Как в кино и сериалах показывали Михаила Горбачева

Первопроходцем в деле изображения Михаила Сергеевича на киноэкране стал английский актер Дэвид Ллойд Остин, который, увы, тоже скончался - случилось это в 2015-м, артист немного не дожил до 72-летия. Голливуд крайне оперативно отреагировал на назначение Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС: уже в 1985 году в фильме «Рокки 4», где по сюжету герой Сильвестра Сталлоне бьется в СССР с русским боксером Иваном Драго, появился Михаил Сергеевич в исполнении Остина - именно он сдержанно аплодировал победителю (им, напомним, стал Рокки) в конце фильма.

При этом в титрах герой Остина был обозначен как «советский лидер». А вот спустя три года в комедии «Голый пистолет» Остин уже не стал маскироваться - в титрах он фигурирует как Gorbachev.

1992

Леонид Куравлев («На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»)