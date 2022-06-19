История со съемок «Брата-2»: какую памятную вещь Бодров подарил Сухорукову

Виктор Сухоруков поделился историей давно минувших лет. На откровения актера навел моноспектакль «Счастливые дни» в Театре Ермоловой. Так, Виктор Иванович вспомнил один трогательный момент, который произошел с ним на съемках драмы «Брат-2». Но сначала небольшое предисловии...

Оказавшись в Штатах, они с Сергеем Бодровым в перерыве между съемок пошли гулять по Чикаго и случайно заглянули в огромный магазин одежды. Сухоруков присмотрел себе свитер, повертел его в руках, примерил.

А вот купить не решился, подумал, что стоит, наверное, сберечь деньги, не тратить суточные.

«Нравится?» - спросил у Виктора Бодров.

«Очень!» - заверил Сухоруков, но покупать свитер не стал.

Тот диалог актер помнит до сих пор, хотя прошло уже много лет. А самого Сергея Бодрова давно нет.

Спустя несколько дней после этого шопинга в Чикаго, Виктор Иванович отмечал день рождения. Ему даже дали выходной, а вся группа уехала на съемки. Уже ближе к вечеру в номер влетел Сергей Бодров со свертком в руках. «Витя, поздравляю!» А в пакете был тот самый свитер! Храню его как реликвию», - признался Сухоруков, растрогав зрителя чуть ли не до слез.