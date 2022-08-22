Как снимают новый «Заповедный спецназ»: «Кабанчик Бор Борыч безобразничал, а медведь Андрей пил пиво»

Продолжаются съемки нового сезона остросюжетного боевика «Заповедный спецназ» для телеканала НТВ. Над проектом работает компания «Амедиа Продакшн».
Главные герои сериала - бывший боец спецназа Юрий Тарханов и его храбрый спецотряд «Рысь». Они не побоялись бросить вызов браконьерам, пытающимся нажиться на уникальном озере Байкал.
Цирковой медведь впервые попал в настоящий лес
В проекте снимаются настоящие дикие звери. Один из главных героев съемок - бурый медведь Андрей, воспитанник знаменитой цирковой династии Яровых. Еще медвежонком его и двоих его братьев Яровые забрали из Иркутска.
Сейчас им по 7,5 лет, они находятся в самом расцвете медвежьих сил. Их вес достигает 300 кг, а рост на задних лапах – больше двух метров! Андрей – цирковой медведь, его обучали ловить мяч, крутить колесо, ездить на мотоцикле. А имя он получил в честь сына заслуженного артиста России - Ивана Терентьевича Ярового.
По сюжету, группа Тарханова идет по следу браконьеров, которые убивают зверей. У медведя Андрея был полноценный съемочный день в лесу и свои актерские задачи: пройтись, пробежаться, обнюхать дерево, встать на задние лапы. Это уже не первая роль Андрея в кино, а вот в настоящем лесу он оказался впервые!
Андрей в лесу. Фото: кадр со съемок «Заповедного спецназа»
Рассказывает дрессировщица Татьяна Яровая:
- На съемки «Заповедного спецназа» мы впервые привезли Андрюшу в лес, где он не был с рождения! Мы живем в деревне, где создали для наших животных все условия: построили для них просторные вольеры, ежедневно выпускаем погулять на свежем воздухе, но в природу отпустить не можем, поскольку они выросли в неволе.
- Как Андрей выполнял свои задания?
- Андрюше очень понравилось в настоящем лесу, он все обнюхивал и пробовал на вкус - попал в свою родную стихию. Все, что просил режиссер, мы сделали! Андрюша немного разыгрался, почувствовав запах настоящего леса - мха, сосны, ему хотелось побегать и поиграть даже больше, чем нужно было по фильму.
- Но все прошло гладко? Или случались эксцессы?
- Был один момент, когда он пошел прямиком на камеру – камера была очень большая и заинтересовала его. Съемочная группа просила его не останавливать, но мне пришлось это сделать, когда до камеры оставался примерно метр, потому что он мог ударить её лапой и повредить дорогостоящее оборудование. Мы его подкормили, отвлекли и продолжили работать дальше. К людям он относится хорошо, привык к гостям, которые у нас часто бывают.
- Андрей как-то отличается характером от своих соплеменников?
- Вообще у каждого медведя свой характер. Из всех наших медведей Андрюша самый спокойный, коммуникабельный и общительный, он очень трудолюбивый, любознательный, тянется к людям и любит фотографироваться.
Андрей в лесу. Фото: кадр со съемок «Заповедного спецназа»
- Чем вы кормили его на съемках? Давали что-то особенно вкусное?
- В день съемки мы специально приехали заранее, в 7 утра, чтобы он успел покушать и отдохнуть перед началом. Медведи очень любят фрукты – виноград, персики – это все у нас было с собой.
Мы взяли и все любимые угощения Андрюши, начиная от печенья и заканчивая собачьим кормом, рыбными консервами и бутербродами со сливочным маслом и медом. На обратную дорогу взяли ему пива – медведи очень любят пиво, оно их расслабляет, а дрожжи полезны для шерсти.
- Как сработалась с Андрюшей съемочная группа?
- Большое спасибо режиссеру и всей команде, что прислушивались к нам, помогали и сделали съемочную площадку поближе к нашей машине, чтобы нам не пришлось далеко идти по лесу. Съемочная группа следила, чтобы во время мотора мимо никто не ходил и не было никаких громких звуков или чего-то неожиданного, что могло бы испугать медведя - Андрей снимался без намордника и ошейника.
Храбрые бойцы. Фото: кадр со съемок «Заповедного спецназа»
В этот день шел сильный дождь, и мы очень переживали по этому поводу. Но как раз, когда вывели Андрюшу, дождь прекратился! Это было просто какое-то чудо! Настроение у Андрюши было хорошее, на площадке он вел себя дружелюбно. Мы очень рады, что нас пригласили, и довольны тем, как всё прошло.
В новом сезоне «Заповедного спецназа», помимо медведей, в кадре будут волки, волкособы, дикие кабаны, а также любимец съемочной группы - маленький кабанчик Бор Борыч, с которым по сюжету подружится один из участников спецотряда «Рысь» – Малой.
Рассказывает режиссер Алексей Быстрицкий:
Кабанчик Бор Борыч. Фото: кадр со съемок «Заповедного спецназа»
- Первый «Заповедный спецназ» подарил мне как режиссеру бесценный опыт в работе с животными! У нас в кадре были и медведи, и волки, и рыси.
В работе с животными есть определенная специфика. Добиваться идеального дубля в 99% случаев не имеет смысла. Тут нужно четко понимать, какой набор кадров нужен в той или иной сцене, и постараться добиться максимального совпадения с задуманным.
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- Интересно, как работал на площадке кабанчик Бор Борыч?
- Бор Борыч в силу совсем еще юного возраста и вел себя на площадке соответствующе: безобразничал, озорничал, капризничал, напрочь отказывался выполнять требования и просьбы. Но, несмотря на это, как и все дети, влюбил в себя всех окружающих, и в итоге справился со всеми поставленными задачами.
Что касается медведя Андрея, то он, конечно, уже «птица» совсем иного полета - состоявшийся артист, безупречно воплощающий задуманное режиссером. Взаимодействие с таким артистом - чистой воды производственная радость!