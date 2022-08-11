Как на самом деле выглядел Ибрагим паша, которого султан Сулейман обрек на казнь

Ибрагим паша прошел с султаном Сулейманом большой путь. Его приставили к наследнику Османской династии еще в то время, когда тот был шехзаде и занимал пост санджак-бея Манисы.
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Своим острым умом, смекалкой и тягой к знаниям, Ибрагим легко смог расположить к себе шехзаде Сулеймана, став для будущего падишаха Османской империи не только верным соратником, но и другом.
Актер, сыгравший в турецком сериале «Великолепный век» роль султана Сулеймана, Халит Эргенч, говоря о том, почему падишах, на его взгляд, был так привязан к Ибрагиму паше, уточнил, что повелитель тяжело сходился с людьми. Поэтому, заимев в своем ближнем окружении друга, очень берег эти отношения.
К тому же, после того как султан Сулейман взошел на османский престол, он сделал Ибрагима вторым человеком в государстве, наделив его, по сути, неограниченной властью. Что и сыграло с Ибрагимом пашой злую шутку. Из-за своей чрезмерной гордыни бывший раб, ставший Великим визирем Османской империи, лишился поддержки падишаха. В итоге султан Сулейман отдал приказ о его казни.
А как на самом деле выглядел Ибрагим паша, который был так близок к падишаху? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.
Сельма Эргеч в образе Хатидже султан с Оканом Ялабыком. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Ибрагим паша был весьма образованным человеком. Он свободно владел персидским, итальянским и греческим языками. Часто проводил время за чтением книг, особое предпочтение отдавая художественной литературе, философии, истории и географии. Великий визирь Османской империи очень любил музыку. И это выражалось не только в умении играть на кеманче. Он также сочинял музыку.
Особое внимание стоит уделить и внешности Ибрагима паши. Как утверждали современники визиря, он был настолько красив, что ему посвящались стихотворения. А многие считали Ибрагима пашу едва ли не самым красивым мужчиной в империи.
При этом Ибрагим паша был невысокого роста, ходоватый и смуглый. У него были большие голубые глаза, правильное овальное лицо, нос с горбинкой и каштановые волнистые волосы. К его приятной греческой внешности добавлялся еще и жизнерадостный характер.
Эти черты и помогли ему стать самым близким другом для весьма меланхоличного султана Сулеймана, который доверял визирю настолько сильно, что всегда обращался к нему за советом.