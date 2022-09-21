Как Ольга Остроумова вышла замуж за Валентина Гафта в больничной палате

21 сентября звезда советского экрана («...А зори здесь тихие», «Гараж», «Филер») и Театра Моссовета в кругу большой семьи празднует 75-летие. На Первом канале выйдет документальный фильм «И все отдать, и все простить», в котором друзья, родные и близкие вспомнят трогательные моменты жизни и скажут теплые слова о всенародно любимой актрисе. А «Телепрограмма» поздравляет актрису ностальгической фотополосой.
Фото: личный архив
Детство девочки Оли прошло в небогатой семье в Бугуруслане (Оренбургская область). Ее отец был учителем физики, а мама занималась воспитанием сестер - Раисы и Людмилы и брата Георгия. «Я помню тень сада, который был у нашего дома, - вспоминала актриса. - Мне было года два-три, все ходили босиком, и я помню своими ступнями прохладу этих камней.
Помню запах лопуха в деревне Алексеевка, откуда родом мои папа с мамой, он такой сладкий. Там была банька по-черному у ручья, тень от огромных деревьев, мы там часто играли среди огромных лопухов». А потом был вынужденный переезд («Отца гоняли как сына священника») в Куйбышев и жизнь в бараке.
Фото: кадр из фильма
В 1966 году Остроумова приехала в Москву поступать в театральный. Невероятно красивую девушку взяли в ГИТИС и уже через два года она сыграла заметную роль в драме «Доживем до понедельника» (1968). А еще через четыре ее утвердили на роль Жени Комельковой в экранизацию военной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...» (1972).
Картина про отчаянно воюющих советских девушек почти получила «Оскар» (уступили великому Луису Бунюэлю!), была отмечена призом Венецианского кинофестиваля и госпремией. В ГДР выходили журналы с ее фотографиями на обложках. Весь Советский Союз влюбился в Остроумову.
Фото: кадр из фильма
«Нервный гений» с печальными глазами, как называла актриса Валентина Гафта (на фото слева) , настиг Ольгу Михайловну на съемках комедии Эльдара Рязанова «Гараж» (1979). Он сыграл председателя гаражного кооператива, она - профессорскую дочку, устроенную в кооператив по блату. Артистка в кадре строила глазки Игорю Костолевскому и вспоминала, что стеснялась звезд, собранных в картине.
Но не помнит, была ли у нее общая сцена с Гафтом: «Мы умудрились, снимаясь в одном фильме, даже «здрасте» друг другу не сказать. У Гафта была реплика, обращенная к моей героине, кажется, «рациональная вы моя», но снималась ли я сама в тот день - большой вопрос». Совместная сцена, как видите, у них была. Уже после, в 90-х, они пересеклись на одном из капустников. Импозантный и могучий Гафт прочитал ей стихи и пригласил погулять в «Сокольники». Как было отказать?
Фото: личный архив
Еще в ГИТИСе Ольга заключила студенческий брак с сокурсником Борисом Аннабердыевым. Однако после выпуска в 1970 году была зачислена в труппу Московского театра юного зрителя, где познакомилась с женатым на тот момент режиссером и писателем Михаилом Левитиным - будущим вторым мужем (на фото).
В 1973 году они расписались. Актриса родила ему дочь Ольгу (47 лет, заслуженная артистка РФ) и сына Мишу (39 лет, режиссер). Но после многочисленных измен мужа и разочарования Ольги Михайловны брак распался. Они прожили 23 года, в итоге Остроумова осталась одна.
Фото: Сергей Миланский
Они поженились, когда ему было 60, а ей - 49. Ну как поженились? Расписались в больничной палате - артист перенес операцию. Гафт играл спектакли, сочинял стихи. Конечно, посвящал лучшие из них жене: «Это уже по ту сторону жизни, это уже не земная любовь. Это не то, что кипит, потом брызнет чем-то горячим, волнующим кровь. Чьи же мой сон выполняет приказы?
Кто открывает другую главу? Только не так, только не сразу, только в полете, во сне, наяву». Она до самого конца была с любимым мужем. В 2020 году Валентин Иосифович вышел на своей станции, а Ольга Михайловна продолжила путь - с внуками Захаром, Полиной и Фаиной, Театром Моссовета и кинофестивалями. С юбилеем! Долгих лет жизни!
- «И все отдать, и все простить»
- Первый канал
- Суббота, 24 сентября/16.55