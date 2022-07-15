Как сложилась личная жизнь звезды сериала «Все мужики сво…» Жанны Эппле

Комедийный сериал «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» принес Жанне Эппле огромную популярность. Ее героиня – молодая женщина Юля с доверчиво распахнутыми глазами – упорно ищет свой идеал мужчины, то и дело обжигаясь и набивая шишки.

Примерно так происходит и в жизни актрисы. В день рождения Жанны вспомним – с какими мужчинами у нее были нежные отношения.

Алексей Бакай - пылкая студенческая любовь

В балетмейстера Алексея Бакая Жанна влюбилась, когда училась в ГИТИСе. Ей очень хотелось создать идеальную семью – островок теплоты и надежности. Они поженились, когда Жанна забеременела. Страстная любовь, впрочем, продлилась недолго и принесла множество боли и разочарований.

Ребенка актриса потеряла. Муж, узнав, что, вполне возможно, у Жанны больше никогда не будет детей, разорвал с ней отношения, а потом уехал в США – на постоянное место жительства.

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