Как выглядят и кем стали дети актеров «Бригады»

В2002 году, когда криминальный флер 90-х еще не сошел, в эфире появился сериал режиссера Алексея Сидорова «Бригада» про квартет друзей, сколотивших ОПГ. Проект был настолько качественным, что мгновенно сделал суперпопулярными четырех исполнителей главных ролей: Сергея Безрукова (на тот момент он был уже довольно известен), Владимира Вдовиченкова, Дмитрия Дюжева и Павла Майкова.
Молодые парни начали натурально подражать им. И хотя Безруков с Майковым от «Бригады» впоследствии отреклись, назвав проект преступлением против общества, многие считают, что это были лучшие роли актеров. Теперь все они взрослые и уважаемые люди, отцы семейств. И «Телепрограмма» решила показать, кого артисты воспитали личным примером - как подросли их дети.
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Сергей Безруков
Исполнитель роли авторитета Саши Белого - самый многодетный из бригады. В 2015 году актер развелся со своей супругой Ириной после 15 лет совместной жизни, одной из причин называлось как раз таки отсутствие общих детей. Годом позже артист женился на режиссере Анне Матисон, которая моложе его почти на 10 лет. В браке Безруков обрел семейное счастье: теперь у Сергея и Анны подрастают трое детей - дочь Мария (6 лет),
Фото: соцсети
сыновья Степан (3 года)
Фото: соцсети
и Василий (1 год).
Фото: соцсети
С виду Сергей - эталонный и ультрасовременный отец: присутствовал на родах, регулярно делится в соцсетях фотографиями и видео с наследниками, проводит с ними много времени. И это притом что всего у Сергея пятеро детей - еще подрастают дочь Саша (14 лет) и сын Иван (11 лет), родившиеся от актрисы Кристины Смирновой.
Фото: соцсети
Владимир Вдовиченков
Боксера Фила, отвечающего за силовой блок бригады Белого, сыграл Владимир Вдовиченков - и он как никто идеально подходил под этот образ: спортивный, резкий, со сломанным носом, тоже занимался боксом в юности. Неудивительно, что такой мужчина нравится женщинам. Да, Владимир любвеобилен. Он был женат пять раз (официально три). От второй супруги, школьной подруги Анны Коневой, у него уже совсем взрослый и дико похожий на него сын Леонид (29 лет),
Фото: соцсети
а от четвертого брака с актрисой Ольгой Филипповой - дочь Вероника (17 лет).
Фото: соцсети
При этом последние семь лет артист счастлив в браке с коллегой Еленой Лядовой, с которой сблизился на съемках «Левиафана». Общих детей у пары пока нет.
Дмитрий Дюжев
Образ отмороженного бандита Космоса, сына академика, у Дюжева получился блестящим. Через 6 лет после выхода «Бригады» артист тайно женился на красивой блондинке - Татьяне Зайцевой, отучившейся на психолога.
Фото: соцсети
Свидетелями на свадьбе были, конечно, верные друзья по сериалу Павел Майков и Владимир Вдовиченков. Сейчас жена актера работает в нефтяной компании, а воспитывают они двоих детей - Ивана (14 лет) и Дмитрия (7 лет).
Фото: соцсети
- У Вани не было сомнений, что мама родит ему братика, - признавался артист. - Мы говорили: «Подожди, давай сначала мама пройдет обследование, вдруг не мальчик? Тогда ты расстроишься». А он отвечал: «Мама, папа, ну чего вы говорите? Дети всегда знают, кто родится. У меня будет брат!»
Павел Майков
Харизматичный исполнитель роли Пчелы Павел Майков до «Бригады» пел в мюзиклах и о кинокарьере не мечтал. Криминальная сага сделала его суперзвездой. Правда, потом долгое время у Павла не было ролей, и только в последние годы его стали приглашать на главные роли в сериалы.
Артист дважды был женат.
Фото: соцсети
В первом браке с актрисой и певицей Екатериной Масловской у него родился сын Даниил (19 лет).
Фото: соцсети
От второй жены Марии Саффо детей нет, зато она стала крестной мамой для родного сына актера.
- Залез недавно к Даньке на страницу в соцсети, думал, там одни голые девки будут, - рассказывал Майков. - Нет - музыка. И моя в том числе (Павел организовал и поет в группе «Магрит». - Авт.). На концерты его с собой всегда беру. Так что у меня культ сына. Жена иногда одергивает: «Завязывай, а то уже перебор».
Машей, как родной матерью, у него крутить не получается. Она сразу включает стерву - сталь в глазах, в голосе... Не пробить. Но они друг друга обожают. А что? Маша официально его крестная мама, причем с подачи биологической. Теперь мы с женой о дочке мечтаем.