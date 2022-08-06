Как звезда сериалов «Великолепный век» и «Черная любовь» Бурак Озчивит заглянул в Москву

Имя этого рокового мужчины - Бурак Озчивит. Наши зрители полюбили 37-летнего красавца благодаря турецким сериалам «Королек - птичка певчая», «Великолепный век». И, естественно, очень хотят узнать о том, как живет один из самых популярных турецких актеров.

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Бурак Озчивит родился в Стамбуле в семье со средним достатком - у его отца было несколько кафе с домашней кухней. Когда Бурак стал популярным, то продолжил семейное дело - открыл свой ресторан под названием Balibey Doner. Выбор названия не случаен - персонажа Бурака в «Великолепном веке» зовут Малкочоглу Бали-бей.

Путь к славе у Бурака был не быстрым, но последовательным. В университете он выбрал факультет кино, изобразительного искусства и фотографии, а так как в кинозвезды пробиться было сложно, Бурак, получив одобрение отца, начал работать моделью. За четыре года Озчивит обзавелся почетным званием «Лучшая модель Турции», также стал вторым на конкурсе «Лучшая модель мира». Фактурного парня заметили и начали снимать в турецких фильмах и сериалах. Вскоре пришла и мировая слава: Бураку досталась главная роль в сериале «Королек - птичка певчая», также он сыграл одну из ключевых партий в «Великолепном веке».