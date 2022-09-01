Как все было в 2021-м? Пугачева в слаксах в облипку и жемчужном дождевике козыряла на школьной линейке в прошлом году

В прошлом году Гарри нес сразу два букета, еще один был у Аллы Пугачевой и его сестренки Лизы. Похоже, что именитая чета одарила цветами не только классную руководительницу, а еще и директора школы с завучем.

Кстати, Клава Земцова оделась на праздник в типичном американском стиле — джинсы, кроссовки и толстовка оверсайз. Еще Кристина Орбакайте говорила о том, что школьники в Штатах одеваются одинаково.

Зато среди пришедших на праздник родителей отличалась Алла Пугачева. В кокетливой шляпке, слаксах в облипку и жемчужном дождевике певица выглядела стильно и молодежно. Гарри и Лиза были облачены в классические костюмы гимназистов.

Интересно в каком наряде Примадонна поведет двойняшек в школу на Первое сентября в этом году.