Ирина Старшенбаум: кем приходится Анне Старшенбаум, как стала актрисой и почему рассталась с Александром Петровым

Актриса Ирина Старшенбаум сегодня - одна из популярных в кинематографе. Молодая и амбициозная, она уже снялась в нескольких проектах Федора Бондарчука. А вот в личной жизни она пока счастья не нашла - была попытка с Александром Петровым, но пара распалась.
Ирина Старшенбаум: детство, родители
Ирина Старшенбаум родилась 30 марта 1992 года в Москве. Немецкая фамилия актрисы – это не псевдоним, она настоящая. В давние времена она звучала как Штаркенбаум. Через несколько поколений и переездов предков она обрела нынешнее звучание и написание. В крови актрисы течет немецкая кровь, но сама Ирина заявляет, что русская.
Маленькая Ирина Старшенбаум с мамой. Фото: соцсети
У Ирины есть тетя Анна, они носят одинаковую фамилию Старшенбаум, и их часто путают, поскольку Анна – тоже актриса. Отец Ирины — старший брат Анны от предыдущего брака ее отца.
Ирина и Анна Старшенбаум. Фото: соцсети
Родители Ирины никак не связаны с шоу-бизнесом или сценой, но имеют творческую профессию – они парикмахеры. Но пойти по их стопам девушка не хотела, а мечтала о телевидении. Поэтому поступила в Московский университет печати им.И.Федорова и одновременно с учебой посещала курсы театрального искусства в университете психологии и педагогики.
Окончив вуз, Старшенбаум стала работать на телевидении ведущей развлекательных передач, а также выступать в театре.
Ирина Старшенбаум: кино
Кинодебют Ирины Старшенбаум состоялся в 2013 году, когда она снялась в мини-сериале «Переезд». Спустя три года у актрисы уже было несколько проектов: «Крыша мира», «Шакал», «Ольга» принесли ей узнаваемость и популярность.
Ирина Старшенбаум в сериале "Переезд". Кадр из сериала
Фильм «Притяжение», в котором Ирина сыграла одного из главных персонажей – школьницу Юлию. Ее партнерами по проекту стали Олег Меньшиков, Александр Петров. Фильм принес Старшенбаум опыт работы с Федором Бондарчуком и удвоил ее славу, режиссеры начали делать Ирине больше интересных предложений.
Так, уже в следующем году Старшенбаум снялась в военной драме «Т-34» и мелодраме «Лед», в 2018 году на экраны вышел серил «Килиманджара» и драма «Лето» с Ириной в ролях, за которую она получила премию «Золотой Единорог» как лучшая актриса.
Ирина Старшенбаум в фильме "Т-34". Фото: Global Look Press
Затем актриса вошла в состав сериала «Содержанки», сыграв Ульяну в первом (2019) и втором (2020) сезонах. В 2019 году права на сериал приобрел американский киносервис американскому сервису Amazon Prime Video, и проект вышел на международный уровень.
В 2019 году Старшенбаум вошла в актерский состав продолжения фантастики Федора Бондарчука «Притяжение» - «Вторжение». И на этот раз ей достается главная роль – ее героиня контактировала с инопланетянами и теперь стала угрозой всему земному.
Ирина Старшенбаум в фильме "Вторжение". Кадр из фильма
Последующие два года принесли Ирине множество новых проектов: «Шерлок в России», «Общага», «Медиатор», «Джетлаг», «Инсомния», «Надвое». В настоящее время актриса задействована в съемках двух фильмов – «Здоровый человек», «Земля обетованная».
Ирина Старшенбаум: личная жизнь
Свою личную жизнь актриса тщательно скрывает. В 2016 году появились слухи, что Старшенбаум встречается с актером Александром Петровым, и молодые люди их подтвердили. У них все оказалось настолько серьезно, что многие заподозрили пару не только в предстоящей свадьбе, но и беременности Ирины. Однако, в 2019 году актеры расстались. Петров тут же начал встречаться с другой и вывел ее в свет – ей оказалась актриса Стася Милославская.
Ирина Старшенбаум и Александр Петров. Фото: Global Look Press
А вот Старшенбаум не торопилась демонстрировать всем своего нового избранника. Многие посчитали, что это Филипп Нестеренко, ее партнер по фильму «лето». Они вместе отправились отдыхать на курорт, и публика уже была уверена, что звезды встречаются. Но далее не последовало никаких подтверждений – оказалось, они просто друзья.
А в одном из недавних интервью Старшенбаум сообщила, что ее сердце несвободно. И подчеркнула, что это представитель актерской профессии, поскольку рядом с собой она не видит никого иного. В феврале девушку даже заподозрили в беременности – она опубликовала снимок с неудачного ракурса, и все принялись обсуждать ее округлившийся животик. Но последующие снимки в бикини не подтвердили интересное положение.
Ирина Старшенбаум: горячие фото
Звезда «Притяжения» периодически публикует фото в бикини. И ей есть что показать: она обладает эталонной фигурой, ростом 170 см и весом 53 кг.
Ирина Старшенбаум в купальнике. Фото: соцсети
Ирина Старшенбаум сегодня
Успехи в кино у Ирины Старшенбаум продолжаются. Сегодня звезда задействована сразу в нескольких проектах, которые выйдут на экран в 2023 году.