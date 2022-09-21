Иван Янковский: как стал знаменитым, сыграл в скандальном «Тексте», когда успел тайно жениться и от кого воспитывает сына

Актер Иван Янковский сегодня знаменит, счастлив в браке и разучивает свою главную в жизни роль - быть отцом годовалого сыночка Олега, названного в честь знаменитого деда, народного артиста Олега Янковского. Как складывалась его жизнь и какие проекты появятся со звездой в ближайшее время - читайте в нашем материале.

Иван Янковский: детство, родители

Иван Янковский родился в Москве 30 октября 1990 года в актерской династии. Отец - Филипп Янковский и Оксана Фандера, спустя пять лет после рождения первенца снова стали родителями -у Ивана появилась сестра Лиза. Их дедушкой был народный артист СССР, актер театра и кино Олег Янковский, бабушка – заслуженная артистка России Людмила Зорина.

Иван рос в творческой актерской среде, дома у них часто бывал весь свет отечественной театральной и кинематографической элиты, поэтому семья и определила будущее мальчика. И уже в 10 лет он снялся в фильме «приходи на меня посмотреть» (2000 год) в роли ангела-хулигана. После чего окончательно решилась его судьба.