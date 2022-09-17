Как звезды блистали на красных дорожках на этой неделе

Как бы торжественно ни хоронили отечественный кинопрокат, он все же существует и периодически радует интересными премьерами. Некоторые из них прокатчики стремятся обставить с помпой и превратить в полноценное светское мероприятие - получается очень даже неплохо. На минувшей неделе в такие светские рауты превратились показы двух заморских лент - «Ирония судьбы в Голливуде» и «Три тысячи лет желаний».

Первая, впрочем, заморская не на сто процентов - снимал ее известный по трилогии «Любовь в большом городе» Марюс Вайсберг, и вдохновлена она классической новогодней комедией Эльдара Рязанова. Наверное, поэтому премьера и собрала такое количество отечественных звезд. Их западные коллеги, кстати, не сидели без дела - в Италии 10 сентября завершился Венецианский кинофестиваль, и там тоже было, на что и на кого посмотреть.

Глюкоза привела на показ «Иронии судьбы...» дочек - младшую, Веру, и старшую, Лиду. Судя по тому, как выглядела Лида, разговоры о том, что 15-летняя девушка хочет сменить пол, безосновательны.