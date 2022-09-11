Как в кино и сериалах показывали Михаила Горбачева

В разные годы Президента СССР играли Владимир Трошин («Чернобыль: Последнее предупреждение»), Сергей Барковский («Брежнев»), Владимир Юматов («Ельцин. Три дня в августе»), Михаил Шпилевский («Обратная сторона Луны»), Давид Денсик («Чернобыль», на фото).
К Михаилу Сергеевичу можно относиться по-разному, но в истории России он сыграл колоссальную роль. Фото: Михаил Фролов/КП

К Михаилу Сергеевичу можно относиться по-разному, но в истории России он сыграл колоссальную роль. Фото: Михаил Фролов/КП

Для киношников образ Горбачева был подарком - по сути, его мог сыграть любой артист с минимальным вмешательством гримеров. Лысина, родимое пятно, характерный южный говорок - и вот уже на экране появляется первый и последний Президент СССР. Иногда за счет этой заманчивой простоты рулевой перестройки получался совсем уж комедийным, но порой удавалось создать что-то вполне серьезное и максимально приближенное к оригиналу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

1985

Дэвид Ллойд Остин («Рокки 4», «Голый пистолет»)

Фото: кадр из фильма

Первопроходцем в деле изображения Михаила Сергеевича на киноэкране стал английский актер Дэвид Ллойд Остин, который, увы, тоже скончался - случилось это в 2015-м, артист немного не дожил до 72-летия. Голливуд крайне оперативно отреагировал на назначение Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС: уже в 1985 году в фильме «Рокки 4», где по сюжету герой Сильвестра Сталлоне бьется в СССР с русским боксером Иваном Драго, появился Михаил Сергеевич в исполнении Остина - именно он сдержанно аплодировал победителю (им, напомним, стал Рокки) в конце фильма.

При этом в титрах герой Остина был обозначен как «советский лидер». А вот спустя три года в комедии «Голый пистолет» Остин уже не стал маскироваться - в титрах он фигурирует как Gorbachev.

1992

Леонид Куравлев («На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»)

Фото: кадр из фильма

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев (он, увы, тоже скончался, причем случилось это сравнительно недавно, 30 января) обладал идеальной для роли Горбачева внешностью - тут и гримерам практически ничего не надо было делать.

Сыгранный им генсек появлялся в картине всего два раза, в начале и в конце фильма, когда хотел поговорить с американским коллегой, но оба раза в разговор вмешивался Рабинович из русской мафии. Это, пожалуй, самые симпатичные моменты в фильме, который вряд ли можно назвать большой удачей великого Леонида Гайдая.

2007

Иван Агапов («Ласковый май»)

Фото: кадр из фильма

Внешне у Агапова с Горбачевым не так много общего - пришлось народному артисту РФ подключать профессиональные навыки, дабы убедить зрителей.

Ведь в фильме, повествующем о становлении «Ласкового мая», без Михаила Сергеевича обойтись было ну никак нельзя - как известно, продюсер сиротского бойз-бэнда Андрей Разин выдавал себя за племянника Горбачева, используя это для продвижения своего проекта.

2016

Игорь Угольников («Так сложились звезды)

Фото: кадр из фильма

Эта картина Сергея Снежкина вышла в 2016-м,

в центре внимания тут фигура Нурсултана Назарбаева, но примечательна она еще и выбором актера на роль главы СССР. Мало кто мог представить в этом образе Игоря Угольникова,

и тем не менее именно ему доверили эту ответственную задачу.

Раису Максимовну Горбачеву сыграла Дарья Мороз. Фото: кадр из фильма

2022

Геннадий Смирнов («Нулевой пациент»)

Фото: кадр из фильма

В недавнем нашумевшем телесериале, посвященном эпидемии СПИДа в СССР, у Михаила Сергеевича ключевая роль - с ним периодически общается главный герой в исполнении Никиты Ефремова, на него как на главу государства ложится ответственность за принятие судьбоносных решений, призванных победить невиданную доселе болезнь.

В роли генсека крайне сложно опознать невероятно востребованного (свыше полутора сотен ролей) Геннадия Смирнова - специалисты по гриму сделали звезду криминальной саги «Шеф» практически неузнаваемым.

2019

Кто еще? 

Фото: кадр из фильма

В разные годы Президента СССР играли Владимир Трошин («Чернобыль: Последнее предупреждение»), Сергей Барковский («Брежнев»), Владимир Юматов («Ельцин. Три дня в августе»), Михаил Шпилевский («Обратная сторона Луны»), Давид Денсик («Чернобыль»).

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  