Как на самом деле выглядел Ибрагим паша, которого султан Сулейман обрек на казнь

Ибрагим паша прошел с султаном Сулейманом большой путь. Его приставили к наследнику Османской династии еще в то время, когда тот был шехзаде и занимал пост санджак-бея Манисы.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Своим острым умом, смекалкой и тягой к знаниям, Ибрагим легко смог расположить к себе шехзаде Сулеймана, став для будущего падишаха Османской империи не только верным соратником, но и другом.

Актер, сыгравший в турецком сериале «Великолепный век» роль султана Сулеймана, Халит Эргенч, говоря о том, почему падишах, на его взгляд, был так привязан к Ибрагиму паше, уточнил, что повелитель тяжело сходился с людьми. Поэтому, заимев в своем ближнем окружении друга, очень берег эти отношения.

К тому же, после того как султан Сулейман взошел на османский престол, он сделал Ибрагима вторым человеком в государстве, наделив его, по сути, неограниченной властью. Что и сыграло с Ибрагимом пашой злую шутку. Из-за своей чрезмерной гордыни бывший раб, ставший Великим визирем Османской империи, лишился поддержки падишаха. В итоге султан Сулейман отдал приказ о его казни.

А как на самом деле выглядел Ибрагим паша, который был так близок к падишаху? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.