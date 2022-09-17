Как принцессу Диану обожали, а королеву Елизавету ненавидели

Странное дело: вроде бы всем хорошо известно, что монархи Британией давно уже не управляют, что там все решает премьер-министр, но королеву мы, обыватели, в нашей личной табели о рангах всегда ставили выше реальной главы государства.

Давайте вспомним, насколько громко прозвучала новость о недавнем назначении на должность премьера Лиз Трасс, и сравним с бурей эмоций, которую во всем мире вызвала весть о смерти Елизаветы. Как говорится, почувствуйте разницу! Премьеров, сопоставимых с королевой по степени влияния на судьбы планеты, с ходу и не вспомнишь: разве что Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер могут быть поставлены с Елизаветой в один ряд.

Впрочем, оба являются героями давно минувших дней, и нынешнее племя британских политиков до этих титанов, мягко говоря, недотягивает.