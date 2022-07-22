История любви и боли первой жены Олега Газманова: почему она избегает публичности

Олег Газманов и сегодня покоряет сердца поклонниц с такой же легкостью, как и в юности. В день рождения певца, 22 июля, расскажем о женщине, которая долгие годы была его музой – о первой жене Олега, Ирине. И о том, почему они расстались.
Сложности с родителями
Олег учился в Калининграде, в Высшем инженерном морском училище. Ирина была студенткой химического факультета. Познакомившись, они сразу влюбились друг в друга и довольно скоро решили пожениться.
Родные влюбленных отнеслись к выбору детей неоднозначно. Отец Ирины принял будущего зятя с уважением, называл по имени и отчеству, маме он тоже понравился.
А вот семья Олега не спешила принимать Ирину. Его мама, Зинаида Абрамовна, была известна своим сложным характером. То, что у сына появилась девушка, ее совсем не обрадовало. Возможно, она опасалась, что невеста Олега отнимет у нее часть любви и внимания.
Но постепенно отношения между свекровью и невесткой становились теплее: Зинаида Абрамовна видела, что Ирина ее уважает и старается во всем помогать.
Сын Родион
Родион Газманов в детстве с мамой и папой. Фото: соцсети
В 1981 году в семье Газмановых родился сын Родион. Олег, несмотря на занятость, всегда очень много внимания уделял наследнику.
Родиону было всего два года, когда семья перебралась в Москву: надо было двигаться дальше, музыкальная карьера Олега шла в гору, он уже «перерос» славу калининградской звезды. У него все получалось: скоро его песни гремели по всей стране.
Родион обожал своего веселого, доброго отца. В то же время в семье царили четкие строгие правила. Например, когда Родион подрос, отец ему заявил: никакого алкоголя до 21 года, даже не мечтай. И Родион понимал: не стоит и пытаться нарушить запрет.
Поклонницы
Маленький Родион Газманов с отцом. Фото: Global Look Press
В то время Олега Газманова в всем поддерживала Ирина. Музыкант благодарен ей за это, он не раз повторял в интервью, что «у них было много светлых счастливых дней». Но прошло какое-то время, и они расстались.
Поговаривали, что Ирина устала терпеть настойчивых поклонниц знаменитого певца: ведь Олега постоянно караулили у подъезда, на гастролях вокруг него толпились сотни девушек, звонили на домашний телефон, не давали проходу. Отчасти это так.
Новая любовь
Но все же главной причиной развода стала новая любовь Газманова. Ему уже исполнилось 40, когда на гастролях в Воронеже он увидел 18-летнюю Марину – и потерял голову.
Девушка не торопилась падать в его объятия: оказалась с характером. Он пытался ухаживать, но Марина дала понять: ее не интересует короткая интрижка, пусть даже с такой звездой, как Газманов. И скоро вышла замуж – за другого.
Травма для сына
А Олег тем временем все больше влюблялся в нее. Не мог забыть – хоть и знал, что она замужем. Марина родила сына, потом развелась с мужем… Вот тогда Газманов окончательно убедился: ему необходима эта женщина, он не может без нее жить. Объяснил все Ирине.
Они расстались. Это стало огромным ударом для Родиона. Позднее он говорил:
«Когда мне сказали об этом, мне было, наверное, 11 лет. Конечно, это травма для ребенка, и думаю, что это частично объясняет то, что у меня еще нет семьи, потому что я хочу один раз и навсегда».
Все оставил Ирине и Родиону
Родион Газманов. Фото: Global Look Press
Нелегко далось это решение и Олегу Михайловичу. Уходя из семьи, он не взял с собой ничего: и дом, и квартиру, и машину оставил Ирине и Родиону. Он чувствовал себя виноватым: у него была любовь, было счастье с молодой женой, был успех, и он знал, что скоро заработает на безбедную жизнь.
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Подружилась с бывшей свекровью
А у Ирины начался тяжелый период: она долго страдала от депрессии. Как ни странно, именно в то время Ирина очень сблизилась с бывшей свекровью: Зинаида Абрамовна поддерживала ее, помогала пережить трудное время. Ирина вернулась в Калининград, они с Зинаидой Абрамовной много общались, и потом, когда мама Олега Газманова болела, бывшая невестка трогательно ухаживала за ней. В последний путь ее тоже провожала Ирина.
Всегда помогал бывшей жене и сыну
Олег Газманов, оставив семью, все же не бросил бывшую жену и сына на произвол судьбы: почти до 20-летия Родиона выплачивал им ежемесячно порядка 3 тысяч долларов. Музыкант объяснял:
«Я бы не допустил, чтобы она жила в нищете. Она мать моего ребенка».
Он помог сыну получить образование – Родион учился сначала в финансовом колледже в Англии, потом в академии. Молодой человек быстро встал на ноги и уже самостоятельно стал зарабатывать деньги и заботиться о маме.
Вдали от прессы
Ирина Газманова, по сообщениям СМИ, живет в Калининграде, в уютном коттедже. Она совершенно не медийная персона: не любит бывать на виду, избегает журналистов, отказывается давать интервью. Иногда она приезжает к сыну в Москву – и тогда Родион с радостью устраивает для мамы интересный отпуск: водит ее на спектакли и в рестораны, а потом выкладывает фото в соцсети, и подписчики неизменно осыпают Ирину комплиментами: «Молодая и красивая!»