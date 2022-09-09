Как родители Зепюр Брутян отнеслись к разведенному Павлу Прилучному с двумя детьми от первого брака

Павел Прилучный честно признался, как только он начал встречаться с Зепюр Брутян, то сразу понял, что влюблен. Уже с первого дня актер из сериала «Желтый глаз тигра» был голов сделать предложение руки и сердца 26-летней красотке. Однако решил не форсировать события и подождать хотя бы пару дней.

Сама Зепюр только посмеялась над такой активностью избранника, подумав, что это все несерьезно. Однако вскоре парочка уже поехала знакомиться с родителями невесты. Прилучному не терпелось взять Зепюр в жены, заручившись благословением ее отца.

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