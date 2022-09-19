Интересные факты из жизни Владимира Познера: паспорта трех стран, три брака и две победы над раком

Владимир Познер – один из старейших, опытнейших и самых уважаемых журналистов России. Когда кто-то из телезрителей вводит в строку браузера имя Познера и начнет пролистывать его биографию, на это могут уйти часы. Жизнь 88-летнего журналиста похожа на гигантский паззл из тысяч ярких деталей, и чем больше кусочков встает на свое место, тем сильнее хочется увидеть всю картину целиком.

Он родился во Франции, вырос в США, учился, работал и жил в России. И теперь имеет три гражданства - всех трех вышеупомянутых стран. Он был несколько раз женат и по мотивам его отношений с женщинами вполне можно снимать художественные фильмы - со страстью, изменами, расставаниями и воссоединениями. Однажды он хотел добровольно расстаться с жизнью и дважды был близок к тому, чтобы умереть от рака. Тем не менее, Познер жив и в свои 88 лет удивляет поклонников ясностью ума.

Teleprogramma.pro собрала для вас самые интересные факты из биографии Познера.

Владимир Познер: биография

Владимир Владимирович Познер появился на свет в Париже 1 апреля 1934 году и был крещен в соборе Парижской Богоматери. Впрочем, при рождении и крещении у него было другое имя - Владимир Жеральд Дмитрий Дюбуа-Нибуайе.

Его мать - Жеральдин Нибуайе Дюбуа Люттен – коренная француженка, а отец Владимир Александрович Познер - сын еврейских эмигрантов из России. На момент рождения ребенка пара не состояла в браке. Познер-старший считал, что еще не «нагулялся», он не хотел ни семьи, ни детей. Жеральдин, напротив, мечтала о сыне. И была готова растить его одна, если понадобится.