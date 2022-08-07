Как выглядят мамы звезд «Великолепного века» - своя Валиде для Хюррем, Михримах, Нурбану и Хатидже

Как в реальной жизни выглядят матери звезд «Великолепного века»? Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Хюррем султан

В турецком сериале «Великолепный век» показали, что родители фаворитки султана Сулеймана погибли после набега. Выжить удалось только самой Роксолане. И то благодаря тому, что она попала рабыней в гарем султана османской империи.

В реальной жизни у Мерьем Узерли, сыгравшей Хюррем султан, мама - немка, а отец - турок. Актриса считает, что пословица «рай лежит под ногами матерей», как нельзя лучше характеризует привязанность детей к своим мамам.

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Помимо дочки Мерьем у Урсулы Узерли есть также дочь Джанан. Кстати, сама актриса успела подарить маме двух внучек - Лару и Лили.