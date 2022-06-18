Из-за чего сыр-бор: как Ольга Кабо сражается за 26 миллионов

Актриса Ольга Кабо - очень красивая женщина. Возраст не скрывает - звезде театра и кино 54 года, а выглядит на 10 лет моложе. Вот только в личной жизни Ольге не везет. Первый раз вышла замуж в 1997 году за бизнесмена Эдуарда Василишина - он был спонсором фестиваля, в котором участвовала актриса.

Через год после свадьбы 30-летняя Кабо родила дочь Татьяну. Богатый Василишин требовал от жены оставить карьеру и заниматься домашними делами. Ольга подчинилась, но через пару лет заскучала по работе, а договориться с мужем по этому вопросу не смогла. После семи лет брака Кабо ушла от мужа, чтобы жить той жизнью, которая нравится ей, - вернулась в театр и стала сниматься в кино.

Имущество актриса делить не стала, но тот платил алименты на дочь, участвовал в ее воспитании (сейчас ей уже 23). Кабо о первом муже отзывается хорошо: «Эдуард всегда придет мне на помощь, он прекрасно общается с дочерью».

Второй раз Ольга Кабо вышла замуж в 41 год за успешного бизнесмена Николая Разгуляева. Познакомились случайно - по семейной легенде, Разгуляев увидел красавицу на улице, позже сообразил, кто она, смог устроить встречу с Ольгой, покорить ее ухаживаниями и отношением. Через десять дней после знакомства (!!!) Кабо переехала с вещами к Разгуляеву, еще через месяц (в марте 2009-го) они поженились.

Спустя три года Ольга родила Николаю сына Виктора. Жили дружно и богато - загородный дом, путешествия, достаток. На развод Кабо подала два года назад, утверждая, что перестала вести общее хозяйство с мужем еще раньше - мол, даже холодильники в доме были разные. За финансы Ольга борется до сих пор.

Из-за чего сыр-бор