Как Рыжий из «Иванушек» выбрал себе самую красивую учительницу: школьные истории от звезд

- Учитель, который мне запомнился, - это мой педагог театральной студии «Спектр» города Куйбышева, Александр Константинович Савельев. К сожалению, его уже нет в живых… Мне было 12 лет, когда я и другие ребята ездили с ним на гастроли по пионерским лагерям и играли спектакли.

Это был первый человек в моей жизни, который показал, что такое театр, что значит быть артистом. Но главное – он научил меня дисциплине и научил тому, что авторитет режиссера – непререкаем.

А еще Александр Константинович был интересен тем, что являлся официальным гипнотизером. Он имел право выступать с концертами – так это называлось. Собирал большой зал людей и показывал свои способности. И нас он тоже иногда приглашал в зал, а потом делал разбор представления, объяснял, как артист должен влиять на публику.

Понятно, что научить тому, что умел он, было невозможно, но даже вот эти свои сверхспособности он преподносил нам в качестве мастер-класса. Это было очень интересно!

Нелюбимый предмет - физкультура

- А какой-то предмет в школе был у вас нелюбимым?

- Нет, я была отличницей. Хотя, конечно же, физкультура… Я чаще всего была от нее освобождена. Вообще, спорт и я – две вещи несовместные. У меня было малокровие, поэтому меня освобождали. Особенно я не любила лыжи.

За нашей школой был большой стадион, в дальнем углу которого стояла трансформаторная будка. И мы должны были пройти три круга на лыжах. А я очень боялась холода, с трудом доходила до этой будки и стояла там, пока одноклассники продолжали бежать на лыжах. Выходила уже на последний отрезок, на финал.

Я хочу сказать, что учителя – это святые люди. Они – наши вторые мамы и папы. Всем учителям – низкий поклон и благодарность до неба. Дай бог им здоровья и терпения!

Аскольд Запашный: «Первый учитель – как первая любовь»

