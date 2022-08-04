Как на самом деле выглядела Кесем султан — главная фаворитка праправнука султана Сулеймана

Образ Кесем султан в турецком сериале «Великолепный век. Империя Кесем» воплотили сразу три актрисы — первая блондинка Анастасия Тсилимпоу, вторая брюнетка Берен Саат, третья Нургюль Ешилчай. Все три актрисы представили Кесем султан в разных возрастах — юную, молодую и властную, а потом и зрелую, статную.
А как главная фаворитка праправнука султана Сулеймана — Кесем султан — выглядела на самом деле?
Послы, которые часто бывали во дворце султана Ахмеда I, утверждали, что любимая наложница повелителя ни в чем не знала отказа. Молодой падишах был готов исполнить любое желание своей госпожи.
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Берен Саат в образе Кесем султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век. Империя Кесем»
А если коснуться описания внешности Кесем султан, то историки считают, что она обладала отличительной красотой, высоким ростом, прекрасной осанкой и белоснежной кожей, так как по своему происхождению была гречанкой.
При стамбульском дворце фаворитка султана Ахмеда I была известна своей ангелоподобной красотой благодаря утонченным чертам лица. А ее темные волосы добавляли внешности султанши чувственности. Так что под это описание больше всего подходит именно Берен Саат, которая сыграла молодую Кесем султан.
У фаворитки султана Ахмеда I был мягкий пленяющий голос, тонкие ручки с изящными запястьями. Во дворце считали, что своим характером, рассудительностью и благоразумием Кесем султан и сумела добиться привязанности повелителя.
При этом фаворитка Ахмеда I была наделена острым умом, коварством и смекалкой. Она ловко устраняла со своего пути соперниц, добившись того, что османский престол заняли ее шехзаде — сначала султан Мурад, а затем и султан Ибрагим.
Кесем султан продолжала тайно управлять государством, не желая лишаться власти и могущества, которое она получила, став регентом при малолетнем сыне-султане Мураде.