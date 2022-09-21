Иван Янковский: как стал знаменитым, сыграл в скандальном «Тексте», когда успел тайно жениться и от кого воспитывает сына

Актер Иван Янковский сегодня знаменит, счастлив в браке и разучивает свою главную в жизни роль - быть отцом годовалого сыночка Олега, названного в честь знаменитого деда, народного артиста Олега Янковского. Как складывалась его жизнь и какие проекты появятся со звездой в ближайшее время - читайте в нашем материале.
Иван Янковский: детство, родители
Иван Янковский родился в Москве 30 октября 1990 года в актерской династии. Отец - Филипп Янковский и Оксана Фандера, спустя пять лет после рождения первенца снова стали родителями -у Ивана появилась сестра Лиза. Их дедушкой был народный артист СССР, актер театра и кино Олег Янковский, бабушка – заслуженная артистка России Людмила Зорина.
Иван рос в творческой актерской среде, дома у них часто бывал весь свет отечественной театральной и кинематографической элиты, поэтому семья и определила будущее мальчика. И уже в 10 лет он снялся в фильме «приходи на меня посмотреть» (2000 год) в роли ангела-хулигана. После чего окончательно решилась его судьба.
Маленький Иван Янковский с сестрой Лизой. Фото: соцсети
Родители определили Ивана в Московский международный киноколледж, где мальчик получил необходимую базу, а затем поступил в ГИТИС, актерско-режиссерский факультет под руководством Сергея Женовача окончил в 2013 году.
Иван и Елизавета Янковские с отцом Филиппом Янковским. Фото: соцсети
Иван Янковский: карьера
По окончании вуза харизматичный Иван Янковский ростом 175 см и весом 65 кг стал актером «Студии театрального искусства» и приглашенной звездой Театра Ермоловой. Он играет в пьесах «Записки покойника», «Самоубийца», «Мастер и Маргарита», «Утиная охота».
Иван Янковский в спектакле "Утиная охота". Фото: Global Look Press
В кино Янковский-младший появился спустя почти 10 лет после своего дебюта. Он сыграл Андрея Каляева в фантастике «Индиго», затем снялся в документальном проекте «Янковский», посвященном знаменитому деду.
В 2015 году Иван сыграл в двух лентах – «Тряпичный союз» и «Без границ», следующий год принес четыре новых картины в копилку актера – «Дама Пик», «Ночные стражи», «Источник» и «Псоглавцы», где Янковскому досталась главная роль. Снялся в 2018 году Иван в международном проекте «Завод» - остросоциальной драме, которую представлял вместе со съемочной группой на фестивале в Канаде.
Иван Янковский в фильме "Союз спасения". Кадр из фильма
В 2019 году Янковский сыграл лидера декабристского восстания Михаила Бестужева-Рюмина в исторической драме «Союз спасения», поднявшей актера на ступень профессионализма. А закрепила успех картина «Текст», снискавшая скандальную славу и признание всему составу звезд, сыгравших главные роли – Кристине Асмус, Александру Петрову и, собственно, Ивану Янковскому. Наш герой, к слову, исполнил роль отрицательного персонажа – сотрудника наркоконтроля, посадившего за решетку студента по ложному обвинению.
В 2021 году Янковский был задействован в мистическом сериале «Топи», от которого остался в восторге. Также на экраны с участием актера вышла спортивная драма «Чемпион мира», где он сыграл легендарного Анатолия Карпова.
Иван Янковский в фильме "Чемпион мира". Кадр из фильма
В 2022 году у Янковского в работе – множество новых проектов: сериал «Союз спасения. Время гнева», «Домашнее поле», «Икария», «Фишер», «Ветер», «Плакать нельзя» и другие – Иван сегодня является одним из востребованных в индустрии профессионалов.
Иван Янковский: личная жизнь
В личной жизни Иван Янковский определился. Сейчас он женат на актрисе, звезде сериала «Отель «Элеон» Диане Пожарской. Они стали родителями летом 2021 года – у них родился сын Олег, названный в честь знаменитого деда. О счастливом событии в своей жизни актер рассказал сам, а до этого никто даже не подозревал об этом.
Иван Янковский с женой Дианой Пожарской и сыном. Фото: соцсети
Кстати, с Пожарской у Янковского получилось создать семью со второго раза. В 2020 году уже ходили слухи об их романе, но сама актриса их опровергала – она была замужем за Антоном Аксененко. Когда красотка успела развестись и тайно сыграть свадьбы с Янковским, поклонникам остается только гадать.
До Пожарской Янковский встречался с Верой Панфиловой, дочкой музыканта Константина Кинчева, лидера «Алисы». Отношения были долгими, дело шло к свадьбе – вместе пара была с 2014 года. Но в 2020 они прекратили общение.
Иван Янковский и Вера Панфилова. Фото: соцсети
Кроме того, на заре своей актерской карьеры Янковский крутил романы с Камиллой Байсаровой, дочкой бизнесмена Руслана Байсарова, а также Алисой Будуновой, наследницей олигарха Расула Будунова.
Иван Янковский: награды
За свою карьеру Иван Янковский трижды стал лауреатом премии «Золотой орел». В 2017 году статуэтку ему вручили как лучшему актеру за фильм «Дама Пик», и дважды – за лучшую мужскую роль второго плана в фильмах «Текст» (2020) и «Огонь» (2022).
Иван Янковский сегодня
В настоящее время Иван Янковский счастлив в браке, воспитывает сына. Периодически он делится в соцсетях кадрами с женой и ребенком, но старается не афишировать частную жизнь. Интервью он тоже дает редко, и в беседе с Надеждой Стрелец объяснил: пусть зритель оценивает его как актера по работам в кино, а не по рассказам в интервью.