Как уроженка Воронежа Лена Гликсон получила главную телевизионную награду планеты - «Эмми»

Елена Нежельская из Воронежа отхватила статуэтку в номинации «Лучший монтаж звука для комедийного или драматического сериала» за работу над проектом «Очень странные дела» - фантастической сагой, дико популярной по всем мире. И пусть награду Лена разделила с девятью коллегами, мы все равно вправе ею гордиться.
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Обеды от Леди Гаги
Елена родилась и выросла в Воронеже, окончила местный музыкальный колледж, после чего перебралась в США, в бостонский Berklee College Of Music - престижный музыкальный вуз в Штатах. Несмотря на то, что Елена занималась вокалом, пела в воронежских мюзиклах, а еще играла на фортепиано, в Америке она выбрала специальность «кинокомпозиторство».
С английским проблем не было: Нежельская учила его с детского сада, ездила на курсы в США. Елена отучилась в Беркли на кинокомпозитора, особое внимание уделив музыкальному редактированию, после чего взяла псевдоним Гликсон и устроилась на работу в знаменитую на весь мир корпорацию «Уорнер Бразерс».
Поскольку Гликсон попала в структуру одной из крупнейших голливудских студий, у нее появилась возможность поработать над самыми крутыми проектами - «Джокер», «Звезда родилась», «Отряд самоубийц». Естественно, удавалось пообщаться и со звездами первой величины.
- Работать с Леди Гагой (она, напомним, сыграла главную роль в картине «Звезда родилась». - Ред.) было очень приятно: она помнила, как меня зовут, покупала мне обеды, а еще я сидела с ее собаками во время записи, - с уважением отзывается Лена.
Учила говорить на языке Пушкина
Что конкретно делает в фильмах и сериалах наша соотечественница? Если упрощенно, то восстанавливает, «чинит» музыкальное произведение, прозвучавшее в ленте, но «сломанное» монтажом.
Лена училась на композитора, но приз получила как звукорежиссер. Фото: соцсети
- Моя задача как музыкального редактора нового типа - скульптурирование, сборка новой музыки из кусочков и демозаписей, созданных композитором, - поясняет Гликсон. - Проще всего объяснить это через аналогию с одеждой: тебе выдается платье стандартного размера, поэтому в некоторых местах оно может быть слишком широким, а в других - слишком узким. Моя задача - поработать с ним так, чтобы оно идеально «село» по сцене, ведь фильм в процессе монтажа может измениться несколько десятков раз.
Рабочий день у Лены, как говорится, ненормированный и регулярно выходит за рамки 10 часов. На двухминутный отрезок из детского сериала «Привет, Джек!» может быть потрачено восемь часов, а каждая из серий «Очень странных дел» отняла по полмесяца. Бывает, что приходится работать по 16 часов и в выходные. Зарплату Лена не озвучивает, но сравнивает с доходом IT-специалистов Кремниевой долины. Живет в Лос-Анджелесе - на достойное существование в Городе ангелов ей, судя по всему, хватает.
Несмотря на то, что Лена уже номинировалась на премию Союза саундредакторов Golden Reel, пока главный приз в ее карьере - статуэтка «Эмми» за четвертый сезон «Очень странных дел».
- Мне пришло письмо от музыкального редактора Дэвида Клотца, который работал над первыми тремя сезонами этого сериала, - вспоминает Гликсон. - Сначала я не поверила, подумала, что это просто какая-то массовая рассылка. Но оказалось, что Дэвид писал именно мне: он искал себе напарника, потому что масштаб проекта вырос, а в одиночку он уже справиться не мог.
Маленькая девочка из Воронежа вряд ли предполагала, что однажды переедет в Лос-Анджелес и будет работать над музыкой к блокбастерам. Фото: соцсети
Интересно, что в этом сериале девушка отвечала еще и за аутентичность языка, за отсутствие клюквы. Когда создатели «Очень странных дел» узнали, что Лена из России, доверили ей отсматривать сцены, в которых звучит русский язык, - Гликсон правила вопиющие ошибки, следила за переозвучкой и даже тренировала по видеосвязи актеров, немца Тома Влашиха (в сериале - Дмитрий Антонов) и серба Николу Джуричко (контрабандист Юрий).
Что касается возвращения на Родину, то тут Лена не особо спешит, но и мосты жечь тоже не собирается: «Я люблю Россию и не отказываюсь от мысли вернуться, но в данный момент структура отечественного кинопроизводства такова, что, к моему большому сожалению, в ней нет места моей профессии».