Как живет брошенный матерью внук Марии Шукшиной — четырехлетний Марк

Мария Шукшина — мама четверых детей. У нее есть дочь Анна, старший сын Макар, а также двойняшки Фома и Фока, они пока учатся в школе.

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Помимо детей у актрисы есть и внуки: восьмилетний Вячеслав от дочки Анны Трегубенко и четырехлетний Марк от сына Макара Касаткина.

Младшего внука семья Шукшиных признала только после теста ДНК. Актриса сомневалась в отцовстве своего старшего сына. Однако после того, как было доказано, что Марк — правнук Василия Шукшина, Мария сразу же захотела помогать Фрейе Зильберт растить мальчика. Но она никак не ожидала, что мать ребенка и вовсе захочет отдать им своего сына. Как дала понять несостоявшаяся невестка Марии Васильевны, она не смогла тянуть ребенка.