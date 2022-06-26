Как сложилась судьба Натальи Варлей

У заслуженной артистки РСФСР двойной юбилей: 55 лет назад на экраны вышли фильмы, которые сделали актрису знаменитой («Кавказская пленница» и «Вий»), а 75 лет назад, 22 июня 1947 года, сама актриса появилась на свет. Чем не повод рассказать о том, что сейчас происходит в жизни замечательной актрисы?
Подмосковная пленница
В кино сейчас Наталья Владимировна пусть и редко, но все же снимается. Скоро на канале «Россия» выйдет комедийный мини-сериал «Тетя Люси», который недавно сняли в Питере. Варлей играет главную роль - энергичной пенсионерки, которая продает свою роскошную квартиру в Париже и возвращается на родину в Россию.
В реальной жизни Варлей тоже дама энергичная дама, и, кстати, она тоже сменила место жительства - теперь актриса большую часть времени проводит на даче в Подмосковье.
Дачу Варлей приобрела 16 лет назад для матери, которая прожила за городом пять лет. После смерти мамы Наталья Владимировна стала хозяйничать за городом сама. Участок находится на западе в 40 км от столицы в престижном месте, но двухэтажный деревянный дом по нынешним временам весьма скромный.
На участке недавно построили баню, кругом ухоженные грядки, много цветов. За забором начинается лес, где полно грибов и троп для пеших прогулок, которые так любит «кавказская пленница». В доме у Варлей солидная библиотека, помогающая коротать подмосковные вечера. А еще у артистки живут две кошки.
На съемках «Кавказской пленницы» Юрий Никулин опекал юную неопытную актрису. Фото: Виталий Созинов/ТАСС
Квартира в Москве у Натальи Владимировны тоже есть. В советские времена Варлей получила трешку в элитном доме в Мерзляковском переулке неподалеку от Нового Арбата, но несколько лет назад ее продала, чтобы купить две квартиры поменьше. В одну из них переехала сама, а другую она подарила младшему сыну.
Итальянская родня
Старший наследник звезды, художник и дизайнер Василий Варлей, в этом году отметил 50-летний юбилей. Василий - сын Варлей от второго брака с Владимиром Тихоновым (сыном Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова).
Заботливая бабушка и мама: Варлей с внуком Евгением. Фото: Первый канал
С мужем Наталья развелась, и Васю растила в одиночку. Старший сын подарил Наталье Владимировне единственного внука Евгения. Василий развелся с женой, когда Женя был маленьким. Женщина переехала жить в Италию, а Женя остался жить с отцом в Москве и очень сблизился со знаменитой бабушкой.
После учебы и службы в армии парень начал учиться в институте гражданского авиации, но вскоре перебрался в Италию к матери. В Вероне Евгений окончил университет: сейчас ему 27 лет, по неподтвержденной информации, молодой человек работает управляющим в отеле. У бабушки с внуком сохранились отличные отношения, встречаются, правда, редко.
Варлей с сыном Александром. Фото: Лариса Кудрявцева/ "Экспресс газета"
Младшего сына Варлей родила студенткой, правда, уже довольно возрастной. В 37 лет известная артистка и мать-одиночка решила получить третье образование. У нее уже было два диплома - Наталья окончила цирковое училище и театральный институт (знаменитую Щуку).
Но еще Варлей писала стихи, поэтому поступила в Литературный институт имени Горького. Во время учебы у нее случился роман, и Наталья родила сына Александра, причем имя отца женщина скрывает. Варлей сама воспитала Сашу. Младший сын «кавказской пленницы» работает сценаристом - в этом году ему исполнится 37 лет.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Звездная пыль».