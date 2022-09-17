Как звезды блистали на красных дорожках на этой неделе

Как бы торжественно ни хоронили отечественный кинопрокат, он все же существует и периодически радует интересными премьерами. Некоторые из них прокатчики стремятся обставить с помпой и превратить в полноценное светское мероприятие - получается очень даже неплохо. На минувшей неделе в такие светские рауты превратились показы двух заморских лент - «Ирония судьбы в Голливуде» и «Три тысячи лет желаний».
Первая, впрочем, заморская не на сто процентов - снимал ее известный по трилогии «Любовь в большом городе» Марюс Вайсберг, и вдохновлена она классической новогодней комедией Эльдара Рязанова. Наверное, поэтому премьера и собрала такое количество отечественных звезд. Их западные коллеги, кстати, не сидели без дела - в Италии 10 сентября завершился Венецианский кинофестиваль, и там тоже было, на что и на кого посмотреть.
Глюкоза привела на показ «Иронии судьбы...» дочек - младшую, Веру, и старшую, Лиду. Судя по тому, как выглядела Лида, разговоры о том, что 15-летняя девушка хочет сменить пол, безосновательны.
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Гарик Харламов пришел в кинотеатр один, а отсутствие спутницы компенсировал вот такими озорными усиками.
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Посмотреть голливудскую «Иронию...» пришел и Александр Ревва с женой Анжеликой. Пользуясь случаем, супруги поспешили развеять слухи о своем отъезде на ПМЖ в Испанию.
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Странный наряд Филиппа Киркорова, по словам самого артиста, был составлен из ультрамодных и крайне дорогостоящих элементов. Что ж, поверим поп-королю на слово...
Фото: кинокомпания «ВОЛЬГА»
Найди десять отличий (слева направо): заслуженная артистка России Ксения Кутепова, ее дочь Лидия и сестра Полина (которая, кстати, тоже имеет звание заслуженной артистки РФ).
Фото: кинокомпания «ВОЛЬГА»
Ксения Собчак на премьеру «Трех тысяч желаний» пришла с мужем, Константином Богомоловым, но ее вниманием быстро завладел известный телеострослов Владимир Маркони.
Фото: Reuters
Председателем жюри Венецианского фестиваля стала 61-летняя Джулианна Мур. Ответственный пост не помешал ей одеться весьма смело.
Фото: Global Look Press
Фанаты все еще скучают по тем временам, когда Венсан Кассель был женат на Монике Беллуччи, но 55-летнему актеру и с новой женой, с 25-летней Тиной Кунаки, очень даже хорошо.