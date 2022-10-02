Как знаменитости делят имущество и проверяют отношения на прочность

Измена как путь к совершенству

32-летняя певица Нюша второго ребенка родила в ОАЭ девять месяцев назад. Певица с грудным сыном Саффроном, трехлетней дочерью Серафимой-Симбой и мужем, 42-летним Игорем Сивовым, с осени прошлого года жила в Дубае, где семья купила квартиру. В конце лета Нюша с семьей вернулась в Россию и ошарашила всех признанием: супруг изменял ей во время второй беременности.

Нюша, как ни странно, Игоря простила, более того, теперь их отношения стали еще крепче: «Это происходит в жизни миллионов... Уверена, что такие ситуации можно переживать и использовать, чтобы выйти на новый уровень».

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Кое-кто предположил, что Нюша выдумала эту историю ради пиара. Дело в том, что экс-чиновник Игорь Сивов теперь устраивает в сети авторские марафоны - учит людей жить счастливо, быть хорошими родителями и прочим правильным вещам. Сивов даже написал книгу для родителей «Ненавредители». Сейчас в соцсетях Игорь с готовностью рассказывает, как они с супругой разрулили ситуацию: «Мы приняли решение не просто рассказать, а показать на своем примере, что есть вещи в нашей жизни, которые можно принимать по-другому... Мы понимали, что будет хейт...

Но народ не видит, что люди вышли в другое состояние через определенную проблему… Многие считают, что у известных личностей все хорошо, - ни фига! Мы тоже люди, которые на публичном пьедестале, и у нас тоже есть вопросы, проблемы…» В общем, Игорь теперь просто король - изменил, получил прощение и принялся объяснять другим, как через поход налево перебраться на новую ступень в отношениях со своей второй половинкой.

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