Иван Охлобыстин: как стал актером, священником и многодетным отцом

Как и тысячи советских мальчишек, в детстве Ваня Охлобыстин хотел стать космонавтом. Но однажды увидел фильм и решил мечтать о работе в кино. О том, как складывалась жизнь и карьера актера - в нашем материале.
Иван Охлобыстин: детство и начало карьеры
Иван Охлобыстин родился 22 июля 1966 года в доме отдыха «Поленово», в Заокском районе под Тулой. Его отец тоже Иван Охлобыстин был военным врачом, участником ВОВ, в момент рождения сына был главным врачом этого дома отдыха. Будущий актер появился на свет, когда его отцу было уже за 60 лет.
Иван Охлобыстин в детстве с бабушкой. Фото: соцсети
Мама актера Альбина Беляева была 19-летней студенткой МФТИ, училась на инженера-экономиста.
Семья распалась, когда Иван был совсем маленьким. Отец мечтал, что сын тоже станет хирургом, но практически не вмешивался в воспитание мальчика.
Позже Ваня с мамой переехали в Москву, где она вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал Анатолий Ставицкий. Он практически не уделял время пасынку, а когда в семье появился еще один ребенок – Станислав, то Ваня и вовсе был предоставлен сам себе и часто прогуливал школу. Ни о какой карьере врача он не мечтал. Как и все мальчишки Советского союза, хотел стать космонавтом.
Иван Охлобыстин в молодости. Фото: соцсети
Все изменилось буквально в одночасье. Однажды Охлобыстин увидел фильм «Обыкновенное чудо» с Олегом Янковским. Работа актера настолько поразила Ивана, что ему захотелось тоже играть в кино.
После окончания школы Охлобыстин решил поступить во ВГИК. Впечатлив приемную комиссию, он стал студентом первого курса. А после его окончания, получив повестку в армию, ушел служить в ракетные войска.
После демобилизации продолжил обучение. И устроился на должность секретаря Союза кинематографистов. Вместе с Иваном учились Рената Литвинова, Тигран Кеосаян, Федор Бондарчук.
Еще во время учебы Охлобыстин срежиссировал несколько короткометражек, которые получили награды престижных фестивалей в США и Потсдаме. А в 1992 году получил долгожданный диплом ВУЗа.
Иван Охлобыстин: кино, сериалы, театр, награды и премии
Впервые на экранах Иван Охлобыстин появился в роли Миши Стрекозина в детском художественном фильме «Обещаю быть!». А роль Валеры Мартынова в фильме «Нога» принесла актеру первую премию – кинофестиваля «Молодость-1991».
В тоже время Иван пробует свои силы в работе с текстами. В 1991-м он написал сценарий и срежиссировал психологическую картину «Арбитр», в которой сыграл также главную роль. Критики отмечали, что она стала своеобразным прорывом в кинематографе, а на «Кинотавре» ее отметили номинацией «Кино для избранных».
Иван Охлобыстин в молодости. Фото: соцсети
В фильмографии Охлобыстина – порядка 60 работ в качестве актера. Среди них роль заведующего терапевтическим отделением Андрея Быкова в нашумевшем сериале «Интерны», которая принесла Охлобыстину новый виток популярности и славы.
Также Охлобыстин мастерски перевоплощается в исторических персонажей. В 2007-м он сыграл Григория Распутина в картине «Заговор», а двумя годами позже появился в роли шута Ивана Грозного в картине Павла Лунгина «Царь».
Спенаристом и со-сценаристом Иван Охлобыстин выступил в более чем 20 картинах. В их числе боевик «Параграф 78», сериал «Метод Фрейда» и другие.
Кроме того, Охлобыстин является автором сценариев театральных постановок. Одна из них - «Злодейка, или Крик дельфина». Премьера состоялась во МХАТе в 1996 году.
Иван Охлобыстин в роли Григория Распутина. Фото: соцсети
Немногим известно, но именно голосом Ивана Охлобыстина говорит царь из серии анимационных фильмов «Иван Царевич и Серый Волк». Также он озвучил почтальона Печкина в новом «Простоквашино».
В целом в копилке премий Ивана 17 наград за режиссуру, 9 – за роли и 21 – за сценарии. Среди них – «Золотой овен» за лучший сценарий (фильм БМД), «Серебряный орел» за лучшую режиссуру (фильм «Разрушитель волн»).
Иван Охлобыстин: проекты, ТВ, шоу
Иван Охлобыстин успел зарекомендовать себя не только в кинематографе. На радио «Русская служба новостей» он был ведущим программы «Стая». Писал для «Сноба», был ведущим передачи «Первый класс» на Первом канале.
Также выступил ведущим в программе «Новая русская философия Ивана Охлобыстина» на телеканале Царьград ТВ, а в 2020 году вел спортивную эстафету «Золото Геленджика» на ТНТ. Три года назад актер представил реалити-шоу о жизни своей большой семьи. Оно выходило в эфир в течение нескольких месяцев.
Кроме того, он был креативным директором и лицом компании «Евросеть», а также фирмы Baon. Показал свой талант Охлобыстин и как писатель. Он является автором 12 книг – «Духовные копи», «Ксения Петербургская», «Матрона Московская» и другие.
Иван Охлобыстин со своими книгами. Фото: Global Look Press
Иван Охлобыстин: доход
Согласно данным из открытых источников, годовой доход Ивана Охлобыстина – 2 млн долларов, из них более 700 тысяч рублей он зарабатывает на продаже книг и порядка 300 тысяч долларов на рекламе.
Иван Охлобыстин и Оксана Арбузова. Фото: соцсети
Иван Охлобыстин: личная жизнь
Первой любовь Ивана Охлобыстина была Ксения Качалина, с которой актер познакомился на съемочной площадке фильма «Арбитр». Через время они расстались, а в 1995 году Иван женился на подруге Ксении Оксане Арбузовой. Пара встречалась всего неделю, после чего Охлобыстин сделал возлюбленной предложение руки и сердца.
Иван Охлобыстин с женой и шестью детьми. Фото: соцсети
В семье растут шесть детей: четыре дочки - Анфиса (1996 г.р.), Евдокия (1997 г.р.), Варвара (1999 г.р.) и Иоанна (2002 г.р.) и два сына – Василий (2001 г.р.) и Савва (2006 г.р.).
Иван Охлобыстин: вера и церковь
К вере Иван Охлобыстин обратился еще в 90-е. После таинства крещения, которое случилось уже перед окончанием школы, юноша устроился на работу в церковь – подносил свечи и обслуживал алтарь.
Иван Охлобыстин - священник. Фото: соцсети
В 2001 году в Ташкенте принял сан священника. После семи месяцев жизни в Азии семья вернулась в Москву, где теперь уже отец Иоанн до 2005 года служил в храме Святого Николая. А спустя еще пять лет согласился на освобождение от службы в церкви.
Благодаря служению Богу Охлобыстин завязал с алкоголем. Именно поэтому в свои 56 он выглядит свежо и не имеет проблем с лишним весом. Кстати, при росте 180 см его вес составляет 80 кг.
Иван Охлобыстин в 2011-м. Фото: Global Look Press
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Иван Охлобыстин: последние новости
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