Как Наталия Орейро добилась своей цели и покорила мир

Стать актрисой Наталия Орейро мечтала с детства. В мир шоу-бизнеса она попала благодаря яркой внешности и модельным данным. А позже все сложилось так, как и она и хотела. О жизни актрисы и певицы - в материале Teleprogramma.pro.
Наталия Орейро: детство и начало карьеры
Наталия Орейро родилась 19 мая 1977 года в столице Уругвая Монтевидео. Ее полное имя - Наталия Мариса Орейро Иглесиас Погхио Боури де Мольо.
Ее отец Карлос Альберто Орейро работла продавцом в магазине, а позже занялся бизнесом. Мама Мабель Иглесиас была парикмахером. Также у актрисы есть старшая сестра Адриана.
Наталия Орейро имеет три паспорта – Уругвая, Испании и России.
Когда будущей звезде было 8 лет, мама привела ее в театральный кружок. Там Орейро начала делать первые шаги к славе. За два года яркая девочка снялась в трех десятках рекламных роликов.
Наталия Орейро в детстве. Фото: соцсети
Повзрослев Наталия начала осваивать модельный бизнес. При росте 174 см ее вес не превышал 54 кг. После одного из кастингов будущая знаменитость отправилась в мировое турне вместе с бразильской телезвездой Шуши.
Первые заработанные деньги она тратила на поездки в Буэнос-Айрес, где участвовала во всевозможных кастингах актеров.
Усилия не прошли даром и в 1993 году Наталии Орейро предложили сыграть первую эпизодическую роль в сериале «Высокая комедия». Правда, он так и не вышел на экраны.
Наталия Орейро с сестрой Адрианой. Фото: соцсети
Когда Орейро было 16 лет, ее утвердили на эпизодическую роль в картине «Непокорное сердце». Свою первую главную роль она сыграла в фильме «Модели 90-60-90», премьера которого состоялась в 1996 году, после чего ее стали узнавать на улицах в родном Уругвае.
Наталия Орейро: кино, сериалы, «Дикий ангел», награды
Настоящая популярность обрушилась на актрису после выхода на экраны сериала «Богатые и знаменитые», где она сыграла главную женскую роль. Толпы поклонников в надежде получить автограф не давали ей прохода на улице и в магазинах.
Наталия Орейро в 2003-м. Фото: Global Look Press
Два года спустя, в 1998-м, вышел новый сериал с участием Наталии Орейро - «Дикий ангел». В короткий срок картина стала настоящим хитом во многих странах. Так Орейро приобрела мировую славу.
Параллельно Наталия снялась в музыкальной комедии «Аргентинец в Нью-Йорке», с которого и началась ее музыкальная карьера. Специально для этого фильма Наталия написала песню Que si, que si, которую позже включила в свой дебютный диск.
В 2005 году Наталию Орейро пригласили на роль в российско-аргентинский сериал «В ритме танго», где ее партнерами на съемочной площадке были Ольга Погодина, Валерий Николаев, Андрей Смоляков. После этой работы она буквально влюбилась в Россию, а в 2020 году подала заявку на получение российского паспорта. Гражданкой РФ она стала в 2021 году.
Наталия Орейро в России. Фото: Global Look Press
В конце 2005-го Орейро появилась на съемочной площадке сериала «Ты – моя жизнь», где ее партнером стал Факундо Арана. На экранах они перевоплотились в боксершу и гонщика. Показ картины прошел практически во всех странах, после чего Наталию признали «Лучшей актрисой». В целом, в фильмографии актрисы 38 киноработ.
Наталия Орейро: музыка
После того, как картина «Аргентинец в Нью-Йорке» стала самой популярной в Аргентине, опередив даже «Титаник», Наталия Орейро решила вплотную заняться музыкой. К тому же талант она переняла от бабушки, которая в свое время была дирижером крупного оркестра и с ранних лет прививала любовь к музыке своим внучкам.
В июле 1998 года актриса выпустила свой дебютный альбом, который назвала «Наталия Орейро». В пластинку вошли 11 песен. Диск купили более полутора миллионов раз.
Наталия Орейро в 2007-м. Фото: Global Look Press
Наталия никак не ожидала такого успеха, поэтому по горячим следам выпустила еще один диск. В 2000-м вышла пластинка Tu Veneno, что в переводе означает «Твой яд». И этот альбом имел невероятный успех среди слушателей. Спустя некоторое время Орейро выдвинули на латинскую «Грэмми» в номинации «Лучший поп-альбом года», но награда досталась Кристине Агилере.
Наталия Орейро в 2008-м. Фото: Global Look Press
В 2002-м Наталия Орейро представила третий и пока последний сольный альбом – Turmalina. С тех пор певица радует фанатов только треками.
Наталия Орейро: проекты, общественная деятельность, доход
В октябре 2007-го Наталия и ее сестра Адриана открыли в Палермо модный бутик одежды и представили в нем свою коллекцию под названием Las Oreiro.
В том же году певица приняла участие в кампании против торговли людьми, а спустя три года поддержала легализацию однополых браков.
В сентябре 2011-го Наталия Орейро стала Послом доброй воли в Аргентине и Уругвае.
Наталия Орейро в 2012-м. Фото: Global Look Press
Наталия Орейро: личная жизнь
Однажды, в 1994 году, Наталия Орейро смотрела телевизор, где шел фильм «Только для пар» и увидела Пабло Эччари. Тогда юная девушка решила, что непременно с ним познакомится.
Это действительно случилось, но четырьмя годами позже. Они познакомились на съемках картины «Непокорное сердце». Вскоре они стали жить под одной крышей, но предложения актриса так и не дождалась. Она сама инициировала разрыв.
Наталия Орейро и Рикардо Мольо. Фото: соцсети
После Орейро с головой ушла в работу, а осенью 2001-го Наталия записалась на курсы йоги, где и встретила свою судьбу. Им стал 44-летний солист группы Dividios Рикардо Мольо. Отношения развивались быстро и спустя два месяца, 31 декабря 2001 года, Наталия Орейро вышла замуж.
«Он – моя поддержка, мой друг, моя любовь. Я ничего не могу делать без него», - признавалась Орейро в одном из интервью.
Спустя год, 26 января 2012-го, Наталия Орейро впервые стала мамой. Она родила мальчика Мерлина Атауальпа.
Наталия Орейро с сыном. Фото: соцсети
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Наталия Орейро: последние новости
Для премьеры нового шоу «Святая Эвита», где Наталия играет главную роль, она перевоплотилась в яркую блондинку. Актриса изображает первую леди Аргентины Эву Перон.
Наталия Орейро в новой роли. Фото: соцсети