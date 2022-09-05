Иван Охлобыстин: как стал актером, священником и многодетным отцом

Как и тысячи советских мальчишек, в детстве Ваня Охлобыстин хотел стать космонавтом. Но однажды увидел фильм и решил мечтать о работе в кино. О том, как складывалась жизнь и карьера актера - в нашем материале.

Иван Охлобыстин: детство и начало карьеры

Иван Охлобыстин родился 22 июля 1966 года в доме отдыха «Поленово», в Заокском районе под Тулой. Его отец тоже Иван Охлобыстин был военным врачом, участником ВОВ, в момент рождения сына был главным врачом этого дома отдыха. Будущий актер появился на свет, когда его отцу было уже за 60 лет.