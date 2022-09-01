Как все было в 2021-м? Пугачева в слаксах в облипку и жемчужном дождевике козыряла на школьной линейке в прошлом году

Алла Пугачева с двойняшками Гарри и Лизой вернулась в Москву. Однако шоумен Максим Галкин не спешит с приездом в Россию. У него гастроли в Австралии. Похоже, что Примадонна сама поведет детей в школу на Первое сентября. Кстати, в прошлом году вместе с бабушкой Аллой и ее мужем Максимом Галкиным двойняшек в элитную гимназию сопровождала и Клава Земцова. Дочка Кристины Орбакайте задержалась в замке в деревне Грязь, чтобы побывать на школьном празднике Гарри и Лизы.
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Алла Пугачева с Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой на школьной линейке. Фото: личный архив
Алла Пугачева в узких слаксах и жемчужном дождевике с букетом на Первое сентября. Фото: личный архив
В прошлом году Гарри нес сразу два букета, еще один был у Аллы Пугачевой и его сестренки Лизы. Похоже, что именитая чета одарила цветами не только классную руководительницу, а еще и директора школы с завучем.
Кстати, Клава Земцова оделась на праздник в типичном американском стиле — джинсы, кроссовки и толстовка оверсайз. Еще Кристина Орбакайте говорила о том, что школьники в Штатах одеваются одинаково.
Зато среди пришедших на праздник родителей отличалась Алла Пугачева. В кокетливой шляпке, слаксах в облипку и жемчужном дождевике певица выглядела стильно и молодежно. Гарри и Лиза были облачены в классические костюмы гимназистов.
Интересно в каком наряде Примадонна поведет двойняшек в школу на Первое сентября в этом году.