Как уроженка Воронежа Лена Гликсон получила главную телевизионную награду планеты - «Эмми»

Елена Нежельская из Воронежа отхватила статуэтку в номинации «Лучший монтаж звука для комедийного или драматического сериала» за работу над проектом «Очень странные дела» - фантастической сагой, дико популярной по всем мире. И пусть награду Лена разделила с девятью коллегами, мы все равно вправе ею гордиться.

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Обеды от Леди Гаги

Елена родилась и выросла в Воронеже, окончила местный музыкальный колледж, после чего перебралась в США, в бостонский Berklee College Of Music - престижный музыкальный вуз в Штатах. Несмотря на то, что Елена занималась вокалом, пела в воронежских мюзиклах, а еще играла на фортепиано, в Америке она выбрала специальность «кинокомпозиторство».

С английским проблем не было: Нежельская учила его с детского сада, ездила на курсы в США. Елена отучилась в Беркли на кинокомпозитора, особое внимание уделив музыкальному редактированию, после чего взяла псевдоним Гликсон и устроилась на работу в знаменитую на весь мир корпорацию «Уорнер Бразерс».

Поскольку Гликсон попала в структуру одной из крупнейших голливудских студий, у нее появилась возможность поработать над самыми крутыми проектами - «Джокер», «Звезда родилась», «Отряд самоубийц». Естественно, удавалось пообщаться и со звездами первой величины.

- Работать с Леди Гагой (она, напомним, сыграла главную роль в картине «Звезда родилась». - Ред.) было очень приятно: она помнила, как меня зовут, покупала мне обеды, а еще я сидела с ее собаками во время записи, - с уважением отзывается Лена.

Учила говорить на языке Пушкина

Что конкретно делает в фильмах и сериалах наша соотечественница? Если упрощенно, то восстанавливает, «чинит» музыкальное произведение, прозвучавшее в ленте, но «сломанное» монтажом.