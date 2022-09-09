Как родители Зепюр Брутян отнеслись к разведенному Павлу Прилучному с двумя детьми от первого брака

Павел Прилучный честно признался, как только он начал встречаться с Зепюр Брутян, то сразу понял, что влюблен. Уже с первого дня актер из сериала «Желтый глаз тигра» был голов сделать предложение руки и сердца 26-летней красотке. Однако решил не форсировать события и подождать хотя бы пару дней.
Сама Зепюр только посмеялась над такой активностью избранника, подумав, что это все несерьезно. Однако вскоре парочка уже поехала знакомиться с родителями невесты. Прилучному не терпелось взять Зепюр в жены, заручившись благословением ее отца.
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Павел Прилучный словно мальчишка влюбился в Зепюр Брутян. Фото: личный архив
«Папа и мама были в курсе, что мы встречаемся, но не думали, что предложение выйти замуж последует так быстро. А что касается встречи, мне кажется, я больше переживала. Паша это почувствовал и сказал, что волноваться не стоит, он все берет на себя. Когда мы приехали к родителям, я как будто наблюдала за всем со стороны, как Паша отходит с папой поговорить, как он шутит за столом. Неловких моментов не было, родители приняли его прекрасно», - подметила Зепюр.
Павел Прилучный не стал тянуть со свадьбой с Зепюр. Фото: личный архив
Похоже, что родителей Зепюр Брутян совершенно не смутило то, что ее жених уже состоял в браке и у него есть двое детей. К тому же, развод с Агатой Муцениеце долго смаковался в прессе, обрастая все новыми и новыми подробностями. Говоря о второй жене, Павел Прилучный дал понять, что Зепюр подходит ему во всех смыслах.
«Несмотря на то что она такая маленькая и хрупкая, я знаю, что она может порвать за семью и любимого человека. Сейчас редко встретишь девушку, для которой важны семейные ценности. И мне нравится, что мы все решаем вместе. Зепюр во всем со мной советуется, будь то вопрос по работе или решение о выборе платья», - заверил Прилучный.
По материалам Hello!