Как принцессу Диану обожали, а королеву Елизавету ненавидели

Странное дело: вроде бы всем хорошо известно, что монархи Британией давно уже не управляют, что там все решает премьер-министр, но королеву мы, обыватели, в нашей личной табели о рангах всегда ставили выше реальной главы государства.
Давайте вспомним, насколько громко прозвучала новость о недавнем назначении на должность премьера Лиз Трасс, и сравним с бурей эмоций, которую во всем мире вызвала весть о смерти Елизаветы. Как говорится, почувствуйте разницу! Премьеров, сопоставимых с королевой по степени влияния на судьбы планеты, с ходу и не вспомнишь: разве что Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер могут быть поставлены с Елизаветой в один ряд.
Впрочем, оба являются героями давно минувших дней, и нынешнее племя британских политиков до этих титанов, мягко говоря, недотягивает.
Елизавета с детства была звездой - журнал «Тайм» поместил ее на обложку, когда девочка была совсем крошечной. Фото: Global Look Press
Неудивительно, что королева была столь почитаема - наверное, простые британцы (и не только) в глубине души надеялись, что бабушка однажды осерчает, надает горе-политикам по ушам, поставит их всех, как нашкодивших юнцов, в угол и приведет наконец страну в чувство.
Во время коронации в далеком 1953 году она еще чувствовала неуверенность, но очень скоро освоилась в роли хозяйки трона. Фото: Global Look Press
Увы, этого уже точно не случится - Елизавета скончалась, проведя на троне рекордные 70 лет. Престол теперь занят принцем Чарльзом, переименованным в короля Карла III, которому еще долго надо работать для того, чтобы стать по-настоящему любимым монархом.
Отношения с супругой сына (а теперь уже короля) у Елизаветы не складывались, и в какой-то момент люди Диану обожали, а королеву ненавидели. Но сейчас уже понятно, что обе они - народные любимицы. Фото: Global Look Press
И так же долго мы будем вспоминать о Елизавете - в том числе и о непростых моментах в ее августейшей биографии, например, о конфликте с принцессой Дианой. Диану, кстати, именовали народной принцессой, и теперь уже понятно, что и Елизавета II была народной королевой. Прощайте, ваше величество! Ваши подданные вас любят...