Как Наталия Орейро добилась своей цели и покорила мир

Стать актрисой Наталия Орейро мечтала с детства. В мир шоу-бизнеса она попала благодаря яркой внешности и модельным данным. А позже все сложилось так, как и она и хотела. О жизни актрисы и певицы - в материале Teleprogramma.pro.

Наталия Орейро: детство и начало карьеры

Наталия Орейро родилась 19 мая 1977 года в столице Уругвая Монтевидео. Ее полное имя - Наталия Мариса Орейро Иглесиас Погхио Боури де Мольо.

Ее отец Карлос Альберто Орейро работла продавцом в магазине, а позже занялся бизнесом. Мама Мабель Иглесиас была парикмахером. Также у актрисы есть старшая сестра Адриана.

Наталия Орейро имеет три паспорта – Уругвая, Испании и России.

Когда будущей звезде было 8 лет, мама привела ее в театральный кружок. Там Орейро начала делать первые шаги к славе. За два года яркая девочка снялась в трех десятках рекламных роликов.