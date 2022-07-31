Как и где знаменитости проводят жаркий июль

Журнал «Телепрограмма» делится свежими отпускными эмоциями знаменитостей.
Телеведущий Дмитрий Шепелев так расслабился на отдыхе в горах, что впервые опубликовал в социальных сетях свое фото с младшим годовалым сыном. Дмитрий, Тихон и их собаки гуляют по Красной Поляне. Шепелев в восторге от отдыха в сочинских горах: «Роза Хутор летом - место концентрации детских лагерей. Я увидел баскетбольную школу, футбольную, школу карате. И такая красота вокруг!
Масштабы застройки здесь просто поражают. Грандиозная и хорошая работа. Особенно нравится, что Поляна - центр притяжения для молодых и модных людей как для работы, так и для отдыха». В горах Шепелев отдыхает с двумя сыновьями, гражданской женой Екатериной и ее дочерью.
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Фото: соцсети
ГлюкоZа демонстрирует не только фигуру в модном купальнике, но и один из вариантов подмосковного отдыха. Наталья загорает у собственного бассейна в загородном доме. ГлюкоZа под этим фото сообщила, как поддерживает себя в такой форме. Певица любит вечеринки - но не чаще раза в месяц, а в остальные дни все строго: «Спорт, сон и питание - это залог моего красивого тела, плюс самочувствие прекрасное».
Фото: соцсети
Фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с дочками Лизой и Мишель загорают и купаются в Сочи. По вечерам спортсмены работают - катаются в ледовом шоу, а днем развлекаются с детьми. Ягудин помнит, что лето - это маленькая жизнь. Поэтому в их программе экскурсии на водопады, пикники с арбузом, загар у бассейна, купание в море, катание на яхте. Живет семья в дорогом отеле и очень хвалит тамошний сервис.
Фото: соцсети
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов этим летом развернул бизнес на малой родине. Под брендом «Рыжий» открыл парочку универсальных магазинов и целый пляж. А потом отправился в шикарный отель на отдых - там и рестораны, и спа, и знакомые московские лица.
На этом шуточном фото Андрей хохочет у бортика бассейна, в котором позирует во время плавания актер Сергей Бурунов. Есть над чем поржать: теплое море под боком, а Сережа один из всего отеля купается в бассейне.
Фото: соцсети
Эти два кадра актрисы Юлии Высоцкой сделал ее муж, режиссер Андрей Кончаловский. Вот Юлия готовится к походу на пляж, а вот уже готова нырять в Средиземное море, демонстрируя точеную фигуру. Разве можно поверить, что этой стройной моложавой женщине 48 лет? Каникулы супружеская пара провела во Франции.
Фото: соцсети
Сергей Лазарев позирует на Камчатке, где провел неделю отпуска по приглашению друзей. Девять часов в самолете - и Лазарев в восторге:
«Первое, что приходит на ум, когда говоришь Камчатка ,- это дикая и девственная природа и животный мир, невероятная красота. Подтверждаю - все правда».