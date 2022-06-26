Как сложилась судьба Натальи Варлей

У заслуженной артистки РСФСР двойной юбилей: 55 лет назад на экраны вышли фильмы, которые сделали актрису знаменитой («Кавказская пленница» и «Вий»), а 75 лет назад, 22 июня 1947 года, сама актриса появилась на свет. Чем не повод рассказать о том, что сейчас происходит в жизни замечательной актрисы?

Подмосковная пленница

В кино сейчас Наталья Владимировна пусть и редко, но все же снимается. Скоро на канале «Россия» выйдет комедийный мини-сериал «Тетя Люси», который недавно сняли в Питере. Варлей играет главную роль - энергичной пенсионерки, которая продает свою роскошную квартиру в Париже и возвращается на родину в Россию.

В реальной жизни Варлей тоже дама энергичная дама, и, кстати, она тоже сменила место жительства - теперь актриса большую часть времени проводит на даче в Подмосковье.

Дачу Варлей приобрела 16 лет назад для матери, которая прожила за городом пять лет. После смерти мамы Наталья Владимировна стала хозяйничать за городом сама. Участок находится на западе в 40 км от столицы в престижном месте, но двухэтажный деревянный дом по нынешним временам весьма скромный.

На участке недавно построили баню, кругом ухоженные грядки, много цветов. За забором начинается лес, где полно грибов и троп для пеших прогулок, которые так любит «кавказская пленница». В доме у Варлей солидная библиотека, помогающая коротать подмосковные вечера. А еще у артистки живут две кошки.