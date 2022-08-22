Как снимают новый «Заповедный спецназ»: «Кабанчик Бор Борыч безобразничал, а медведь Андрей пил пиво»

Рассказывает дрессировщица Татьяна Яровая:

- На съемки «Заповедного спецназа» мы впервые привезли Андрюшу в лес, где он не был с рождения! Мы живем в деревне, где создали для наших животных все условия: построили для них просторные вольеры, ежедневно выпускаем погулять на свежем воздухе, но в природу отпустить не можем, поскольку они выросли в неволе.

- Как Андрей выполнял свои задания?

- Андрюше очень понравилось в настоящем лесу, он все обнюхивал и пробовал на вкус - попал в свою родную стихию. Все, что просил режиссер, мы сделали! Андрюша немного разыгрался, почувствовав запах настоящего леса - мха, сосны, ему хотелось побегать и поиграть даже больше, чем нужно было по фильму.

- Но все прошло гладко? Или случались эксцессы?

- Был один момент, когда он пошел прямиком на камеру – камера была очень большая и заинтересовала его. Съемочная группа просила его не останавливать, но мне пришлось это сделать, когда до камеры оставался примерно метр, потому что он мог ударить её лапой и повредить дорогостоящее оборудование. Мы его подкормили, отвлекли и продолжили работать дальше. К людям он относится хорошо, привык к гостям, которые у нас часто бывают.

- Андрей как-то отличается характером от своих соплеменников?

- Вообще у каждого медведя свой характер. Из всех наших медведей Андрюша самый спокойный, коммуникабельный и общительный, он очень трудолюбивый, любознательный, тянется к людям и любит фотографироваться.