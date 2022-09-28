Из звезды футбола в героя желтой прессы: как Андрей Аршавин прославился в спорте, бросил беременную Барановскую и оскандалился с Казьминой

Футболист Андрей Аршавин стал настоящей звездой отечественного и мирового футбола. Он успел принести родному «Зениту» чемпионство, бронзу на Евро-2008, отметился в казахстанском спорте, а теперь развивает молодежное направление в клубе бело-голубых. Как складывалась карьера соотечественника в России и за рубежом, а также личная жизнь - в нашем материале.
Андрей Аршавин: детство, родители, начало карьеры
Российский футболист Андрей Аршавин – уроженец Ленинграда. На свет он появился 29 мая 1981 года в семье тренера Сергея Аршавина, который стал его первым наставником на футбольном поле. Помимо мяча, маленький Андрей увлекался шашками, причем, даже получил юношеский разряд.
Андрей Аршавин в детстве. Фото: соцсети
В секции ему пророчили большое будущее, но Аршавин-младший больше любит футбол, поэтому когда настало время определиться с занятием, отказался от шашек. Любимой командой с детства у него была «Барселона».
Первые шаги Аршавин в футболе начал делать в 7 лет в школе «Смена». Его тренерами стали Сергей Гордеев и Виктор Виноградов. За взрослую команду спортсмен начал играть в 16 лет. В 18 лет играл за вторую команду «Зенита», а в 2000 году главный тренер клуба Юрий Морозов пригласил Аршавина, рост которого 172 см, вес 69 кг, в основной состав.
Андрей Аршавин: «Зенит»
Первый год в основном составе стал для Аршавина трамплином в большой спорт. Команда стала бронзовым чемпионом страны, а сам Андрей – лучшим полузащитником и вошел в список 33 лучших футболистов чемпионата.
В 2002 году Аршавин едва не стал игроком «Спартака», но главный тренер красно-белых видел его лишь на позиции правого полузащитника, что не понравилось футболисту. Переход не состоялся.
Андрей Аршавин в составе "Зенита". Фото: Global Look Press
В 2003 году Аршавин отдал десять голевых передач на за сезон, приобретя статус одного из лучших ассистентов чемпионата России. По итогам 2004 года футболист стал в этой категории лидером с результатом 16 голевых. В 2006 году «Зенит» стал в чемпионате лишь четвертым, но Аршавин был признан футболистом года сразу по трем версиям: РФС, изданий «Спорт-Экспресс» и «Футбол».
В 2007 году команда Аршавина стала чемпионом России впервые за 23 года, а сам Андрей вновь стал лучшим ассистентом турнира, отдав 13 голевых передач, и забил 10 голов, войдя в число лучших бомбардиров чемпионата. За этот сезон Аршавин успел примерить капитанскую повязку, но ее лидером официально не стал.
Пиком карьеры в «Зените» для Аршавина стали игры на Кубке УЕФА в 2008 году. Также он получил Суперкубок Европы. По результатам выступлений футболист был номинирован на «Золотой мяч», войдя в первую десятку лучших игроков (шестое место, 64 очка).
По итогам сезона сразу несколько европейских клубов заинтересовались россиянином. Но футболист выбрал «Арсенал», сумма трансфера составила 15 млн фунтов стерлингов, соглашение было рассчитано до июня 2012 года.
Андрей Аршавин: «Арсенал»
Переехав в Лондон, первый сезон Аршавин играл результативно и стал звездой. Фанаты особенно запомнили его выступление против «Ливерпуля» в 2009-м году. Он четырежды за игру поразил ворота соперника. Правда, победить команде не удалось – противник сравнял счет и перевел игру в свою пользу.
Андрей Аршавин в составе "Арсенала". Фото: Global Look Press
А вот последующие сезоны были ознаменованы спадом в игре Аршавина. Все чаще Андрея видели на скамейке запасных, нежели чем на поле. Всего в чемпионате он забил 6 голов и отдал 11 голевых передач, став одним из лидеров по этому показателю. А в 2011 года перестал быть игроком основного состава, в основном выходя на замену в концовках матчей и часто получая низкие оценки за игру.
В феврале 2012 Аршавин перешел в «Зенит» как арендованный футболист. По итогам сезона бело-голубые стали чемпионами России. Но сразу после Евро-2012 вернулся в «Арсенал», который намеревался продать игрока. Год безрезультатных выступлений - и в январе 2013-го Аршавин лишился места в составе команды, вернувшись в «Зенит» окончательно, контракт был подписан на два года. За это время он успел незначительно проявить себя, и клуб по истечении соглашения решил не продлевать его.
В 2015 году Аршавин стал игроком «Кубани». Проведя 8 матчей за клуб, футболист не отличился ни разу и в феврале 2016 года разорвал контакт. Весной россиянин принял приглашение казахстанского «Кайрата» и стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Андрей Аршавин в составе "Кайрата". Фото: Global Look Press
В «Кайрате» Аршавин отметился несколькими достижениями. По итогам сезона он помог клубу стать серебряным чемпионом, а сам завоевал титул лучшего футболиста чемпионата Казахстана по версии журналистов, вошел в пятерку лучших игроков сезона по версии ПФЛ, набрав 14 баллов.
По итогам сезона 2017 года вошел в число 22 лучших игроков сезона. В 2018 году завершил контракт в Казахстане, а в конце года объявил о прекращении карьеры.
Андрей Аршавин: сборная России
Дебют в сборной России Андрей Аршавин совершил в 20 лет в товарищеском матче Россия – Белоруссия в 2002 году. Он готовился выступить на Чемпионате мира в Японии и Южной Корее, но в итоговую заявку не был включен. За два следующих года он сыграл за национальную команду только в двух матчах, во втором из которых, в 2003 году Румыния — Россия открыл счет.
Четвертый матч за сборную Аршавин провел в 2004 году при подготовке к Евро-2004 в Португалии. Но снова не вошел в заявку. После чемпионата футболист стал постоянно вызываться в команду и быстро закрепился в ее основном составе. В 2005 и 2006 годах Аршавин становился лучшим бомбардиром сборной, был капитаном команды в 2006—2007 годах.
Андрей Аршавин в составе сборной России на Евро-2012. Фото: Global Look Press
Следующий турнир в составе национальной сборной нападающий «Зенита» прошел в 2008 году – Чемпионат Европы. Он принял участие в третьем матче и был признан лучшим игроком встречи.
В четвертьфинале со сборной Голландии Аршавин поучаствовал во всех трех голах своей команды и снова стал лучшим игроком. По итогам Евро-2008 попал в символическую сборную Чемпионата. Признан лучшим игроком сборной России на турнире.
Следующий Чемпионат Европы и стыковочные матчи сборной Аршавин пропустил из-за травм. Выступления за национальную команду он продолжил в отборочном турнире к Евро-2012, куда отправился в статусе капитана. Но сборная вылетела с турнира в заключительном матче группового этапа со сборной Греции, сам капитан по итогам Евро-2012 стал лучшим распасовщиком турнира, отдав 3 голевые передачи. После чего заявил, что если они не оправдали ожидания, то это не их проблемы, а проблемы болельщиков. Разразился громкий скандал, прозвучали даже требования лишить Аршавина гражданства и депортировать за нарушение этических норм. Футболист принес извинения за провал, но сделал это, как тогда посчитали, не очень охотно.
Последний матч Аршавина в составе сборной России состоялся в 2012 году против Кот-д’Ивуара. Футболист играл без капитанской повязки, а также в течение всей игры подвергался постоянному освистыванию со стороны болельщиков. В дальнейшем тренер сборной Фабио Капелло больше не вызывал Аршавина на сборы и матчи.
Андрей Аршавин: бизнес, другие проекты
Во время футбольной карьеры Аршавин пробовал себя в политике. В 2007 году он победил на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, но от мандата отказался.
Пробовал себя футболист и на телевидении. В 2005 году футболист снялся в сериале «ОБЖ», сыграв самого себя. Участвовал в шоу «Хорошие шутки». С 2009 по 2013 годы на Первом канале Аршавин был героем мультфильма «Мульт личности». В 2018 году был комментатором на «Матч ТВ».
Андрей Аршавин в качестве комментатора в 2019 году на "Матч ТВ". Фото: Фото: Global Look Press
Бизнесом Аршавин начал заниматься в 2009 году. Тогда он стал совладельцем ЗАО «Автодор Экспресс» с долей 49%.
Андрей Аршавин: личная жизнь
За личной жизнью футболиста долгое время шло пристальное наблюдение. И в основном, обсуждению подлежали скандалы. Когда Аршавин бросил свою гражданскую жену Юлию Барановскую с тремя детьми, его заклеймили и осудили. Тем более, вместе пара прожила довольно долго. А познакомились они в родном городе случайно, встретившись на Невском проспекте. Она была студенткой, он – начинающим футболистом.
Андрей Аршавин и Юлия Барановская. Фото: Global Look Press
Их отношения быстро переросли в серьезные, через месяц они уже стали жить вместе. А в 2005 году родился их первенец, сын Артем. Семейная жизнь закрутилась параллельно стремительно развивающейся карьере спортсмена. И о свадьбе паре даже некогда было подумать. Хотя Аршавин делал Барановской предложение, и она мечтала о пышной церемонии с гостями и цветами, медовым месяцем и романтикой, но тогда времени не нашлось.
Андрей Аршавин с сыном Артемом. Фото: Global Look Press
В 2008 году Барановская подарила Аршавину второго ребенка. На этот раз родилась дочка, которую назвали Яной. Затем состоялся переезд большой семьи в Лондон, где футболисту предложили выгодный контракт с «Арсеналом».
В 2012 году, когда Аршавин вернулся в «Зенит», Барановская с ним не поехала – она ждала третьего ребенка, сына Арсения. И вдали от семьи футболист закрутил роман с Алисой Казьминой, ставшей впоследствии его законной женой.
Андрей Аршавин с сыном Арсением и дочкой Яной. Фото: соцсети
Разрыв Барановской и Аршавина вылился в большой скандал, его обсуждали все, кто имел даже смутное представление о паре. Еще бы — выдающийся футболист бросил жену, только что родившую третьего ребенка, одну, без средств к существованию. Ведь делить им, незарегистрированным официально супругам, по закону было нечего. Но через суд Барановская смогла взыскать с экс-возлюбленного алименты на детей в размере 50% от всего заработка.
Андрей Аршавин и Алиса Казьмина. Фото: соцсети
Алиса Казьмина, имевшая двоих детей от первого брака, стала законной женой футболиста в 2016 году. А в следующем году они стали родителями дочки Есении. Но безоблачными семейные отношения у пары не были, а вскоре выяснилось, что глава семьи ходит налево. Вскрылась интрижка на стороне – уже год футболист встречается с моделью Екатериной.
Правда, развода после громкого скандала не последовало. А произошла не менее бурная заваруха: в Сети всплыло видео Аршавина с казахстанской моделью Ольгой Семеновой, и Казьмина стала осыпать ее угрозами. В итоге пара в 2019 году все-таки развелась.
Есения Аршавина, дочка Андрей Аршавина от Алисы Казьминой. Фото: соцсети
А в 2020 экс-свекровь Казьминой добилась ее выселения из дома. Хотя Алиса и Андрей строили его вместе в Коломягах, но оформлен он был на мать футболиста. Вскоре экс-жена Аршавина, не спешившая покидать гнездо, объявила о смертельной болезни, из-за которой у нее начал отваливаться нос, а летом 2022 года и вовсе пропала с радаров.
Любвеобильность Аршавина вновь сыграла с ним злую шутку в 2020 году. Он попал в историю с порно-моделью Лолой Тейлор. Она обвинила футболиста в приставаниях и принуждению к интиму. Но, как выяснилось, все закончилось мирно.
Андрей Аршавин сегодня
Завершив карьеру, Андрей Аршавин вернулся в родной город, где в «Зените» получил должность советника генерального директора по молодежному футболу. Он прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров Академии «Зенита» и получил тренерскую лицензию категории D и C.
В августе 2020 года Аршавин был утвержден в должности директора Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам. С января 2022 года — заместитель генерального директора по спортивному развитию.