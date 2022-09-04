Как нынешние звезды зажигали на съемках в детском тележурнале «Ералаш»

Сычев не единственный, кому этот детский проект дал дорогу в жизнь. «Телепрограмма» вспоминает, кто еще начинал с «Ералаша».
Владимир Сычев, 51
Фото: You Tube
Да у него даже кличка была Ералаш! Фактурный парень попал в тележурнал в 12 лет и, с одной стороны, идеально вписался в образ белесого хулиганистого мальца, в котором весь СССР узнавал то ли собственного сына, то ли Ваську из соседнего подъезда. С другой - Сычев и был хулиганом.
- Натерпелся, конечно, со мной Борис Грачевский, - вспоминает теперь актер. - Когда снимали большую программу «Что такое «Ералаш?», где я был одним из главных ведущих, я приехал на площадку со сломанными руками. У меня было два огромных гипса. В школе подрался. Ударился о паркет, когда хотел ответить противнику.
В другой раз перед съемками эпизода «Волк и семеро козлят» Владимир сломал… позвоночник. И три месяца пролежал в Филатовской больнице. Во время съемок той самой «Бразильской системы» занимавшийся дзюдо Сычев схлестнулся с местными у платформы Лось, где проходили съемки. Чудом удалось избежать милиции. А один раз находчивый парень стащил у Бориса Грачевского пачку справок, которые директор «Ералаша» выписывал пропускавшим уроки актерам, и продавал их по 30 копеек за штуку. Словом, идеальный актер школьного альманаха. Фильм «Бумер», «Мамы», сериалы «Физрук», «Патриот» и «Бедный олигарх» были уже потом. Интересно, что первый раз актер появился в «Ералаше» в 1984 году. А сейчас, спустя 38 лет, Сычев снова снимается в тележурнале - на этот раз в образе бабушки, вяжущей шарфик.
Наталья Ионова, 36
Фото: соцсети
Это уже потом продюсер и композитор Максим Фадеев прославил ее как мультяшного персонажа по имени Глюкоза. А в 1997 году Наташа прошла кастинг в «Ералаш» и получила второстепенную роль в эпизоде «Поганки».
Фото: You Tube
- На съемочной площадке вторая девочка сильно разволновалась и не могла толком играть, - рассказывала Ионова. - Зато я говорила и ее, и свой текст. Мне было очень легко и комфортно в кадре. Борис Юрьевич Грачевский поменял нас местами, и так получилась серия «Поганки».
Став популярной певицей, Наталья сыграла пару десятков эпизодических ролей в кино («Война Принцессы», «Бабушка легкого поведения» и др.), чаще всего камео. Старшая дочка артистки Лидия пошла по стопам мамы и в 9 лет дебютировала в «Ералаше».
Юля Волкова, 37
Фото: соцсети
В настоящий момент звезда нулевых Юля Волкова готовится вернуться на сцену в составе легендарного дуэта t.A.T.u. «Ералаш» в свое время тоже не обошелся без участия Юли. Выступавшая в «Непоседах» Волкова прекрасно чувствовала себя в кадре и сразу предложила режиссеру перейти на ты, хотя на тот момент ей было 14 лет.
Фото: You Tube
После первого сюжета («Выручи меня») Грачевский решил продолжить сюжет и позвал Юлю во вторую часть («Манекен»). Юной артистке пришлось забинтовывать грудь, чтобы она соответствовала «ералашевскому» типажу. Во время съемок второй серии Волкова уже прошла кастинг и работала в t.A.T.u.
Сергей Лазарев, 39
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Будущий участник «Евровидения» попал в проект из кадровой грибницы «Ералаша» - детского ансамбля «Непоседы».
Фото: You Tube
Во-первых, он спел гимн тележурнала «Мальчишки и девчонки, а также их родители...» с заставки. А еще через пару лет после этого, когда ему стукнуло 14, мелькнул в небольшой роли эпизода «Врун», где сыграл практически самого себя - застенчивого мальчика, тайно влюбленного в одноклассницу. Как вспоминает певец, он отнесся к работе серьезно и перед съемками впервые в жизни побрился.
Александр Головин, 33
Фото: соцсети
Звезда «Кадетства» тоже прошел боевое крещение в «Ералаше». А началось все с того, что старшую сестру Саши Женю родители отдали в модельное агентство Славы Зайцева. Смазливый паренек затребовал такой же славы. Именно в доме мод парня впервые заметил актер «Современника» и преподаватель Андрей Белкин, работавший при детской студии «Ералаш». Сашу позвали на пробы - и в итоге он так вписался в проект, что начиная с 2002 года снялся в 15 эпизодах («Пуд соли», «Боевой дух», «Кто круче» и проч.).
Фото: You Tube
После этого были съемки в многочисленных рекламных роликах, фильмах «Сволочи», «Елки», сериале «Кадетство» и других популярных проектах.