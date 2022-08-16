«А как же вражда?»: родную дочь Хатидже султан захоронили рядом с Хюррем

В турецком сериала «Великолепный век» зрителям показали, как Хатидже султан выходит замуж на Ибрагима пашу. При этом многие историки сомневаются в том, существовал ли этот союз на самом деле.
В сериале у пары родились близнецы: дочка Хуриджихан и сын Осман. Но есть версия, что у сестры султана Сулеймана все-таки было две дочери: Ханым султан и Фюлане султан.
И самое интересное, что именно Ханым султан нашла свое упокоение в тюрбе хасеки Хюррем султан. Иными словами, она была захоронена рядом с любимой фавориткой султана Сулеймана.
Сельма Эргеч в образе Хатидже султан с Халитом Эргенчем. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Мавзолей Сулеймана и Хюррем-султан находится в одном комплексе, однако султан похоронен в 1566 году в восьмиугольном здании, на двери которого имеется табличка с именами захороненных. Из всех детей падишаха именно Михримах султан была удостоена чести упокоиться рядом с султаном-отцом.
Почему спустя 24 года племянницу султана Сулеймана похоронили именно рядом с Хюррем султан, доподлинно неизвестно.
Однако судьба распорядилась таким образом, что, несмотря на вечную вражду Роксоланы с сестрой Сулеймана — Хатидже султан, — упокоилась племянница падишаха рядом с его славянской фавориткой, получившей статус хасеки после никаха.
«А как же вражда? Вот так поворот судьбы», «Кто бы мог подумать-то! Что дочка Хатидже султан найдет последний покой рядом с Хюррем», «Знала бы Хатидже, не допустила бы такого», «А может, и не было никакой вражды у султанш», «Ну и что! Зато имя дочери Хатидже увековечили только потому, что похоронена рядом с фавориткой падишаха», — стали писать фолловеры.