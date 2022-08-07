Как выглядят мамы звезд «Великолепного века» - своя Валиде для Хюррем, Михримах, Нурбану и Хатидже

Султанши всегда с большим почтением относились к своим матерям, с той же теплотой о своих родительницах отзываются и актрисы из турецкого сериала «Великолепный век».

Мерьем Узерли и Халит Эргенч. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Как в реальной жизни выглядят матери звезд «Великолепного века»? Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Хюррем султан

В турецком сериале «Великолепный век» показали, что родители фаворитки султана Сулеймана погибли после набега. Выжить удалось только самой Роксолане. И то благодаря тому, что она попала рабыней в гарем султана османской империи. 

В реальной жизни у Мерьем Узерли, сыгравшей Хюррем султан, мама - немка, а отец - турок. Актриса считает, что пословица «рай лежит под ногами матерей», как нельзя лучше характеризует привязанность детей к своим мамам.

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Помимо дочки Мерьем у Урсулы Узерли есть также дочь Джанан. Кстати, сама актриса успела подарить маме двух внучек - Лару и Лили.

Вот такой мама Мерьем Узерли была в молодости. Фото: соцсети

Михримах султан

Свою экранную маму Хюррем султан любимая дочка султана Сулеймана была младше всего на год. Однако такая несущественная разница в возрасте не помешала Пелин Карахан и Мерьем Узерли мастерски сыграть маму и дочь. 

Настоящая мама актрисы - Нурал - одна тянула семью. Поэтому Пелин с юных лет старалась помогать маме. А после окончания университета попала в кино. Стала сниматься в сериалах, выиграв, по сути, в лотерею, когда ее позвали на роль Михримах султан в «Великолепный век».

Пелин Карахан с мамой Нурал. Фото: личный архив

Нурбану султан

Как и Хюррем султан фаворитка шехзаде Селима довольно рано осталась без матери. Поэтому обретя новую семью и став наложницей сына хасеки султана Сулеймана, венецианка приложила все усилия, чтобы ее потомки продолжили османскую династию в качестве будущих султанов.

Со своей настоящей мамой Айше актриса из «Великолепного века» словно близкие подружки. Мерве Болугур всегда с теплотой и любовью отзывается о той, что подарила ей жизнь. 

Мерве Болугур в детстве с мамой Айше. Фото: личный архив

Мерве Болугур с мамой Айше словно подружки. Фото: личный архив

Хатидже султан

Матерью Хатидже султан была Валиде султан и султан Селим. Она приходилась сестрой султану Сулейману. Будучи женой Ибрагима паши Хатидже султан жила в роскоши. Так, каждое желание и приказ властной госпожи тут же исполнялся слугами. Хатидже султан имела большое влияние и на брата султана Сулеймана. Падишах даже одобрил брак сестры со своим верным соратником Ибрагимом-агой, назначив его великим визирем Османской империи.

Кстати, родная мама Сельмы Эргеч вполне могла бы сыграть Валиде султан. Отец актрисы - турок и врач по образованию, а вот мама - немка и  тоже училась на доктора.

Часть детства Сельмы прошла в Германии, а часть — в Турции. Также, еще будучи школьницей, она провела год в Англии, а позже, став студенткой, — два года во Франции. В конце концов свою учебу она окончила в Стамбульском университете. В качестве своей профессии Сельма выбрала медицину и даже проходила стажировку в больнице.

При этом почти сразу после окончания учебы и стажировки она с головой окунулась в мир кино.

Сельма Эргеч с мамой очень близки. Фото: личный архив

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