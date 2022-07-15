Как сложилась личная жизнь звезды сериала «Все мужики сво…» Жанны Эппле

Комедийный сериал «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» принес Жанне Эппле огромную популярность. Ее героиня – молодая женщина Юля с доверчиво распахнутыми глазами – упорно ищет свой идеал мужчины, то и дело обжигаясь и набивая шишки.
Примерно так происходит и в жизни актрисы. В день рождения Жанны вспомним – с какими мужчинами у нее были нежные отношения.
Алексей Бакай - пылкая студенческая любовь
В балетмейстера Алексея Бакая Жанна влюбилась, когда училась в ГИТИСе. Ей очень хотелось создать идеальную семью – островок теплоты и надежности. Они поженились, когда Жанна забеременела. Страстная любовь, впрочем, продлилась недолго и принесла множество боли и разочарований.
Ребенка актриса потеряла. Муж, узнав, что, вполне возможно, у Жанны больше никогда не будет детей, разорвал с ней отношения, а потом уехал в США – на постоянное место жительства.
Илья Фрэз – без ЗАГСа
Кадр из сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…»
Вскоре Жанна познакомилась с Ильей Фрэзом – сыном знаменитого режиссера Ильи Фрэза (фильм «Вам и не снилось…») Они стали жить вместе. Однажды попытались узаконить свои отношения – приехали в ЗАГС, но он оказался закрытым на ремонт. И больше попыток не делали – прожили в гражданском браке 17 лет.
У них родились двое сыновей: сначала Потам, потом Ефим. Но семью рождение детей не укрепило. Все чаще вспыхивали скандалы. К тому времени Жанна уже стала популярной – на экраны вышел сериал «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Муж ревновал Жанну к ее успеху, говорил: «Раньше я был сыном Ильи Фрэза, теперь стал мужем Жанны Эппле».
В конце концов Илья просто выгнал жену из дома. Вместе с детьми. Это было невероятно обидно и непорядочно. Жанне пришлось какое-то время жить у подруг. И сыновей она поднимала самостоятельно – бывший муж ничем не помогал. И на собственное жилье актриса тоже заработала сама, без посторонней помощи.
Дмитрий Боченков – отказался помогать материально
Кадр из сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…»
Впрочем, было бы странно, если бы такая красивая и яркая женщина долго оставалась одна, без мужского внимания. Через несколько месяцев после расставания с Ильей рядом с ней уже был другой мужчина – Дмитрий Боченков.
Жанне страстно хотелось верить, что на этот раз она вытащила счастливый билет, что Дмитрий станет для нее поддержкой и опорой, тем самым «мужским плечом», прислонившись к которому, она сможет, наконец, расслабиться и выдохнуть. Но – не сложилось.
Когда Жанна, измученная постоянными страхами о будущем детей, поделилась с любимым своими опасениями – что ей не хватит денег на взносы по ипотеке и на образование сыновей, - тот спокойно посоветовал ей… больше работать. После этого разговора все было кончено: Жанна поняла, что пора снять розовые очки.
Сергей Жорин – извинилась перед Екатериной Гордон
Жанна Эппле. Фото: Global Look Press
Были в жизни актрисы и другие мужчины – иногда женатые. Об этом Жанна Эппле не раз рассказывала в эфире передач «Секрет на миллион», «Судьба человека» и других.
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Один из самых ее скандальных романов случился с адвокатом Сергеем Жориным – причем в то время, когда он был официально женат на Кате Гордон. Узнав об этом, Катя не скрывала своего возмущения. В программе «Секрет на миллион» она высказала все, что думала о Жанне:
«Я не понимаю таких женщин, для которых секс и желание получить мужчину оказываются выше какой-то солидарности. Жанна прекрасно знала, что я беременна, ей об этом должна была рассказать Анфиса Чехова или сам Жорин. Однако ее это не остановило».
Жанна извинилась перед бывшей соперницей, объяснив, что жалеет о некоторых поступках, которые она совершала. Актриса добавила, что, помимо романтического увлечения, ею двигала и некая корысть: она рассчитывала, что Жорин поможет ей выплачивать крупный долларовый кредит.
Валерий Гаркалин – не могли сопротивляться чувствам
Жанна Эппле. Фото: соцсети
В программе «Судьба человека» Жанна Эппле призналась и в том, что у нее были близкие отношения с другим женатым мужчиной – актером Валерием Гаркалиным.
По ее словам, все произошло еще тогда, когда она была гражданской женой Ильи Фрэза, и противиться сильной любви, вспыхнувшей между ними, ни Жанна, ни Валерий не смогли. Через какое-то время они решили просто перестать видеться, понимая, что иначе этот узел не разорвать.
Несмотря на все неудачи, случавшиеся в личной жизни, Жанна Эппле всегда повторяет, что благодарна всем своим мужчинам – за тот опыт, который они ей дали. Сегодня самые главные мужчины в жизни 58-летней Жанны – это ее сыновья и маленький внук с красивым именем Северин, сын Потапа и его жены Ангелины.