Как знаменитости делят имущество и проверяют отношения на прочность

Измена как путь к совершенству
32-летняя певица Нюша второго ребенка родила в ОАЭ девять месяцев назад. Певица с грудным сыном Саффроном, трехлетней дочерью Серафимой-Симбой и мужем, 42-летним Игорем Сивовым, с осени прошлого года жила в Дубае, где семья купила квартиру. В конце лета Нюша с семьей вернулась в Россию и ошарашила всех признанием: супруг изменял ей во время второй беременности.
Нюша, как ни странно, Игоря простила, более того, теперь их отношения стали еще крепче: «Это происходит в жизни миллионов... Уверена, что такие ситуации можно переживать и использовать, чтобы выйти на новый уровень».
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Кое-кто предположил, что Нюша выдумала эту историю ради пиара. Дело в том, что экс-чиновник Игорь Сивов теперь устраивает в сети авторские марафоны - учит людей жить счастливо, быть хорошими родителями и прочим правильным вещам. Сивов даже написал книгу для родителей «Ненавредители». Сейчас в соцсетях Игорь с готовностью рассказывает, как они с супругой разрулили ситуацию: «Мы приняли решение не просто рассказать, а показать на своем примере, что есть вещи в нашей жизни, которые можно принимать по-другому... Мы понимали, что будет хейт...
Но народ не видит, что люди вышли в другое состояние через определенную проблему… Многие считают, что у известных личностей все хорошо, - ни фига! Мы тоже люди, которые на публичном пьедестале, и у нас тоже есть вопросы, проблемы…» В общем, Игорь теперь просто король - изменил, получил прощение и принялся объяснять другим, как через поход налево перебраться на новую ступень в отношениях со своей второй половинкой.
У Матросова к жене вопросы
Многодетному отцу Матросову надоело ссориться с Ольгой. Фото: соцсети
Появились слухи о том, что 49-летний актер Денис Матросов решил развестись с женой, Ольгой Головиной, вместе с которой воспитывает 6-летнего сына Федора. Коллеги артиста говорят, что Матросов устал от постоянных ссор. С предыдущей женой, звездой мелодрам Марией Куликовой, Матросов после развода остался в дружеских отношениях - участвует в воспитании их общего сына Ивана.
У любвеобильного Дениса есть также 23-летние сыновья Владимир и Юрий, которых родила ему гражданская жена Людмила Татарова. Однако Матросов не принимал участия в воспитании мальчиков, поэтому, когда Татарова вышла замуж за Сергея Джигурду (брата Никиты Джигурды), ребята взяли его отчество.
Ты мне - машину, я тебе - долги
Свои товарно-денежные отношения Ласло и Люба продолжают выяснять в суде.Свои товарно-денежные отношения Ласло и Люба продолжают выяснять в суде. Фото: Global Look Press
44-летняя звезда шоу «Слава Богу, ты пришел» и сериала «Воронины» Любовь Тихомирова развелась с мужем три года назад, а судебные страсти начались только теперь. У актрисы и ее экс-супруга, 48-летнего Ласло Долински, есть общая дочь 8-летняя Любава. Ласло платит алименты - лишь 5200 рублей, так как недавно в суде предъявил справку о том, что получает минимальную зарплату. Тихомирова считает, что ее бывший скрыл часть доходов.
У Ласло есть бизнес - экс-педагог ГИТИСа владеет художественной студией, где учат детей творческим специальностям. Вот Тихомирова и решила восстановить финансовую справедливость - пошла в суд, чтобы отсудить у экс-супруга... половину автомобиля. Любовь якобы только после развода узнала, что муж в браке тайно купил машину, и пошла в суд за половиной иномарки. Но, как только суд присудил Любови часть машины, Ласло тут же потребовал «распилить» другое авто, купленное Тихомировой в браке. Артистка возражает: эту машину она приобрела на деньги, вырученные от продажи прежней, купленной до брака.
Но и это еще не все! Оказалось, Ласло, находясь в браке, набрал кредитов более чем на 4 миллиона рублей и до сих пор их не выплатил. Так как бывшая пошла в суд за машиной, он и долги предложил разделить пополам - по закону и это можно, вот только придется доказать, что деньги мужчина брал не на личные нужды, а для семьи. В общем, Любовь затеяла суд из-за машины, а рискует навесить на себя мужнины долги. Новые судебные заседания впереди. Скорее всего, в итоге каждый останется при своей машине и своих кредитах.