Как сложилась судьба звезды «Домашнего ареста» Романа Мадянова

Подлый майор («Солдаты»), пьяный генерал («Утомленные солнцем-2»), коррумпированный губернатор («Домашний арест») - каждый созданный Мадяновым образ отпечатан в зрительской памяти, а ведь большинство этих образов отрицательные. Но все они получаются у артиста по-своему обаятельными. «Телепрограмма» поздравляет Романа Сергеевича с юбилеем и вспоминает его самые яркие работы и эпизоды жизни.
Отец Мадянова трудился на «Мосфильме» и частенько брал маленького Рому со старшим братом Вадимом на работу. Так и пришла первая главная роль - Гекльберри Финн - и сразу у великого Георгия Данелии в картине «Совсем пропащий» (1973), снятой по произведениям Марка Твена. Ассистенты режиссера выловили Рому совершенно случайно в коридоре: «Мальчик, ты чей?» Мастер комедии сразу разглядел в десятилетнем мальчике талант. Мадянов начал сниматься и неплохо зарабатывать: «Когда к школе подъезжала черная «Волга» с надписью «Киносъемочная» и меня вызывали с урока, возникал элемент выпендрежа. Плюс еще материально я семье помогал, жили ведь мы совсем небогато».
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После ряда успешных детских ролей (в том числе в детективе «Анискин и Фантомас») Роман окончил ГИТИС и поступил в труппу Театра Маяковского. Но в 1985 году был призван в ряды Советской армии и честно отслужил в войсках ракетно-космической обороны. Может, благодаря этому образы военных получаются у Мадянова особенно убедительными.
Фото: личный архив
А это первая полновесная роль уже во взрослом возрасте - сериал «Гражданин начальник» (2001). Несмотря на удачный старт в детстве, она случилась практически в 40 лет. В сериале Николая Досталя актер сыграл прокурора Анциферова, связанного с мафией. Это был, по сути, дебют для обоих - актера и режиссера. «Рома, я уже одурел от просмотра», - признавался Мадянову Досталь, просматривая кассеты с сериалами, чтобы понять, как их делают.
Особист Колобков по прозвищу Колобок из сериала «Солдаты» (2004) тоже был не из числа добрых и пушистых. «Съемки были веселые, - вспоминал потом Мадянов. - Мы воинскую часть превратили в полный бедлам. Командира выставляли из кабинета, и он каждый раз говорил: «Ну, ребята, вы даете!» Многие солдаты снимались у нас в массовках, кто-то давал советы, и мы сами у них спрашивали, как из строя правильно выйти, как честь отдать. Ведь большинство актеров в армии-то не служили».
Фото: личный архив
Неудивительно, что на роль градоначальника по фамилии Шевелят в драму «Левиафан» (2014) Андрей Звягинцев пригласил Мадянова. Кто еще лучше мог справиться с таким образом? Только адвокат дьяволов. «Однозначно плохих людей не бывает, - полагает артист. - А отрицательных героев играть интереснее, чем положительных, потому что психологически они более сложные. Дошло до того, что мой сын пришел ко мне и сказал: «Хватит уже гадов играть!» Сын зря волновался - за эту роль актер получил «Золотого орла» и «Нику».
С будущей женой актер познакомился в театре - Наталья работала осветителем. С тех пор и не расстаются уже более 30 лет. Мадяновы живут в венчанном браке. Супруга, которую артист ласково называет Тулечка, родила мужу сына, которого назвали тоже Романом. Молодому человеку сейчас 29 лет: в актеры он попасть не стремится.В комедии «СуперБобровы» (2015) Мадянов - глава странной семейки с необычными способностями. В комедиях Роман Сергеевич - как рыба в воде. «У каждого артиста своя манера заводиться, адреналин в себе разогревать, - объясняет свой нрав артист. - Кто-то поскандалить обязательно должен. А у меня только один способ: смех, анекдоты, приколы…»