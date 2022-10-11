Как живет брошенный матерью внук Марии Шукшиной — четырехлетний Марк

Мария Шукшина — мама четверых детей. У нее есть дочь Анна, старший сын Макар, а также двойняшки Фома и Фока, они пока учатся в школе.
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Помимо детей у актрисы есть и внуки: восьмилетний Вячеслав от дочки Анны Трегубенко и четырехлетний Марк от сына Макара Касаткина.
Младшего внука семья Шукшиных признала только после теста ДНК. Актриса сомневалась в отцовстве своего старшего сына. Однако после того, как было доказано, что Марк — правнук Василия Шукшина, Мария сразу же захотела помогать Фрейе Зильберт растить мальчика. Но она никак не ожидала, что мать ребенка и вовсе захочет отдать им своего сына. Как дала понять несостоявшаяся невестка Марии Васильевны, она не смогла тянуть ребенка.
Внук Марии Шукшиной — Маркуша. Фото: личный архив
Мария Шукшина редко говорит о воспитании младшего внука, который растет без матери. Мальчика к себе забрал его отец Макар, который недавно женился. Так что внук актрисы растет в полной семье. Видится ли он с родной матерью, которая по сути бросила его, неизвестно.
Шукшина надеется, что Марк, когда вырастет, не станет выбирать себе актерскую стезю. При этом Мария Васильевна уточнила, что ее внук любит смотреть фильмы и делает это вдумчиво, как бы проживая каждый момент.
«Он очень вдумчиво смотрит кино и вообще отличается от всех моих детей и внуков какой-то особой сообразительностью. А я, в свою очередь, учу его, что правильно, а что неправильно, что полезно, а что вредно. Просто у современных детей немного сбиты ориентиры, потому что в школе нет воспитания, и им надо на них указывать», — говорит Шукшина.
По материалам Dni.ru.