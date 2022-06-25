Как проводят теплые деньки наши фигуристки

Алина Загитова
Алина Загитова. Фото: соцсети
Ведущая «Ледникового периода» ненадолго заехала на Петербургский международный экономический форум, а еще поразила фанатов дерзкой фотосессией в смелом топе и змеиной «шкуре». Неужели Алина готовит ответ Жене Медведевой, снявшейся на обложку журнала Maxim?
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева. Фото: соцсети
Одна из самых фигуристых фигуристок страны после ряда горячих фотосессий приступила к тяжелым тренировкам на сборах в Кисловодске: лед, ОФП, СФП. Посмотрите, как эта хрупкая девушка тягает за собой парашют - словно бывалый вэдэвэшник!
Виктория Синицина
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: соцсети
Вика решилась на серьезный шаг - приняла предложение руки и сердца, которое ей сделал ее партнер и возлюбленный Никита Кацалапов.
«Она сказала да! - сообщил Никита. - Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент. Мне хотелось, чтобы все было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на 100% будем чувствовать счастье и расслабленность. Получилось даже лучше. Просто идеально. Мы безумно счастливы».
Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: соцсети
Камила вошла в основной состав сборной России по фигурному катанию, поэтому лето проводит на базе в Новогорске, где восстанавливается после травмы.
Евгения Медведева
Евгения Медведева. Фото: соцсети
У Жени планы серьезные: она войдет в жюри очередного сезона программы «Новые танцы» на канале ТНТ. Ну а пока олимпийская призерка готовится выступить в коммерческом ледовом шоу Ильи Авербуха «Чемпионы».
Анна Щербакова
Анна Щербакова. Фото: соцсети
А вот олимпийская чемпионка Пекина вместо льда точит гранит науки. И уже сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл (чистая пятерка!). «С таким прекрасным настроением пойду на тренировку», - не оставив себе времени на празднование, констатировала фигуристка.
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