Как спасти свои деньги от телефонных мошенников: советы адвоката

Не секрет, что существуют телефонные мошенники, выманивающие деньги у доверчивых граждан. Как обезопасить себя и свои деньги, как реагировать на подобные звонки? Об этом нам рассказал адвокат Юрий Шель.

- Как вы посоветуете реагировать на телефонный звонок якобы от «службы безопасности банка»? Стоит ли выслушивать до конца – а вдруг это и правда из банка, и надо срочно произвести какие-то действия, чтобы не заблокировали карту или не сняли с нее деньги? Или надо прекратить разговор как можно быстрее?

- Довольно часто людям звонят и сообщают, что с их банковской карты списана крупная сумма. Потом рекомендуют позвонить якобы в «службу безопасности банка» и выполнять их инструкции, чтобы отменить операцию. Я сам как-то чуть не попался на такое мошенничество. Мне приходит сообщение: «С вашего счета списано 70 тысяч рублей».