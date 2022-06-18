Из-за чего сыр-бор: как Ольга Кабо сражается за 26 миллионов

Актриса развелась два года назад, но финансовые вопросы с экс-мужем не решила. 20 июня Ольга Кабо в суде попытается отвоевать право на свою часть совместно нажитого имущества от бывшего супруга.
Красивая, но невезучая
Зато дочь Таня и сын Витя ее только радуют. Фото: личный архив
Актриса Ольга Кабо - очень красивая женщина. Возраст не скрывает - звезде театра и кино 54 года, а выглядит на 10 лет моложе. Вот только в личной жизни Ольге не везет. Первый раз вышла замуж в 1997 году за бизнесмена Эдуарда Василишина - он был спонсором фестиваля, в котором участвовала актриса.
Через год после свадьбы 30-летняя Кабо родила дочь Татьяну. Богатый Василишин требовал от жены оставить карьеру и заниматься домашними делами. Ольга подчинилась, но через пару лет заскучала по работе, а договориться с мужем по этому вопросу не смогла. После семи лет брака Кабо ушла от мужа, чтобы жить той жизнью, которая нравится ей, - вернулась в театр и стала сниматься в кино.
Имущество актриса делить не стала, но тот платил алименты на дочь, участвовал в ее воспитании (сейчас ей уже 23). Кабо о первом муже отзывается хорошо: «Эдуард всегда придет мне на помощь, он прекрасно общается с дочерью».
Второй раз Ольга Кабо вышла замуж в 41 год за успешного бизнесмена Николая Разгуляева. Познакомились случайно - по семейной легенде, Разгуляев увидел красавицу на улице, позже сообразил, кто она, смог устроить встречу с Ольгой, покорить ее ухаживаниями и отношением. Через десять дней после знакомства (!!!) Кабо переехала с вещами к Разгуляеву, еще через месяц (в марте 2009-го) они поженились.
Спустя три года Ольга родила Николаю сына Виктора. Жили дружно и богато - загородный дом, путешествия, достаток. На развод Кабо подала два года назад, утверждая, что перестала вести общее хозяйство с мужем еще раньше - мол, даже холодильники в доме были разные. За финансы Ольга борется до сих пор.
Из-за чего сыр-бор
Первый муж-бизнесмен не хотел, чтобы Ольга продолжала сниматься. Фото: личный архив
Актриса объясняла развод так:
«Произошел момент, когда мы с Николаем перестали общаться, между нами появилось много недосказанностей. То, что происходило в жизни мужа - крушение его бизнеса, безумные долги, - об этом я ничего не знала, жила в неведении. Наши отношения исчерпали себя. Но расставание не сразу происходит, ведь сложно разрушить то, что было, сложно сказать об этом ребенку…»
До оформления развода Разгуляев был должен кредиторам 362 млн рублей, а расплатиться не мог, обратился в Арбитражный суд с просьбой забрать в счет долга его имущество. Арбитраж признал Разгуляева банкротом. Вышло так, что Кабо после 12 лет брака оказалась в незавидной финансовой ситуации:
«У мужа было очень много задолженностей, а мы с ним находились в браке. И вдруг его долги упали мне на голову. Несколько лет подряд я судилась с кредиторами Николая, которым было непонятно, что я самостоятельный человек и у меня свое имущество. Это выяснилось, когда я получила первую повестку в суд. Была с этим категорически не согласна, мы с Николаем в это время не были вместе, у нас имелся брачный договор…»
В прошлом году в суде Кабо доказала, что отношения с мужем закончила задолго до официального развода. В итоге ей удалось вывести из списка совместно нажитого имущества трехкомнатную квартиру, купленную на собственные сбережения, деньги дочки и ипотечный кредит. Эту квартиру суд звезде оставил.
Но актриса претендовала и на половину другого имущества, приобретенного мужем Николаем за годы брака: автомобиль, гараж, 10 тысяч акций Газпрома, инвестиции от вложений в различные компании, а также пять квартир в строящемся доме. Кабо просила суд учесть эти вложения и выделить ее половину. Но суд Кабо в этом отказал: имущество бизнесмена, купленное в браке, должно пойти в счет погашения долга.
Но артистка не смирилась с этой ситуацией: о долгах экс-мужа она не подозревала, поэтому считает, что они не должны покрываться исключительно за счет совместно нажитого в браке имущества. Поэтому в мае 2022 года подала иск в Никулинский районный суд города Москвы. Но в этот раз речь идет об определении доли и порядка выплаты компенсации за реализацию совместно нажитого имущества. И в ответчиках не только экс-муж звезды Николай Разгуляев, но и бизнесмен, которому было все продано.
Кабо хочет вернуть половину за проданные акции, авто, квартиру, оценив все это в 26 млн руб. Имеет право - ведь артистка думала, что в браке она наживает имущество с успешным человеком. Поскольку Кабо человек интеллигентный, то не запрещает экс-мужу участвовать в воспитании сына. Правда, алименты отец-банкрот пока платить не может.