кинокомпания «ВОЛЬГА»

Ксения Собчак на премьеру «Трех тысяч желаний» пришла с мужем, Константином Богомоловым, но ее вниманием быстро завладел известный телеострослов Владимир Маркони.

Фото: Reuters

Председателем жюри Венецианского фестиваля стала 61-летняя Джулианна Мур. Ответственный пост не помешал ей одеться весьма смело.

Фото: Global Look Press

Фанаты все еще скучают по тем временам, когда Венсан Кассель был женат на Монике Беллуччи, но 55-летнему актеру и с новой женой, с 25-летней Тиной Кунаки, очень даже хорошо.

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