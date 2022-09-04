Как нынешние звезды зажигали на съемках в детском тележурнале «Ералаш»

Да у него даже кличка была Ералаш! Фактурный парень попал в тележурнал в 12 лет и, с одной стороны, идеально вписался в образ белесого хулиганистого мальца, в котором весь СССР узнавал то ли собственного сына, то ли Ваську из соседнего подъезда. С другой - Сычев и был хулиганом.

- Натерпелся, конечно, со мной Борис Грачевский, - вспоминает теперь актер. - Когда снимали большую программу «Что такое «Ералаш?», где я был одним из главных ведущих, я приехал на площадку со сломанными руками. У меня было два огромных гипса. В школе подрался. Ударился о паркет, когда хотел ответить противнику.

В другой раз перед съемками эпизода «Волк и семеро козлят» Владимир сломал… позвоночник. И три месяца пролежал в Филатовской больнице. Во время съемок той самой «Бразильской системы» занимавшийся дзюдо Сычев схлестнулся с местными у платформы Лось, где проходили съемки. Чудом удалось избежать милиции. А один раз находчивый парень стащил у Бориса Грачевского пачку справок, которые директор «Ералаша» выписывал пропускавшим уроки актерам, и продавал их по 30 копеек за штуку. Словом, идеальный актер школьного альманаха. Фильм «Бумер», «Мамы», сериалы «Физрук», «Патриот» и «Бедный олигарх» были уже потом. Интересно, что первый раз актер появился в «Ералаше» в 1984 году. А сейчас, спустя 38 лет, Сычев снова снимается в тележурнале - на этот раз в образе бабушки, вяжущей шарфик.

Наталья Ионова, 36