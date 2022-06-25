Как проводят теплые деньки наши фигуристки

Вика решилась на серьезный шаг - приняла предложение руки и сердца, которое ей сделал ее партнер и возлюбленный Никита Кацалапов.

«Она сказала да! - сообщил Никита. - Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент. Мне хотелось, чтобы все было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на 100% будем чувствовать счастье и расслабленность. Получилось даже лучше. Просто идеально. Мы безумно счастливы».

Камила Валиева