Как в кино и сериалах показывали Михаила Горбачева

Для киношников образ Горбачева был подарком - по сути, его мог сыграть любой артист с минимальным вмешательством гримеров. Лысина, родимое пятно, характерный южный говорок - и вот уже на экране появляется первый и последний Президент СССР. Иногда за счет этой заманчивой простоты рулевой перестройки получался совсем уж комедийным, но порой удавалось создать что-то вполне серьезное и максимально приближенное к оригиналу.
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1985
Дэвид Ллойд Остин («Рокки 4», «Голый пистолет»)
Фото: кадр из фильма
Первопроходцем в деле изображения Михаила Сергеевича на киноэкране стал английский актер Дэвид Ллойд Остин, который, увы, тоже скончался - случилось это в 2015-м, артист немного не дожил до 72-летия. Голливуд крайне оперативно отреагировал на назначение Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС: уже в 1985 году в фильме «Рокки 4», где по сюжету герой Сильвестра Сталлоне бьется в СССР с русским боксером Иваном Драго, появился Михаил Сергеевич в исполнении Остина - именно он сдержанно аплодировал победителю (им, напомним, стал Рокки) в конце фильма.
При этом в титрах герой Остина был обозначен как «советский лидер». А вот спустя три года в комедии «Голый пистолет» Остин уже не стал маскироваться - в титрах он фигурирует как Gorbachev.
1992
Леонид Куравлев («На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»)
Фото: кадр из фильма
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев (он, увы, тоже скончался, причем случилось это сравнительно недавно, 30 января) обладал идеальной для роли Горбачева внешностью - тут и гримерам практически ничего не надо было делать.
Сыгранный им генсек появлялся в картине всего два раза, в начале и в конце фильма, когда хотел поговорить с американским коллегой, но оба раза в разговор вмешивался Рабинович из русской мафии. Это, пожалуй, самые симпатичные моменты в фильме, который вряд ли можно назвать большой удачей великого Леонида Гайдая.
2007
Иван Агапов («Ласковый май»)
Фото: кадр из фильма
Внешне у Агапова с Горбачевым не так много общего - пришлось народному артисту РФ подключать профессиональные навыки, дабы убедить зрителей.
Ведь в фильме, повествующем о становлении «Ласкового мая», без Михаила Сергеевича обойтись было ну никак нельзя - как известно, продюсер сиротского бойз-бэнда Андрей Разин выдавал себя за племянника Горбачева, используя это для продвижения своего проекта.
2016
Игорь Угольников («Так сложились звезды)
Фото: кадр из фильма
Эта картина Сергея Снежкина вышла в 2016-м,
в центре внимания тут фигура Нурсултана Назарбаева, но примечательна она еще и выбором актера на роль главы СССР. Мало кто мог представить в этом образе Игоря Угольникова,
и тем не менее именно ему доверили эту ответственную задачу.
Раису Максимовну Горбачеву сыграла Дарья Мороз. Фото: кадр из фильма
2022
Геннадий Смирнов («Нулевой пациент»)
Фото: кадр из фильма
В недавнем нашумевшем телесериале, посвященном эпидемии СПИДа в СССР, у Михаила Сергеевича ключевая роль - с ним периодически общается главный герой в исполнении Никиты Ефремова, на него как на главу государства ложится ответственность за принятие судьбоносных решений, призванных победить невиданную доселе болезнь.
В роли генсека крайне сложно опознать невероятно востребованного (свыше полутора сотен ролей) Геннадия Смирнова - специалисты по гриму сделали звезду криминальной саги «Шеф» практически неузнаваемым.
2019
Кто еще?
Фото: кадр из фильма
В разные годы Президента СССР играли Владимир Трошин («Чернобыль: Последнее предупреждение»), Сергей Барковский («Брежнев»), Владимир Юматов («Ельцин. Три дня в августе»), Михаил Шпилевский («Обратная сторона Луны»), Давид Денсик («Чернобыль»).