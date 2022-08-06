Как звезда сериалов «Великолепный век» и «Черная любовь» Бурак Озчивит заглянул в Москву

Имя этого рокового мужчины - Бурак Озчивит. Наши зрители полюбили 37-летнего красавца благодаря турецким сериалам «Королек - птичка певчая», «Великолепный век». И, естественно, очень хотят узнать о том, как живет один из самых популярных турецких актеров.
Дом и «Порше» для любимой супруги
Бурак Озчивит родился в Стамбуле в семье со средним достатком - у его отца было несколько кафе с домашней кухней. Когда Бурак стал популярным, то продолжил семейное дело - открыл свой ресторан под названием Balibey Doner. Выбор названия не случаен - персонажа Бурака в «Великолепном веке» зовут Малкочоглу Бали-бей.
Путь к славе у Бурака был не быстрым, но последовательным. В университете он выбрал факультет кино, изобразительного искусства и фотографии, а так как в кинозвезды пробиться было сложно, Бурак, получив одобрение отца, начал работать моделью. За четыре года Озчивит обзавелся почетным званием «Лучшая модель Турции», также стал вторым на конкурсе «Лучшая модель мира». Фактурного парня заметили и начали снимать в турецких фильмах и сериалах. Вскоре пришла и мировая слава: Бураку досталась главная роль в сериале «Королек - птичка певчая», также он сыграл одну из ключевых партий в «Великолепном веке».
.и врага напугать («Великолепный век»)....и врага напугать («Великолепный век»). Фото: кадр из фильма
Армия поклонниц Бурака увеличивалась с каждым новым появлением на экране, но он, к великому разочарованию фанаток, оказался однолюбом. Десять лет назад на съемках сериала «Королек - птичка певчая» Бурак познакомился с будущей женой, актрисой Фахрие Эвджен, с героиней которой его персонаж крутил любовь.
Встречаться пара начала позже, уже после съемок в другой картине. Поженились Бурак и Фахрие в 2017 году, а в 2019-м у них родился сын Каран. Бурак жену балует - недавно на день рождения подарил дом, а потом еще и заказал для супруги шикарный «Порше», стоимость которого в рублях эквивалентна 25 миллионам.
Актер, его супруга Фахрие и сын Каран не понаслышке знают о том, что такое сладкая жизнь. Фото: соцсети
Бурак может себе позволить такие траты, ведь он входит в число самых высокооплачиваемых актеров Турции. За один эпизод в сериале артист получает около 250 тысяч лир (800 тысяч рублей). Он много снимается в рекламе, владеет своей продюсерской компанией. При этом о секретах своего успеха артист говорит предельно скромно: «Это - случай. Я верю в то, что он хотя бы раз в жизни дается всем и нужно его не упустить. Мне выпал такой шанс, и я им воспользовался».
Бузова в ресторане, Бородина в шоке
В Москве Озчивит бывал еще в те годы, когда работал в модельном агентстве, потом приезжал уже как звезда сериалов. Актер не уставал удивляться русским холодам: «Не понимаю, как вы их терпите?!» В этот раз Бураку повезло - он приехал в Москву в конце июля и попал в привычную для себя жару. Бурак посетил презентацию песни «Черная любовь» музыкантов Эльмана и Mona.
Озчивит на экране может и даму охмурить («Черная любовь»)... Фото: кадр из фильма
Именно так - «Черная любовь» - назывался популярный сериал, в котором Бурак сыграл главную роль. В ресторане, где проходила презентация, столы ломились от угощений - турецких блюд и устриц с икрой. На мероприятие можно было приобрести билеты и получить столик, расположенный так, чтобы хорошо видеть иноземного гостя, - за такую возможность поклонницы платили по 15 тысяч рублей.
Кстати, Озчивит опоздал почти на два часа, но фанатки не обиделись, встретили артиста радостными криками и даже устроили давку, пытаясь сделать фото с кумиром. Тем, кто попал в VIP-зону, сделать это было проще - например, Дима Билан фотографировался с Бураком без лишней суеты.
В программе визита была и прогулка по Москве, во время которой актер заглядывал в рестораны. В одном из них была организована встреча турецкой звезды с Ольгой Бузовой, которая взяла с собой на рандеву подружку, актрису Наталью Рудову. Ольге и Наталье явно повезло, ведь им не пришлось куда-то лететь, а вот экс-напарница Бузовой по «Дому-2» Ксения Бородина в июне вынуждена была отправиться на пару дней в Стамбул ради шанса сфотографироваться с Озчивитом. Бородина - фанатка турецких сериалов, она три года искала возможность сделать фото с Бураком, которым была очарована после «Черной любви».
Мечту Ксюша осуществила, используя блогерские связи, - Бородина попала на съемочную площадку сериала «Основание: Осман», в котором играет Бурак. Бородина признается: «Благодаря сериалу «Черная любовь» я полюбила Стамбул и турецкие сериалы. И сегодня, побывав на съемках, я была в шоке...»