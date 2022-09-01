Ирина Старшенбаум: кем приходится Анне Старшенбаум, как стала актрисой и почему рассталась с Александром Петровым

Актриса Ирина Старшенбаум сегодня - одна из популярных в кинематографе. Молодая и амбициозная, она уже снялась в нескольких проектах Федора Бондарчука. А вот в личной жизни она пока счастья не нашла - была попытка с Александром Петровым, но пара распалась.

Ирина Старшенбаум: детство, родители

Ирина Старшенбаум родилась 30 марта 1992 года в Москве. Немецкая фамилия актрисы – это не псевдоним, она настоящая. В давние времена она звучала как Штаркенбаум. Через несколько поколений и переездов предков она обрела нынешнее звучание и написание. В крови актрисы течет немецкая кровь, но сама Ирина заявляет, что русская.