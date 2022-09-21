Как Ольга Остроумова вышла замуж за Валентина Гафта в больничной палате

Детство девочки Оли прошло в небогатой семье в Бугуруслане (Оренбургская область). Ее отец был учителем физики, а мама занималась воспитанием сестер - Раисы и Людмилы и брата Георгия. «Я помню тень сада, который был у нашего дома, - вспоминала актриса. - Мне было года два-три, все ходили босиком, и я помню своими ступнями прохладу этих камней.

Помню запах лопуха в деревне Алексеевка, откуда родом мои папа с мамой, он такой сладкий. Там была банька по-черному у ручья, тень от огромных деревьев, мы там часто играли среди огромных лопухов». А потом был вынужденный переезд («Отца гоняли как сына священника») в Куйбышев и жизнь в бараке.