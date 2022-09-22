Ирена Понарошку: как сделала карьеру на телевидении, придумала себе псевдоним и чем зарабатывает сегодня

Сначала Ирена Понарошку придумала себе биографию, в которой не нашлось и доли правды, а позже, уже по-настоящему, стала звездой экрана. Помогла ли в этом ее выдуманная польская родословная или это все-таки талант — читайте в нашем материале.
Ирена Понарошку: детство, родители, настоящая фамилия
Ирена Понарошку на самом деле — Ирина Филиппова. Она родилась 14 октября 1982 года в Москве в семье экс-министра образования РФ Владимира Филиппова (позже — ректора РУДН) и учительницы физики Наталии Филипповой. Ирина окончила экономический факультет вуза, где трудился отец, параллельно получила диплом переводчика иностранных языков.
Ирена Понарошку в детстве. Фото: соцсети
Сама Понарошку на заре карьеры утверждала, что ее отец — поляк, музыкант Янек Понарошку, солист группы «Червоны гитары». Развенчать этот биографический миф звезда экрана решила спустя годы, состоявшись в профессии.
В подростковом возрасте Понарошку стала интересоваться телевидением, попала на кастинг в шоу «12 злобных зрителей» на MTV и ярко проявила себя в эфире. Ее заметили и предложили стать ассистенткой программы, правда, на безоплатной основе. Девушка согласилась.
Ирена Понарошку в молодости. Фото: соцсети
Ирена Понарошку: карьера
На телевидение Понарошку попала в 17 лет. И уже к 20 годам стала ведущей сразу нескольких телепроектов. Она вела «Тотальное шоу», «Русскую десятку», «Ночной флирт» и «Сводный чат», до 2013 года — «Тринадцать кинолаж» и «Понарошку Crazy News».
Одним MTV Ирена не ограничилась и вскоре появилась на ТНТ. Тут она вела развлекательное шоу «Утро на ТНТ». Позже на «Звезде» появился проект «Звезды online». В 2009 году на СТС Понарошку стала ведущей передачи «Большой город».
Ирена Понарошку в шоу «Тринадцать кинолаж». Кадр из шоу
С 2013 года Понарошку перешла работать на Europa Plus TV. Здесь она стала ведущей Music Lunch. А когда стала мамой, получила предложение от канала «Мама» и приняла его.
С октября 2018 года журналистка ведет рубрику «Телеканал СПА» в шоу «Вечерний Ургант» Первого канала. А осенью 2020 года — ведущая программы «Лучший пес» на канале ТВ-3.
Ирена Понарошку в шоу «Вечерний Ургант». Кадр из шоу
Ирена Понарошку: другие проекты
Не голубым экраном единым. С 2006 по 2013 год Понарошку была колумнистом в еженедельном журнале «ОК!», с 2008-го по 2014-й вела авторскую рубрику «Ж-files» в мужском журнале Maxim, с января 2018 года числилась автором русской версии глянца Vogue.
Ирена Понарошку на дне рождения журнала Maxim. Фото: Global Look Press
Кроме того, Понарошку стала блогером. В ее соцсетях — несколько миллионов фолловеров, а тематика, которую затрагивает звезда, связана со здоровым образом жизни, правильным питанием, вегетарианством и саморазвитием. В 2021 году она запустила свое приложение для йоги и медитаций. По данным сайта «коммерсант», годовой доход Понарошку составляет 430 тысяч долларов.
Ирена Понарошку: внешность, диета
За своим здоровьем и внешностью звезда следит очень пристально. Она подчеркивает, что не обращалась за помощью пластических хирургов, и вся ее красота — натуральная. Для этого она отказалась от мяса и полностью стала вегетарианкой. Старшего сына Серафима она также приучила к своей диете.
Фигура Ирены Понарошку. Фото: соцсети
Сегодня Понарошку весит 53 кг при росте 170 см, помогает поддерживать форму ей йога.
Ирена Понарошку: личная жизнь
Свою личную жизнь на старте карьеры Понарошку тщательно скрывала. Поэтому публике известно лишь об одном бойфренде экранной дивы, ставшем впоследствии ее мужем.
Во времена MTV Ирена познакомилась с музыкантом Александром Глуховым, наиболее известным как DJ List. Причем первый шаг сделала именно она. Правда, два года пара просто дружила, Понарошку не принимала иных отношений, кроме как товарищеских. Однако Глухову удалось найти путь к сердцу красавицы и в 2010 году они поженились.
Ирена Понарошку и Александр Глухов. Фото: соцсети
В 2011 году Понарошку впервые стала мамой. У нее родился сын Серафим. А в 2018 году — второй ребенок, мальчик Теодор. Причем Ирена очень хотела дочку и даже плакала от отчаяния, что у нее снова будет сын.
Ирена Понарошку с сыном Серафимом. Фото: соцсети
Через год после рождения второго ребенка в Сети Александр Глухов рассказал, что у них в семье проблемы, которые ведут к разводу. Виной всему — финансовые трудности, которые он испытывает, а значит, не может обеспечить семью.
Пост музыкант вскоре удалил, но слухи об их размолвке поползли сильнее. Сама Понарошку подтвердила их лишь через год, когда летом 2020 года объявила, что они с мужем развелись. Сейчас звезда экрана занята воспитанием двоих детей, и в личной жизни у нее затишье.
Ирена Понарошку с сыном Теодором. Фото: соцсети
Ирена Понарошку сегодня
В настоящее время шоу «Вечерний Ургант», в котором трудится Понарошку, заморожено. Сама телеведущая развивает свое приложение, ведет соцсети и реализуется как блогер.