Как создавали элегантный и неповторимый стиль английской королевы

1952

Последняя перед коронацией фотосессия Елизаветы прошла в семейной резиденции - шотландском замке Балморал. Здесь она еще Лилибет - так ласково называли Елизавету в домашнем кругу (теперь так зовут свою дочку принц Гарри и Меган Маркл).

26-летняя модница в приталенном жакете и плиссированной юбке - таков был ее повседневный костюм без особого шика. Однако уже здесь два атрибута, с которыми она не расстанется за все 70 лет правления: нити жемчуга и брошь - в данном случае сапфировая с двумя рядами бриллиантов, которая вместе со свадебной диадемой досталась Елизавете от бабушки. Мария Текская выкупила украшение после смерти русской императрицы Марии Федоровны, которая получила его в подарок на свадьбу с императором Александром III от родной сестры Александры Датской.

Последняя приходилась супругой британскому королю Эдуарду VII и свекровью Марии Текской. Можно сказать, что брошь, завершив многолетний круг, вернулась к династии Виндзоров.

1953