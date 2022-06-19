История со съемок «Брата-2»: какую памятную вещь Бодров подарил Сухорукову

Виктор Сухоруков поделился историей давно минувших лет. На откровения актера навел моноспектакль «Счастливые дни» в Театре Ермоловой. Так, Виктор Иванович вспомнил один трогательный момент, который произошел с ним на съемках драмы «Брат-2». Но сначала небольшое предисловии...
Оказавшись в Штатах, они с Сергеем Бодровым в перерыве между съемок пошли гулять по Чикаго и случайно заглянули в огромный магазин одежды. Сухоруков присмотрел себе свитер, повертел его в руках, примерил.
А вот купить не решился, подумал, что стоит, наверное, сберечь деньги, не тратить суточные.
«Нравится?» - спросил у Виктора Бодров.
«Очень!» - заверил Сухоруков, но покупать свитер не стал.
Тот диалог актер помнит до сих пор, хотя прошло уже много лет. А самого Сергея Бодрова давно нет.
Спустя несколько дней после этого шопинга в Чикаго, Виктор Иванович отмечал день рождения. Ему даже дали выходной, а вся группа уехала на съемки. Уже ближе к вечеру в номер влетел Сергей Бодров со свертком в руках. «Витя, поздравляю!» А в пакете был тот самый свитер! Храню его как реликвию», - признался Сухоруков, растрогав зрителя чуть ли не до слез.
Сергей Бодров оставил Виктору Сухорукову свитер на память. Фото: кадр из фильма "Брат-2"
Сергей Бодров трагически погиб в 2002 году. Ранним утром 20 сентября съемочная группа фильма «Связной» во главе с Сергеем Бодровым отправилась из Владикавказа в горы. Съемки шли весь день, когда стемнело, группа, включая семерых участников конного театра «Нарты», двинулась обратно в город. В тоже время внезапно начался сход ледника Колка, ледовый обвал за несколько минут накрыл все Кармадонское ущелье 60-метровым слоем льда и камней. Спастись никто не успел.