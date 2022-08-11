Итальянские каникулы Михримах султан: Пелин Карахан съела пиццу с мороженым и покаталась на гондоле в Венеции

Пелин Карахан вместе с мужем бизнесменом Бедри Гюнтаем проводит каникулы в Италии. В своем микроблоге актриса поделилась свежими кадрами, показав, как проходит ее путешествие. Интересно? Все подробности в материале Teleprogramma.pro.

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В одном из интервью Пелин Карахан призналась, что не понаслышке знает, что такое бедность. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» росла с мамой, которая делала все для того, чтобы прокормить семью. Когда Пелин училась в университет, она даже оставалась без денег. Выжить ей помогали съемки. Карахан часто ходила на кастинги. И ей улыбнулась удача: актрису пригласили на роль Михримах султан.