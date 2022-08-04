Как на самом деле выглядела Кесем султан — главная фаворитка праправнука султана Сулеймана

Образ Кесем султан в турецком сериале «Великолепный век. Империя Кесем» воплотили сразу три актрисы — первая блондинка Анастасия Тсилимпоу, вторая брюнетка Берен Саат, третья Нургюль Ешилчай. Все три актрисы представили Кесем султан в разных возрастах — юную, молодую и властную, а потом и зрелую, статную.

А как главная фаворитка праправнука султана Сулеймана — Кесем султан — выглядела на самом деле?

Послы, которые часто бывали во дворце султана Ахмеда I, утверждали, что любимая наложница повелителя ни в чем не знала отказа. Молодой падишах был готов исполнить любое желание своей госпожи.

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