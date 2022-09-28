Из звезды футбола в героя желтой прессы: как Андрей Аршавин прославился в спорте, бросил беременную Барановскую и оскандалился с Казьминой

Следующий турнир в составе национальной сборной нападающий «Зенита» прошел в 2008 году – Чемпионат Европы. Он принял участие в третьем матче и был признан лучшим игроком встречи.

В четвертьфинале со сборной Голландии Аршавин поучаствовал во всех трех голах своей команды и снова стал лучшим игроком. По итогам Евро-2008 попал в символическую сборную Чемпионата. Признан лучшим игроком сборной России на турнире.

Следующий Чемпионат Европы и стыковочные матчи сборной Аршавин пропустил из-за травм. Выступления за национальную команду он продолжил в отборочном турнире к Евро-2012, куда отправился в статусе капитана. Но сборная вылетела с турнира в заключительном матче группового этапа со сборной Греции, сам капитан по итогам Евро-2012 стал лучшим распасовщиком турнира, отдав 3 голевые передачи. После чего заявил, что если они не оправдали ожидания, то это не их проблемы, а проблемы болельщиков. Разразился громкий скандал, прозвучали даже требования лишить Аршавина гражданства и депортировать за нарушение этических норм. Футболист принес извинения за провал, но сделал это, как тогда посчитали, не очень охотно.

Последний матч Аршавина в составе сборной России состоялся в 2012 году против Кот-д’Ивуара. Футболист играл без капитанской повязки, а также в течение всей игры подвергался постоянному освистыванию со стороны болельщиков. В дальнейшем тренер сборной Фабио Капелло больше не вызывал Аршавина на сборы и матчи.

Андрей Аршавин: бизнес, другие проекты

Во время футбольной карьеры Аршавин пробовал себя в политике. В 2007 году он победил на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, но от мандата отказался.

Пробовал себя футболист и на телевидении. В 2005 году футболист снялся в сериале «ОБЖ», сыграв самого себя. Участвовал в шоу «Хорошие шутки». С 2009 по 2013 годы на Первом канале Аршавин был героем мультфильма «Мульт личности». В 2018 году был комментатором на «Матч ТВ».