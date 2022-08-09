Как спасти свои деньги от телефонных мошенников: советы адвоката

Не секрет, что существуют телефонные мошенники, выманивающие деньги у доверчивых граждан. Как обезопасить себя и свои деньги, как реагировать на подобные звонки? Об этом нам рассказал адвокат Юрий Шель.
- Как вы посоветуете реагировать на телефонный звонок якобы от «службы безопасности банка»? Стоит ли выслушивать до конца – а вдруг это и правда из банка, и надо срочно произвести какие-то действия, чтобы не заблокировали карту или не сняли с нее деньги? Или надо прекратить разговор как можно быстрее?
- Довольно часто людям звонят и сообщают, что с их банковской карты списана крупная сумма. Потом рекомендуют позвонить якобы в «службу безопасности банка» и выполнять их инструкции, чтобы отменить операцию. Я сам как-то чуть не попался на такое мошенничество. Мне приходит сообщение: «С вашего счета списано 70 тысяч рублей».
Рубли. Фото: Global Look Press
И предлагается позвонить по указанному номеру телефона. Я по нему звоню. И мне говорят:
«Вам надо сейчас приехать в банк. У вас карта с собой? Надо срочно провести отмену операции. Мы не можем отменить – обязательно требуется ваше личное участие».
Я подъезжаю к банкомату, мне начинают диктовать, что делать, и просят ввести мой пин-код, чтобы они могли отменить эту операцию. Потом просят ввести определенные цифры под их диктовку.
И вдруг я понимаю, что эти цифры – это просто семьдесят тысяч рублей. Получается, что я не отменяю операцию, а перевожу им деньги. Хорошо, что вовремя спохватился.
- Откуда они знали, что на вашей карте есть такая сумма – 70 тысяч? Или указали сумму наугад?
- Понимаете, как они «пробивают» человека: если у меня на карте всего 5 тысяч, а мне пишут, что совершается перевод с нее на 70 тысяч, я просто пожму плечами и решу, что это какая-то ошибка. А если у меня на карте действительно есть 70 и больше тысяч, то я, конечно, забеспокоюсь и начну звонить по указанному телефону.
Телефонный разговор. Фото: Global Look Press
- Люди в самом деле часто теряются, получив такое сообщение или звонок. Если уж вы, человек с юридическим образованием и опытом работы, чуть не попались на их уловку… Что посоветуете делать в таких случаях? Как себя вести, что говорить?
- Главное - сохранять спокойствие. Выдохнуть. И в течение одной минуты хладнокровно обдумать полученную информацию. А потом позвонить в настоящую службу безопасности банка. По телефону, который указан на банковской карте. И рассказать о ситуации.
- А если сообщают другие плохие новости – попал в аварию сын или дочь, нужны деньги, чтобы выручить? Как отличить, правда это или ложь? Вдруг в самом деле денежный перевод спасет родственника от тюрьмы?
- Если говорят: переведите деньги, чтобы мы могли спасти вашего родственника, задержанного за преступление, - это точно мошенники, сто процентов!
Ни один сотрудник полиции, каким бы коррумпированным он не был, так подставляться не будет: ведь можно легко отследить, кем и кому переведены деньги. Поэтому надо просто успокоиться и ничего никому не переводить.
- Правда ли, что звонят в основном из мест лишения свободы? И что координируется эта мошенническая деятельность с территории Украины – ведь, начиная с конца февраля, количество таких звонков в нашей стране резко сократилось?
- Да, правда. На моей памяти такое было не раз. Оперативники, отслеживая звонки, видели, что они поступают с территории Украины. Поэтому, несмотря на большое количество таких случаев, не было ни задержаний, ни судов: крайне сложно раскрывать дело, если нити ведут в другую страну.
В моей практике был случай – я защищал такого мошенника. Он специализировался не на российских банковских картах, а на иностранных, и заработал два миллиона долларов.
И никто его не мог здесь привлечь, потому что его действия подпадали под юрисдикцию другой страны. А попался он, когда решил снять деньги с российской банковской карты.
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- Посоветуйте, как проинструктировать родителей, пожилых людей, которые склонны к доверчивости. Буквально по пунктам: как себя вести при таких звонках? Чтобы было просто и понятно.
- Первое: не производить никаких действий, которые будут диктовать по телефону.
Второе: позвонить по номеру телефона, указанному на банковской карте, а не по тому, который прислали в сообщении.
Либо прийти в любое отделение банка и проверить, что с вашей картой, действительно ли с нее пытаются снять деньги. Пенсионеры, кстати, постоянно приходят и звонят в службы безопасности банков и докладывают о таких случаях. Словом – никакой паники, полное спокойствие, и все будет хорошо.