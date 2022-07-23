Как сложилась судьба звезды «Домашнего ареста» Романа Мадянова

Подлый майор («Солдаты»), пьяный генерал («Утомленные солнцем-2»), коррумпированный губернатор («Домашний арест») - каждый созданный Мадяновым образ отпечатан в зрительской памяти, а ведь большинство этих образов отрицательные. Но все они получаются у артиста по-своему обаятельными. «Телепрограмма» поздравляет Романа Сергеевича с юбилеем и вспоминает его самые яркие работы и эпизоды жизни.

Отец Мадянова трудился на «Мосфильме» и частенько брал маленького Рому со старшим братом Вадимом на работу. Так и пришла первая главная роль - Гекльберри Финн - и сразу у великого Георгия Данелии в картине «Совсем пропащий» (1973), снятой по произведениям Марка Твена. Ассистенты режиссера выловили Рому совершенно случайно в коридоре: «Мальчик, ты чей?» Мастер комедии сразу разглядел в десятилетнем мальчике талант. Мадянов начал сниматься и неплохо зарабатывать: «Когда к школе подъезжала черная «Волга» с надписью «Киносъемочная» и меня вызывали с урока, возникал элемент выпендрежа. Плюс еще материально я семье помогал, жили ведь мы совсем небогато».

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После ряда успешных детских ролей (в том числе в детективе «Анискин и Фантомас») Роман окончил ГИТИС и поступил в труппу Театра Маяковского. Но в 1985 году был призван в ряды Советской армии и честно отслужил в войсках ракетно-космической обороны. Может, благодаря этому образы военных получаются у Мадянова особенно убедительными.