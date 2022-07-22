История любви и боли первой жены Олега Газманова: почему она избегает публичности

Олег Газманов и сегодня покоряет сердца поклонниц с такой же легкостью, как и в юности. В день рождения певца, 22 июля, расскажем о женщине, которая долгие годы была его музой – о первой жене Олега, Ирине. И о том, почему они расстались.

Сложности с родителями

Олег учился в Калининграде, в Высшем инженерном морском училище. Ирина была студенткой химического факультета. Познакомившись, они сразу влюбились друг в друга и довольно скоро решили пожениться.

Родные влюбленных отнеслись к выбору детей неоднозначно. Отец Ирины принял будущего зятя с уважением, называл по имени и отчеству, маме он тоже понравился.

А вот семья Олега не спешила принимать Ирину. Его мама, Зинаида Абрамовна, была известна своим сложным характером. То, что у сына появилась девушка, ее совсем не обрадовало. Возможно, она опасалась, что невеста Олега отнимет у нее часть любви и внимания.

Но постепенно отношения между свекровью и невесткой становились теплее: Зинаида Абрамовна видела, что Ирина ее уважает и старается во всем помогать.

Сын Родион