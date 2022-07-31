Как и где знаменитости проводят жаркий июль

Журнал «Телепрограмма» делится свежими отпускными эмоциями знаменитостей.

Телеведущий Дмитрий Шепелев так расслабился на отдыхе в горах, что впервые опубликовал в социальных сетях свое фото с младшим годовалым сыном. Дмитрий, Тихон и их собаки гуляют по Красной Поляне. Шепелев в восторге от отдыха в сочинских горах: «Роза Хутор летом - место концентрации детских лагерей. Я увидел баскетбольную школу, футбольную, школу карате. И такая красота вокруг!

Масштабы застройки здесь просто поражают. Грандиозная и хорошая работа. Особенно нравится, что Поляна - центр притяжения для молодых и модных людей как для работы, так и для отдыха». В горах Шепелев отдыхает с двумя сыновьями, гражданской женой Екатериной и ее дочерью.

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