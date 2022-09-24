Как создавали элегантный и неповторимый стиль английской королевы

1952
Последняя перед коронацией фотосессия Елизаветы прошла в семейной резиденции - шотландском замке Балморал. Здесь она еще Лилибет - так ласково называли Елизавету в домашнем кругу (теперь так зовут свою дочку принц Гарри и Меган Маркл).
26-летняя модница в приталенном жакете и плиссированной юбке - таков был ее повседневный костюм без особого шика. Однако уже здесь два атрибута, с которыми она не расстанется за все 70 лет правления: нити жемчуга и брошь - в данном случае сапфировая с двумя рядами бриллиантов, которая вместе со свадебной диадемой досталась Елизавете от бабушки. Мария Текская выкупила украшение после смерти русской императрицы Марии Федоровны, которая получила его в подарок на свадьбу с императором Александром III от родной сестры Александры Датской.
Последняя приходилась супругой британскому королю Эдуарду VII и свекровью Марии Текской. Можно сказать, что брошь, завершив многолетний круг, вернулась к династии Виндзоров.
1953
Фото: Global Look Press
На коронации в наряде от британского дизайнера Нормана Хартнелла. На белом атласе вышиты золотом символы Великобритании и стран Содружества: здесь и английские розы, и валлийский лук-порей, и ирландский трилистник, и шотландский чертополох.
Их украсили бриллиантами, кристаллами, жемчугом, аметистами. Поверх платья - пурпурная мантия из бархата, на которой вышиты золотые оливковые листья и снопы пшеницы, символизирующие процветание. Семифунтовая корона (больше 3 кг!) украшена 2868 бриллиантами, 17 сапфирами, 11 изумрудами и сотнями жемчужин.
1976
Фото: Global Look Press
В активные годы Елизавета II принимала более 300 приглашений на различные мероприятия - от госпраздников до неформальных обедов в Англии и за рубежом. В самые загруженные дни королева могла сменить костюм или платье до пяти раз. Некоторые вещи могли быть надеты несколько раз, но с перерывами в пару месяцев. Срок службы нарядов королевы достигал 25 лет.
На этом фото Елизавета II приветствует туристов в характерном для ее гардероба ярком костюме приталенного силуэта. Королеве здесь 50 лет, и она пока позволяет себе озорные головные уборы вроде этого берета с помпоном. Непременные перчатки, брошь и нити жемчуга на месте.
1998
Фото: Global Look Press
Королева - тоже человек, поэтому на отдыхе появлялась в бриджах, высоких сапогах и жакете. Заметьте, брошка на месте. В неформальной обстановке королева часто меняла шляпки на платки Hermes, из-за чего их прозвали королевским аксессуаром. В платке этого бренда Елизавета II изображена на британской почтовой марке 1986 года.
2016
Фото: Global Look Press
Елизавета II и ее муж принц Филипп на балконе Букингемского дворца в Лондоне приветствуют подданных. Перейдя рубеж в 90 лет, королева предпочитала чуть свободный крой пальто и шляпки с яркой деталью. Любовь к ярким цветам в одежде и помаде неизменна.
На фото королева в пальто Stewart Parvin, шляпке Rachel Trevor-Morgan с фиолетовой брошкой Brigade of Guards. Кстати, шляпки после шести вечера королевам по протоколу можно не надевать.
2021
Фото: Global Look Press
На параде цветов в Виндзорском замке королева в туфлях и с сумкой любимых брендов. Елизавета носила только туфли ручной работы на каблуке не выше 5 см от лондонской мастерской Anello & Davide. Ее помощница разнашивала каждую новую пару.
Сумка - тоже на заказ от бренда Launer, любимая модель - трапециевидная Traviata из телячьей кожи размером 23 х 20 х 10 см. В гардеробе Елизаветы таких более 200 штук. Цена за каждую около $2300.
2022
Фото: Global Look Press
Последнее фото королевы при жизни. Елизавета сдала, переболев в прошлом году ковидом. Для встречи с новым премьер-министром Лиз Трасс 6 сентября в замке Балморал королева надела актуальные в этом сезоне клетчатую юбку и серый кардиган.