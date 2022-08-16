«А как же вражда?»: родную дочь Хатидже султан захоронили рядом с Хюррем

В турецком сериала «Великолепный век» зрителям показали, как Хатидже султан выходит замуж на Ибрагима пашу. При этом многие историки сомневаются в том, существовал ли этот союз на самом деле.

В сериале у пары родились близнецы: дочка Хуриджихан и сын Осман. Но есть версия, что у сестры султана Сулеймана все-таки было две дочери: Ханым султан и Фюлане султан.

И самое интересное, что именно Ханым султан нашла свое упокоение в тюрбе хасеки Хюррем султан. Иными словами, она была захоронена рядом с любимой фавориткой султана Сулеймана.