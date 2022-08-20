«Он из тех мужчин, которые не устают»: неизвестные факты об Андрее Кончаловском

Кончаловский и Юлия Высоцкая вместе 26 лет, в браке - 24 года, а три года назад пара обвенчалась. У народного артиста РСФСР до брака с Высоцкой было четыре только официальных супруги. Но Андрей Сергеевич оказался совершенно покорен начинающей актрисой из Минска. И неожиданно для всех и самого себя переквалифицировался в эталонного семьянина. Знакомство на кинофестивале в Сочи стало началом главной истории любви в жизни мэтра.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Вопреки слухам, пара живет в Москве, а за границу выезжают в отпуск или по рабочим вопросам. 21 год назад супруги купили дом в Тоскане, отреставрировали его и периодически бывают там на каникулах. Что касается работы на родине, то ее хватает: у Кончаловского - сценарии, спектакли, лекции.

Высоцкая играет и в фильмах мужа, и в его постановках на театральной сцене, развивает свои кулинарные проекты. График плотный. Уже 19 лет Юлия со своей командой снимает телепроект «Едим дома». И в подмосковном семейном гнезде Юля мужу и сыну готовит исключительно сама.

Андрей Сергеевич не стесняется в редких интервью говорить о любви к жене. Ну а секрет долгой и счастливой совместной жизни объясняет так: «Семья - это всегда конфликт. Сталкиваются разные темпераменты, характеры. И только со временем люди начинают уживаться друг с другом. Я Юлю просто очень уважаю - как актрису, как человека. В России это редкость - уважать кого-то. У нас обычно или любят, или ненавидят».

Высоцкая тоже говорит о муже только хорошее: «Он из тех мужчин, что не устают. Он не примитивен. У него не замыливается взгляд. Может, тридцать лет назад он был другим. Но сейчас, если я хорошо выгляжу, он пять раз в день произнесет: «Какая ты красивая». А если я замученная, может сказать: «Пошли всех на фиг, надо поспать». Он все видит…»

Высоцкая о супруге заботится: в его жизнь прочно вошли ее полезные привычки - физические нагрузки, скандинавская ходьба. Юлия часто сидит на диетах, специальном голодании. И только муж может заставить ее «согрешить»: «Он может сказать: «Давай выпьем шампанского!» И этот момент кайфа, влюбленности, радости я не упущу, потому что он очень краткосрочен. А мое «я сделаю, что решила» со мной всегда».

«Моя цель - чтобы она выздоровела»