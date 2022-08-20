«Он из тех мужчин, которые не устают»: неизвестные факты об Андрее Кончаловском

В связи с юбилеем на телеканалах будет много передач, посвященных имениннику, в Театре Моссовета пройдет «Неделя Андрея Кончаловского», кинозалы устраивают ретроспективы его фильмов.
То есть, даже если вы ничего не знаете о Кончаловском-режиссере, ликвидировать этот пробел не так сложно. Мы же предлагаем накануне юбилея рассказ о том, что обычно остается за кадром, - о самых близких людях Андрея Сергеевича.
Гений и его муза
По словам Юлии Высоцкой (с мужем слева), у ее супруга с сыном Петром «абсолютное понимание». Фото: Global Look Press
Кончаловский и Юлия Высоцкая вместе 26 лет, в браке - 24 года, а три года назад пара обвенчалась. У народного артиста РСФСР до брака с Высоцкой было четыре только официальных супруги. Но Андрей Сергеевич оказался совершенно покорен начинающей актрисой из Минска. И неожиданно для всех и самого себя переквалифицировался в эталонного семьянина. Знакомство на кинофестивале в Сочи стало началом главной истории любви в жизни мэтра.
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Вопреки слухам, пара живет в Москве, а за границу выезжают в отпуск или по рабочим вопросам. 21 год назад супруги купили дом в Тоскане, отреставрировали его и периодически бывают там на каникулах. Что касается работы на родине, то ее хватает: у Кончаловского - сценарии, спектакли, лекции.
Высоцкая играет и в фильмах мужа, и в его постановках на театральной сцене, развивает свои кулинарные проекты. График плотный. Уже 19 лет Юлия со своей командой снимает телепроект «Едим дома». И в подмосковном семейном гнезде Юля мужу и сыну готовит исключительно сама.
Андрей Сергеевич не стесняется в редких интервью говорить о любви к жене. Ну а секрет долгой и счастливой совместной жизни объясняет так: «Семья - это всегда конфликт. Сталкиваются разные темпераменты, характеры. И только со временем люди начинают уживаться друг с другом. Я Юлю просто очень уважаю - как актрису, как человека. В России это редкость - уважать кого-то. У нас обычно или любят, или ненавидят».
Высоцкая тоже говорит о муже только хорошее: «Он из тех мужчин, что не устают. Он не примитивен. У него не замыливается взгляд. Может, тридцать лет назад он был другим. Но сейчас, если я хорошо выгляжу, он пять раз в день произнесет: «Какая ты красивая». А если я замученная, может сказать: «Пошли всех на фиг, надо поспать». Он все видит…»
Высоцкая о супруге заботится: в его жизнь прочно вошли ее полезные привычки - физические нагрузки, скандинавская ходьба. Юлия часто сидит на диетах, специальном голодании. И только муж может заставить ее «согрешить»: «Он может сказать: «Давай выпьем шампанского!» И этот момент кайфа, влюбленности, радости я не упущу, потому что он очень краткосрочен. А мое «я сделаю, что решила» со мной всегда».
«Моя цель - чтобы она выздоровела»
Кончаловский успешно работал в Голливуде, отсюда множество звездных друзей и знакомых (с Робертом Де Ниро и Джулией Ормонд). Фото: Global Look Press
У Кончаловского четверо детей от предыдущих браков и отношений: сын Егор (от актрисы Наталии Аринбасаровой), дочь Александра (от востоковеда Вивиан Годе), дочь Дарья (от актрисы Ирины Бразговки), дочери Наталья и Елена (от телеведущей Ирины Мартыновой). В браке с Юлией Высоцкой появились на свет Петр (ему 19 лет) и Мария (23 года).
Петр - студент Московского архитектурного института. По словам Юлии, у сына с отцом своя мужская компания: «Папа с Петей находят абсолютное понимание».
Про дочь Машу супруги сейчас не рассказывают - это запретная тема для посторонних. Девять лет назад семья попала в серьезное ДТП во Франции, в результате которого Маша получила черепно-мозговую травму и долгое время находилась под контролем врачей. Последний раз о дочери Марии Кончаловский высказался три года назад в программе «Познер»: «Жизнь без цели бесцельна. Моя цель - чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима…»
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