Интересные факты из жизни Владимира Познера: паспорта трех стран, три брака и две победы над раком

Владимир Познер – один из старейших, опытнейших и самых уважаемых журналистов России. Когда кто-то из телезрителей вводит в строку браузера имя Познера и начнет пролистывать его биографию, на это могут уйти часы. Жизнь 88-летнего журналиста похожа на гигантский паззл из тысяч ярких деталей, и чем больше кусочков встает на свое место, тем сильнее хочется увидеть всю картину целиком.
Он родился во Франции, вырос в США, учился, работал и жил в России. И теперь имеет три гражданства - всех трех вышеупомянутых стран. Он был несколько раз женат и по мотивам его отношений с женщинами вполне можно снимать художественные фильмы - со страстью, изменами, расставаниями и воссоединениями. Однажды он хотел добровольно расстаться с жизнью и дважды был близок к тому, чтобы умереть от рака. Тем не менее, Познер жив и в свои 88 лет удивляет поклонников ясностью ума.
Teleprogramma.pro собрала для вас самые интересные факты из биографии Познера.
Владимир Познер: биография
Владимир Владимирович Познер появился на свет в Париже 1 апреля 1934 году и был крещен в соборе Парижской Богоматери. Впрочем, при рождении и крещении у него было другое имя - Владимир Жеральд Дмитрий Дюбуа-Нибуайе.
Его мать - Жеральдин Нибуайе Дюбуа Люттен – коренная француженка, а отец Владимир Александрович Познер - сын еврейских эмигрантов из России. На момент рождения ребенка пара не состояла в браке. Познер-старший считал, что еще не «нагулялся», он не хотел ни семьи, ни детей. Жеральдин, напротив, мечтала о сыне. И была готова растить его одна, если понадобится.
Родители Владимира Познера - Владимир и Жеральдин. Фото: соцсети
Владимир Познер: жизнь в США
Растить дитя без отца в то время считалось неправильным и потому через три месяца после родов мама Владимира собрала чемоданы и вместе с Володей отправилась в США, где ей предложили должность режиссера монтажа на знаменитой киностудии «Paramount Pictures».
В Америке в тот момент уже жила ее сестра и друзья, так что одиночества молодая мама не боялась. Она была сильной женщиной. Хрупкой, обаятельной, немногословной и не слишком эмоциональной. Но зато искренне любившей своего мальчика. Именно от нее Володя перенял свое благородство, сдержанность, умение вести себя в обществе, а также любовь к чтению книг. Они с мамой проводили много времени за чтением, одним из первых произведений, запомнившихся Владимиру, стали «Приключения Тома Сойера».
И все же первые годы своей жизни наш герой провел без отца. Когда тот наконец-то «созрел» и приехал, мальчику было уже пять лет. Даже сейчас Познер помнит в мельчайших деталях ту первую встречу с родителем, и помнит, что отец ему поначалу не понравился.
Владимир-старший увез Жеральдин и сына обратно во Францию, где он работал в филиале другого киногиганта - кинокомпании «Metro Goldwyn Mayer». Спустя некоторое время Франция оказалась оккупирована немцами и семье пришлось вернуться в США. Там у пары родился второй сын – Павел.
Жеральдин продолжала свою карьеру на киностудии, отец семейства занимал важный пост в отделе русской кинематографии при военном департаменте Соединенных Штатов.
Владимир Познер и его родители. Фото: соцсети
Владимир Познер: переезд в СССР
Когда закончилась Вторая Мировая война, отношения США и СССР начали ухудшаться, в Америке росли антикоммунистические настроения. Владимир Александрович из-за океана внимательно наблюдал за происходящим в Советском Союзе, и постепенно понимал, что хочет быть ближе к стране своих предков.
Его отец, дед будущего журналиста Александр Владимирович Познер, после вхождения Прибалтики в состав Союза получил советское гражданство. В 1943 году гражданином СССР стал и Владимир-старший.
Он начал плотно сотрудничать с внешней разведкой СССР и вскоре попал в поле зрения ФБР. Семья попыталась вернуться во Францию, но та не приняла «советского шпиона». СССР, напротив, поддержал Познера, помог ему вместе с женой и детьми перебраться в ГДР и приступить к работе в компании «Совэкспортфильм» в Берлине. В 1952 году семья решилась на серьезный шаг – переезд в Москву.
Журналист так и не простил отца за то, что в столь опасный период рискнул жизнями своих близких. По мнению Владимира Владимировича, отца после переезда вполне могли расстрелять, его самого вместе с матерью сослать куда-нибудь в глушь, а маленького Пашу отправить в детдом. Но им всем повезло – Сталин вскоре после их переезда умер. Когда это случилось, отец семейства наконец-то смог устроиться работать на «Мосфильм» и Познерам дали квартиру.
Владимир Познер в молодости был настоящим красавцем. Фото: соцсети
Где учился Владимир Познер
Начальную школу Познер закончил еще в Нью-Йорке. Сперва он учился в «City and Country», затем – в «Stuyvesant High School». В Берлине его приняли в среднюю школу для советских детей, но ее спустя некоторое время закрыли. Четвертой в списке учебных заведений, куда ходил Владимир, стала школа для детей немецких политэмигрантов, выпускники которой получали направления в лучшие вузы Советского Союза.
Переехав в СССР в 1952 году, Владимир Познер попытался поступить в МГУ на биолого-почвенную кафедру. На экзаменах он получил 24 балла из 25 возможных, но не прошел по конкурсу из-за национальности и «неблагонадежной» биографии отца. Его отец, узнав об этом, отправился с жалобой в ЦК КПСС и парень все же стал студентом главного вуза страны.
Владимир Познер и Самуил Маршак. Фото: соцсети
Владимир Познер: работа с Самуилом Маршаком
В СССР Владимир приступил к изучению незнакомого ему до переезда русского языка. Еще во время учебы он начал подрабатывать, делая переводы научных статей и английской поэзии. Ближе к концу четвертого курса каким-то образом о его талантах прознал поэт Самуил Яковлевич Маршак. Когда секретарша Маршака Розалия Ивановна позвонила Володе и пригласила его на встречу с поэтом, тот поверить не мог своему счастью.
Маршак при встрече сказал юноше, что видит наличие у него определенных литературных способностей, но над техникой перевода нужно очень серьезно поработать. И пригласил его к себе, на должность литературного секретаря. По факту это была работа писаря - Владимир должен был отвечать на письма, присланные Маршаку из разных стран. Самуил Яковлевич также проверял переводы, выполненные парнем, давал ему ценные подсказки и однажды сказал, что свои работы Познер может попробовать опубликовать.
«Благодаря Самуилу Яковлевичу я совершенно заново постиг русскую литературу. Не говоря уже о том, что к нему приходили совсем еще молодые Вознесенский, Ахмадуллина, Евтушенко. Они читали ему свои стихи и мне было позволено тихо сидеть в углу и слушать», - вспоминал Владимир в одном из интервью.
В общей сложности Познер проработал у Маршака около двух лет.
Фил Донахью и Владимир Познер. Фото: соцсети
Владимир Познер: приход в журналистику
В 1961 году Владимир Познер получил работу в Агентстве печати «Новости», затем начал сотрудничать с Комитетом Советского радиовещания. Программы с его участием транслировались даже в США и Великобритании. В конце 1970-х молодого человека приметил сам Фил Донахью. По личному приглашению знаменитого американца Познер стал участвовать в ток-шоу. Так началась его карьера тележурналиста.
На новом поприще он достиг большого успеха, но в 1991 году покинул Центральное телевидение из-за разногласий с руководством. Старый друг Фил Донахью предложил ему делать в совместную передачу, Владимир согласился и отправился в Штаты.
С 1991 по 1996 год Владимир работал в Америке. При этом каждый месяц он прилетал в Россию, ведь и там у него была работа. В 1997-м он осел в Москве окончательно.
На протяжении последних 14 лет Познер ведет одноименную передачу на «Первом канале». Его гостями являются известные политики, артисты, российские и зарубежные общественные деятели.
В списке знаменитостей, у которых брал интервью Познер, значатся такие имена как Стинг, Джулиан Ассанж, Стивен Возняк, Герман Греф, Борис Березовский, Владимир Спиваков, Анатолий Карпов, Роберт Кочарян, Татьяна Голикова, Вячеслав Полунин, Александр Градский, Эдуард Лимонов, Жан-Поль Готье, Максим Галкин, Владимир Машков, Алексей Кудрин, Константин Хабенский, Федор Бондарчук. И, конечно же, Фил Донахью.
Кроме того, он вел программы на радио и участвовал в различных телевизионных проектах.
Владимир Познер и певец Стинг. Фото: соцсети
Владимир Познер: доход
Во время интервью российским изданиям Познер не раз признавался, что в России его держит лишь супруга, у которой здесь свой налаженный бизнес, и собственная работа. Если бы не это, он уже давно играл бы в петанг с французскими пенсионерами.
Многим его поклонникам интересно, каков же размер зарплаты, останавливающей Познера от переезда и от осуществления своей мечты о тихой и спокойной старости.
Известно, что Владимир Владимирович не состоит в штате Первого канала и его доход определяется гонорарами за программу. На данный момент речь идет о 2 миллионах рублей в месяц, утверждают СМИ.
Познер и Рената Литвинова в жюри шоу «Минута славы». Фото: соцсети
Скандалы с участием Владимира Познера
Столь смелый и прямолинейный журналист как Владимир Познер, конечно же, не мог не оказаться героем скандалов. Такие случаи действительно имели место быть. Например, однажды телеведущий высказался о территориальной целостности Грузии и не на шутку разозлил граждан этой страны. Когда он отправился в Тбилиси отмечать свой день рождения, грузины закидали здание отеля яйцами.
Еще один случай произошел во время съемок программы «Минута славы», где Познер находился в качестве члена жюри. После выступления на шоу танцовщика Евгения Смирнова, потерявшего ногу в аварии, журналист назвал его номер «запрещенным приемом» и проголосовал против дальнейшего шествия участника к победе.
Нельзя не вспомнить и скандал с «государственной дурой», разгоревшийся в декабре 2012 года, когда Познер в эфире своей программы раскритиковал «закон Димы Яковлева», запрещающий американцам усыновлять детей из РФ.
«Способ мышления, который продемонстрировала Государственная дура… Ой, простите, оговорился, Государственная дума, поражает», — сказал Познер.
Потом ему пришлось за это извиняться.
Владимир Познер в молодости. Фото: соцсети
Владимир Познер: личная жизнь
Первой женщиной, к которой юный Володя Познер испытал чувства вроде влюбленности, стала Мэри, коллега его отца из Нью-Йорка. 38-летняя ирландка с рыжими волосами и зелеными глазами. Ему в то время было всего 14 лет, а Мэри была замужем. Она не хотела обидеть юношу и поддерживала с ним общение: вела разговоры о книгах и фильмах, учила его водить машину.
Влюбленность в Мэри была безответной. Но уже в 17 лет у Владимира случился первый серьезный опыт отношений. Его совратила жена сотрудника торгпредства в Берлине. Связь эта длилась долго - до тех пор, пока любовница не забеременела. От ребенка она избавилась, а с Познером распрощалась навсегда.
«Несмотря на то что я нравился женщинам, я был уверен: в отношения надо вступать, только если сам любишь. Сексуальных контактов у меня было гораздо меньше, чем я мог бы иметь. Все-таки одного влечения мало. Главное — любить», - сказал в одном из интервью журналист.
Владимир Познер и Валентина Чемберджи. Фото: соцсети
Владимир Познер: брак с Валентиной Чемберджи
Первой женой Владимира стала его ровесница Валентина Чемберджи - филолог и переводчик. Она собиралась выйти замуж за другого, но влюбилась в Познера с первого взгляда. И это было взаимно.
Владимир и Валентина расписались на последнем курсе университета и были вместе на протяжении 10 лет. 6 мая 1960 года Валя подарила знаменитому мужу дочь, которую назвали Катей.
Пара рассталась в 1967 году - по вине Владимира. Он изменил жене. Это стало трагедией для него самого. Он шел из дома, чуть не покончил с собой. С разрешения Валентины вернулся, но склеить разбитую чашку у них не получилось.
Валентина в итоге состоялась в профессиональном плане, вышла замуж за достойного человека и переехала с ним в Испанию. С бывшем мужем они смогли остаться хорошими друзьями.
Дочь Познера Катя рано начала заниматься музыкой, теперь она известный музыкант и композитор. Фамилию отца в своей музыкальной карьере она не использует, ведь музыкальные гены достались ей от бабушки и дедушки по материнской линии. Катя Чамберджи (именно так ее объявляют зрителям на концертах) со своей семьей живет в Германии.
У нее двое детей - 38-летняя дочь Маша и 27-летний Николай. В 2014 году Маша и ее супруг Франсуа сделали Познера прадедушкой. Маленький Валентин, как и его дед, свободно говорит на русском, французском и немецком языках. Осталось выучить английский и мальчик догонит знаменитого дедушку.
Владимир Познер и Екатерина Орлова. Фото: соцсети
Владимир Познер: брак с Екатериной Орловой
Второй брак Познера длился гораздо дольше - 36 лет. Свою супругу Екатерину Орлову Владимир Владимирович поставил во главе своей «Школы Познера».
Совместных детей у Екатерины и Познера не было, однако он подружился с Петром - сыном супруги от предыдущих отношений, и относился к нему как к родному сыну. Петр тоже выучился на журналиста, он женат и живет со своей семьей в Москве. Его сын Георгий решил пойти по пути отца и деда и обучается на факультете журналистики в одном из столичных вузов.
Сами же Владимир и Екатерина ссорились, мирились и в итоге расстались – вновь из-за его измены. И сохранить хороший отношения не смогли. Бывший муж чувствовал себя виноватым и даже не пришел на похороны экс-супруги, когда она в 2015 году ушла из жизни.
Брак с третьей женой Надеждой Юрьевной Соловьевой, которая младше его на 21 год, Познер заключил в 2008 году. Надежда - театральный, кинопродюсер и телепродюсер, основатель промоутерской и концертной компании Sav Entertainment.
В момент знакомства с телеведущим Соловьева была замужем. Ради новой любви она оформила развод и ни о чем не жалеет. Познер и его супруга вместе ведут насыщенную жизнь, путешествуют, посещают различные мероприятия.
Любимая работа Надежды - одна из причин, не позволяющих Владимиру Владимировичу уехать из России, где он так и не стал «своим». По признанию телеведущего, он считает себя французом по национальности и чувствует себя счастливым именно в этой стране.
«Где бы я ни был во Франции — мне хорошо», — сказал Познер.