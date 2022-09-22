Ирена Понарошку: как сделала карьеру на телевидении, придумала себе псевдоним и чем зарабатывает сегодня

Сначала Ирена Понарошку придумала себе биографию, в которой не нашлось и доли правды, а позже, уже по-настоящему, стала звездой экрана. Помогла ли в этом ее выдуманная польская родословная или это все-таки талант — читайте в нашем материале.

Ирена Понарошку: детство, родители, настоящая фамилия

Ирена Понарошку на самом деле — Ирина Филиппова. Она родилась 14 октября 1982 года в Москве в семье экс-министра образования РФ Владимира Филиппова (позже — ректора РУДН) и учительницы физики Наталии Филипповой. Ирина окончила экономический факультет вуза, где трудился отец, параллельно получила диплом переводчика иностранных языков.