Как выглядят и кем стали дети актеров «Бригады»

В2002 году, когда криминальный флер 90-х еще не сошел, в эфире появился сериал режиссера Алексея Сидорова «Бригада» про квартет друзей, сколотивших ОПГ. Проект был настолько качественным, что мгновенно сделал суперпопулярными четырех исполнителей главных ролей: Сергея Безрукова (на тот момент он был уже довольно известен), Владимира Вдовиченкова, Дмитрия Дюжева и Павла Майкова.

Молодые парни начали натурально подражать им. И хотя Безруков с Майковым от «Бригады» впоследствии отреклись, назвав проект преступлением против общества, многие считают, что это были лучшие роли актеров. Теперь все они взрослые и уважаемые люди, отцы семейств. И «Телепрограмма» решила показать, кого артисты воспитали личным примером - как подросли их дети.

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Сергей Безруков

Исполнитель роли авторитета Саши Белого - самый многодетный из бригады. В 2015 году актер развелся со своей супругой Ириной после 15 лет совместной жизни, одной из причин называлось как раз таки отсутствие общих детей. Годом позже артист женился на режиссере Анне Матисон, которая моложе его почти на 10 лет. В браке Безруков обрел семейное счастье: теперь у Сергея и Анны подрастают трое детей - дочь Мария (6 лет),