Как Рыжий из «Иванушек» выбрал себе самую красивую учительницу: школьные истории от звезд

У всех нас сохранились разные воспоминания о школе. В День учителя Тeleprogramma.pro узнала у знаменитостей, кто из учителей запомнился им больше других. А еще – какие школьные предметы вызывали у них ужас. Самым неоднозначным уроком почему-то оказалась физкультура.
Оксана Сташенко: «Объяснял, как артист должен влиять на публику»
Оксана Сташенко. Фото: соцсети
- Учитель, который мне запомнился, - это мой педагог театральной студии «Спектр» города Куйбышева, Александр Константинович Савельев. К сожалению, его уже нет в живых… Мне было 12 лет, когда я и другие ребята ездили с ним на гастроли по пионерским лагерям и играли спектакли.
Это был первый человек в моей жизни, который показал, что такое театр, что значит быть артистом. Но главное – он научил меня дисциплине и научил тому, что авторитет режиссера – непререкаем.
А еще Александр Константинович был интересен тем, что являлся официальным гипнотизером. Он имел право выступать с концертами – так это называлось. Собирал большой зал людей и показывал свои способности. И нас он тоже иногда приглашал в зал, а потом делал разбор представления, объяснял, как артист должен влиять на публику.
Понятно, что научить тому, что умел он, было невозможно, но даже вот эти свои сверхспособности он преподносил нам в качестве мастер-класса. Это было очень интересно!
Нелюбимый предмет - физкультура
- А какой-то предмет в школе был у вас нелюбимым?
- Нет, я была отличницей. Хотя, конечно же, физкультура… Я чаще всего была от нее освобождена. Вообще, спорт и я – две вещи несовместные. У меня было малокровие, поэтому меня освобождали. Особенно я не любила лыжи.
За нашей школой был большой стадион, в дальнем углу которого стояла трансформаторная будка. И мы должны были пройти три круга на лыжах. А я очень боялась холода, с трудом доходила до этой будки и стояла там, пока одноклассники продолжали бежать на лыжах. Выходила уже на последний отрезок, на финал.
Я хочу сказать, что учителя – это святые люди. Они – наши вторые мамы и папы. Всем учителям – низкий поклон и благодарность до неба. Дай бог им здоровья и терпения!
Аскольд Запашный: «Первый учитель – как первая любовь»
Аскольд Запашный. Фото: Global Look Press
- Наталья Ивановна – моя первая учительница в школе номер сто семнадцать. Мне кажется, первый учитель – это как первая любовь… С детьми надо уметь работать, чувствовать их. Если учитель влюбляет в себя детей – то это на всю жизнь. Вот и Наталья Ивановна такая.
Недавно я встретил ее, когда отводил в школу уже своих детей. Она совершенно не изменилась – такая же молодая и красивая!
«Никогда не понимал – как можно не любить физкультуру?»
- Мне кажется, у большинства школьников почему-то самый нелюбимый школьный предмет – это русский язык. Не все готовы вникать в тонкости и сложности русского языка, а требовательность у учителей очень высокая. И я считаю, что это правильно, - очень важно обучать русскому языку, его правилам, это основа всего! Основа патриотизма. Но из-за высоких требований ребята не любили уроки русского языка, не помню, чтобы хоть кому-то они нравились.
Я знаю – у некоторых учеников еще физкультура нелюбимый предмет, но у нас, у цирковых, всегда было с точностью до наоборот. Я никогда не понимал, как можно не любить физкультуру?
А сейчас я понимаю, что просто далеко не все люди занимаются физической активностью, у многих просто отсутствует культура тела, поэтому любое физическое напряжение у них вызывает раздражение.
Андрей Григорьев-Аполлонов: «Первая учительница – молодая и красивая, просто Афродита!»
Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: Global Look Press
- Когда нас, первоклашек, только знакомили с учителями, произошел такой случай. Мы все собрались в актовом зале, три учительницы первых классов вызывали детей по списку.
И вдруг я вижу: в классе «Б» - потрясающе красивая и молодая учительница! Просто Афродита! А в классе «В», куда меня определили, - какая-то взрослая тетка. Мягко говоря – не очень красивая. В общем, у меня прямо в актовом зале началась истерика.
И родителям пришлось всеми правдами и неправдами перевести меня в класс «Б». К Валентине Никифоровне Кармышевой. И я чувствовал себя счастливым целых три года, пока у нее учился. И учился, разумеется, хорошо, потому не хотелось ударить лицом в грязь перед любимой учительницей. Вот такая у меня история.
«Не любил геометрию и черчение»
- Я не любил точные науки – физику, геометрию, черчение… У меня гуманитарный склад ума. То есть я старался, конечно, где-то заучивал, где-то списывал, аттестат у меня в итоге получился без троек – восемь пятерок и восемь четверок, кажется. Но не любил точные науки.
А вот история, русский язык, литература – все было супер. И вообще у меня был отличный класс, я любил школу, практически не пропускал уроки. И отличные учителя были! Всех помню. Всех люблю и поздравляю!
Алексей Кортнев: «Учительница физкультуры была удивительно добрым человеком»
Алексей Кортнев. Фото: Global Look Press
- Моим любимым учителем в школе была учительница физкультуры Светлана Яковлевна. Ее дочка училась в моем классе и была очень красивой девочкой – за ней все ухаживали. А Светлана Яковлевна была удивительно добрым человеком. И осталась такой до сих пор: она «дослужилась» до директора школы, что нечасто случается с учителями физкультуры.
Когда я учился в школе, Светлана Яковлевна была еще очень молода и держалась с нами… ну не то чтобы запанибрата, нет, она не позволяла по отношению к себе никаких вольностей, но она была нам действительно старшим другом. Не суровым наставником, а добрым другом. Это очень нас подкупало, и по сей день, я уверен, ее любят ученики. Желаю Светлане Яковлевне долгих лет жизни и всего прекрасного!
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«Не любил химию и биологию»
- Я не любил химию и биологию. Я выраженный гуманитарий и всегда с удовольствием занимался русским языком, литературой, но и математика с физикой давались довольно легко, а вот с естественными науками – химией и биологией – было сложнее.
С праздником, дорогие наши учителя! Будьте счастливы!